Thời gian qua, nữ diễn viên Cảnh Điềm vướng nghi vấn nhờ người mang thai hộ ở Mỹ, nhưng cuối cùng lại bội ước và ôm tiền của bạn trai đại gia bỏ trốn. Được biết ngọc nữ showbiz đã cắt đứt liên lạc sau khi lấy được 50 triệu NDT (182 tỷ đồng) của nửa kia giàu có. Sau nhiều lần yêu cầu Cảnh Điềm trả tiền bất thành, vị đại gia đã quyết định "tung hê" vụ việc lên mạng, đồng thời thuê một đội ngũ luật sư hàng đầu, tiến hành thu thập toàn bộ sao kê ngân hàng, hợp đồng mang thai hộ và lịch trình bay để làm hồ sơ kiện "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong diễn biến mới nhất mà tờ QQ tìm hiểu được, Cảnh Điềm đã dàn xếp thành công với bạn trai đại gia. Nữ diễn viên thú nhận với bạn trai rằng cô vờ muốn mang thai hộ lừa anh để lấy tiền trang trải cuộc sống trong giai đoạn sự nghiệp lao dốc. Nữ diễn viên chấp nhận hoàn trả số quà tặng trị giá khoảng 20 triệu NDT (73 tỷ đồng) trong thời gian yêu đương, khoản phí 30 triệu NDT (109 tỷ đồng) đã chi cho việc mang thai hộ và phí bồi thường danh dự cùng phí hòa giải lên tới 200 triệu NDT (726 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Cảnh Điềm cũng yêu cầu bạn trai không tiếp tục lại rùm beng mọi chuyện trên truyền thông cũng như đâm đơn kiện cô. Do số tiền đền bù 250 triệu NDT (907 tỷ đồng) quá lớn, nữ diễn viên xin trả góp dần từng phần vì gặp khó khăn kinh tế. Trước sự hối lỗi trong nước mắt của bạn gái, vị đại gia đã đồng ý tha cho Cảnh Điềm và liên hệ với giới giải trí gỡ đóng băng hoạt động nghệ thuật của cô.

Cảnh Điềm đã đạt được thỏa thuận với bạn trai đại gia.

Sau khi "hạ cánh an toàn", vào ngày 24/6, Cảnh Điềm đã tái showbiz. Cô cùng bạn diễn Trương Bân Bân xuất hiện tại đại hội chiêu thương thường niên của Tencent 2026 để quảng bá cho tác phẩm mới mà mình đóng chính mang tên Xương Rồng Đốt Rương. Tại sự kiện, nữ diễn viên gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, sang trọng và gợi cảm.

Cảnh Điềm tham dự đại hội chiêu thương thường niên của Tencent cùng tài tử Trương Bân Bân. Nguồn: Weibo.

Nhan sắc rạng rỡ, thần thái sang trọng và phong thái tự tin của "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" ngày tái xuất hậu scandal, thu hút đông đảo sự chú ý từ giới truyền thông lẫn người hâm mộ. Ảnh: Sina.

Trước đó, vào giữa tháng 4, Cảnh Điềm vướng lùm xùm bị 1 đại gia thông qua blogger giải trí tố cáo giả vờ tìm người mang thai hộ lừa bạn trai cả nghìn tỷ. Sau đó, hình ảnh về bản hợp đồng mang thai hộ ở Mỹ bằng tiếng Anh có chữ ký "Tian Jing", nghi là thuộc về nữ diễn viên Cảnh Điềm lan truyền khắp MXH và gây bàn tán xôn xao trong dư luận. Nguyên nhân là do nét bút ký tên của nhân vật nữ trong hợp đồng rất giống với chữ ký công khai của ngọc nữ này.

Thỏa thuận yêu cầu bạn trai đại gia phải trả khoản tiền cọc đầu tiên là 100.000 USD (2,6 tỷ đồng), nhưng đối phương đã hào phóng đến mức chuyển cho minh tinh Cbiz 30 triệu NDT (gần 110 tỷ đồng). Không chỉ vậy, để Cảnh Điềm không bị lộ chuyện nhờ người mang thai hộ và có sự thoải mái nhất trước khi lấy trứng, vị đại gia đã dùng máy bay riêng đưa cô sang Mỹ, bao trọn 1 tầng của khách sạn cao cấp tại Los Angeles để phục vụ riêng cho nữ diễn viên. Tuy nhiên vào ngày lấy trứng, Cảnh Điềm đã đột nhiên thay đổi thái độ, nói mình không được khỏe và đòi bạn trai chuyển thêm tiền mới chịu tiếp tục thực hiện thỏa thuận mang thai hộ. Sau khi bị đối phương từ chối, cô ôm 50 triệu NDT (182 tỷ đồng) đã lấy được từ người yêu từ trước đi, đi máy bay dân dụng bỏ về nước và chặn mọi liên lạc.

Hợp đồng mang thai hộ nghi thuộc về Cảnh Điềm. Nét bút ký tên của nhân vật nữ trong hợp đồng rất giống với chữ ký công khai của "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Ảnh: Weibo.

Sau khi vướng lùm xùm đời tư, Cảnh Điềm biến mất và không còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông từ tháng 2. Toàn bộ hoạt động nghệ thuật, hoạt động thương mại công khai của Cảnh Điềm đều bị tạm dừng vô thời hạn. Không chỉ vậy, điện thoại, email và mọi kênh liên hệ liên quan đến minh tinh 8X đều không có người phản hồi.

Không lâu sau, Cảnh Điềm bị phát hiện rao bán một căn hộ hạng sang gần sông Hoàng Phố (Thượng Hải, Trung Quốc) với diện tích khoảng 460 m2 và có tầm nhìn 270 độ. Bất động sản này được mỹ nhân Cbiz chào bán với giá 155 triệu NDT (563 tỷ đồng). Do không tìm được người mua, giá bán căn hộ đã giảm xuống 20 triệu NDT (72,8 tỷ đồng) và mới đây đã xuất hiện thông tin "cần bán gấp" trên trang web bất động sản. Ngoài căn hộ ở Thượng Hải, Cảnh Điềm còn rao bán lỗ 1 bất động sản ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để gom tiền bồi thường cho bạn trai đại gia.

Tại Trung Quốc, mang thai hộ là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu sự việc trên bị làm căng và cơ quan quản văn hóa vào cuộc xác minh thực hư, Cảnh Điềm có thể bị phong sát vĩnh viễn, đuổi khỏi Cbiz như trường hợp của Trịnh Sảng. Đời tư của Cảnh Điềm khá ồn ào. Năm 2023, cô từng bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa lừa tình lừa tiền. Thậm chí Trương Kế Khoa còn gán clip nóng của Cảnh Điềm cho chủ nợ để ép bạn gái cũ trả nợ thay. Scandal này từng gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới hình ảnh Cảnh Điềm.

Nữ diễn viên phải vội vàng bán nhiều bất động sản ở Bắc Kinh và Thượng Hải (Trung Quốc) để huy động tiền bồi thường cho bạn trai đại gia. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu