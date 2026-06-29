Ngọc nữ “ngàn năm có một” chia tay tài tử cực phẩm, chuyện trong biệt thự 49 tỷ sau đó mới sốc

Trong những năm qua, mối quan hệ tình ái giữa ngọc nữ “ngàn năm có một” của showbiz Nhật Hashimoto Kanna và nam thần Vườn Sao Băng Nakagawa Taishi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng châu Á. Theo Koreaboo, cặp đôi đình đám được cho là đã chia tay vì Hashimoto Kanna phũ phàng từ chối lời cầu hôn của Nakagawa Taishi. Sau màn cầu hôn thất bại, 2 ngôi sao bỗng dần trở nên xa cách nhau và tình cảm giữa họ cũng dần phai nhạt dẫn tới kết cục “đường ai nấy đi”.

Thế nhưng ít lâu sau, Hashimoto Kanna - Nakagawa Taishi lại được cho là đã nhanh chóng làm lành và về lại bên nhau. Thậm chí, Nakagawa Taishi đã thành công cầu hôn Hashimoto Kanna và cặp đôi còn đang rục rịch tổ chức hôn lễ thế kỷ. Chưa hết, cặp đôi đã chính thức dọn về sống chung với nhau trong căn hộ xa hoa 300 triệu yên (49 tỷ đồng) của đàng gái. Những diễn biến nhanh chóng tới mức khó mà tin nổi trong mối quan hệ giữa Hashimoto Kanna - Nakagawa Taishi đã khiến cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng, bật ngửa, đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin Hashimoto Kanna và Nakagawa Taishi đã chia tay nhưng rồi lại nhanh chóng về lại bên nhau như chưa từng có cuộc chia ly. Ảnh: Koreaboo

Cặp đôi còn dọn về sống chung với nhau trong biệt thự 49 tỷ đồng của Hashimoto Kanna. Ảnh: Yahoo News

Trong diễn biến mới nhất, tờ Koreaboo đưa tin, Hashimoto Kanna - Nakagawa Taishi mới đây đã được bắt gặp tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc trên đường phố Omotesando, Tokyo (Nhật Bản). Khi ấy, cặp tiên đồng ngọc nữ đã đi mua sắm cùng nhau ngay trước thềm sinh nhật đàng trai. Nguồn tin thân cận cho biết thêm, vì cả Hashimoto Kanna lẫn Nakagawa Taishi đều có lịch trình dày đặc nên hôm đó chính là dịp hiếm hoi 2 ngôi sao cùng có ngày nghỉ để tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn giúp hâm nóng tình cảm.

Trước ống kính, 2 nghệ sĩ gen Z khiến công chúng “tan chảy”, xuýt xoa không ngớt trước “size gap” ấn tượng hệt như nam nữ chính bước ra đời thực từ tiểu thuyết ngôn tình.

Chứng kiến hình ảnh hẹn hò mới nhất của Hashimoto Kanna - Nakagawa Taishi, netizen bỗng nảy số ra 1001 kịch bản ngôn tình. Ảnh: X

Hashimoto Kanna sinh năm 1999, từng là thành viên nhóm nhạc Rev. from DVL. Cô đạt được nhiều thành công khi trở thành diễn viên. Ngôi sao này có chiều cao khiêm tốn 1,52 m nhưng sở hữu khuôn mặt trong sáng, sắc nét, được ví xinh đẹp như thiên thần. Tại đất nước mặt trời mọc, Hashimoto Kanna được ưu ái gọi là “thần tượng ngàn năm có một”, “idol xinh đẹp nhất”…

Tuy nhiên hồi cuối năm 2024, Hashimoto Kanna bất ngờ vướng phốt thái độ nghiêm trọng, dẫn đến hình tượng bị ảnh hưởng đáng kể. Cụ thể, cô thường xuyên trút giận, chửi rủa và khinh thường nhân viên, nhưng lại ngoan ngoãn, thân thiện trước mặt bạn diễn và đạo diễn. Đã có đến 8 người quản lý phải nghỉ việc vì không thể chịu đựng nổi Hashimoto Kanna. Đáng lên án là dù công ty quản lý đã biết cách hành xử tồi tệ của sao nữ nhưng vẫn dung túng, thậm chí sếp còn cùng “gà cưng” nhục mạ, tra tấn tinh thần của nhân viên, quản lý chỉ để nhằm làm thỏa mãn cảm xúc của Kanna.

Trong khi đó, Nakagawa Taishi sinh năm 1998, bước vào showbiz từ khi mới 11 tuổi. Nam diễn viên được biết đến nhiều nhất với vai chính Yuiji Kira trong phim Closest Love To Heaven và vai Tenma Hase trong Vườn Sao Băng phần 2.

Hashimoto Kanna xinh đẹp nức tiếng nhưng từng dính điều tiếng không hay. Ảnh: Koreaboo