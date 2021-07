Lọ thuốc khiến MXH bùng nổ suốt đêm qua: Thông tin dịch thuật trên bao bì đúng là "đi vào lòng đất"

Tối qua, mạng xã hội xuất hiện một hình ảnh nhận được cả chục nghìn lượt like và bình luận. Cụ thể, đó là hình ảnh chụp bao bì một lọ thuốc. Dựa theo thông tin trên bao bì thì đây là thuốc xịt ,chữa các bệnh viêm mũi, viêm mũi dị ứng. Thành phần của lọ thuốc này bao gồm cây ngũ sắc, ké đầu ngựa, tân di hoa, natri benzoat, nước cất vừa đủ.

Cách dùng thì mỗi ngày xịt vào mũi 3-4 lần. Mỗi lần 1-2 cái. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chúng ta chỉ đọc phần thông tin và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt của lọ thuốc. Tuy nhiên, khi nhìn sang phần thông tin bằng tiếng Anh thì ai nấy cười lăn lộn, cười chảy cả nước mắt.

Màn dịch thuật thảm họa trên bao bì lọ thuốc.

Bởi phía nhà sản xuất có phần dịch thuật... "đi vào lòng đất" quá! Theo đó phần "mỗi lần 1-2 cái" được dịch thành "Each time 1-2 FEMALES". Ôi chao, "female" trong tiếng Anh là chỉ giới tính nữ, giống cái, chứ nào phải "cái" như ý nhà sản xuất muốn diễn đạt. Dịch như thông tin trên lọ thuốc thì người nước ngoài đọc sẽ tưởng: "Mỗi lần 1-2 giống cái" mất! Cũng vì pha dịch thuật quê hết sức mà lọ thuốc xịt mũi bỗng dưng hót hòn họt suốt cả đêm qua.

Vậy trong trường hợp này, nhà sản xuất nên dịch như nào cho đúng? Theo đó thông tin "Mỗi ngày xịt vào mũi 3-4 lần, mỗi lần 1-2 cái" có thể dịch như sau: "1 or 2 sprays in each nostril 3 to 4 times a day".

Những pha dịch thuật khác khiến cộng đồng mạng cạn lời.

Được biết, đây không phải lần đầu cộng đồng mạng cạn lời với những pha dịch thuật thảm họa. Trước đó, tấm biển "Kính thầy - Mến bạn" tại một trường học được dịch thành "Teacher glasses like you". Chữ "kính" mang nghĩa "kính trọng" được dịch thẳng thành "glasses", nghĩa là kính thủy tinh! Hay tấm bảng "Nói lời hay - Làm việc tốt" được dịch thành "Or tu say - Good work". Với tấm bảng này, dân mạng không hiểu đó là ngôn ngữ gì!