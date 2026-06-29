Tiết lộ sốc: "Chồng nghèo" chỉ muốn chơi đùa với Taylor Swift?

Vào ngày 28/6, Page Six bất ngờ đưa tin về những ngày đầu Taylor Swift và Travis Kelce. Ai cũng biết vào mùa hè năm 2023, Travis Kelce đã viết số điện thoại của mình lên chiếc vòng tay tình bạn gửi Taylor Swift, mở ra câu chuyện tình nổi tiếng thế giới.

Tuy nhiên đây chưa phải tất cả. Page Six đưa tin ở thời điểm đó, Taylor Swift không muốn gặp anh. "Cô ấy không nói chuyện trước hay sau mỗi buổi biểu diễn vì phải giữ giọng cho 44 ca khúc mà cô ấy hát. Tôi đã cảm thấy bị xúc phạm” - Travis Kelce từng tiết lộ. 2 tháng sau, họ đã trở thành 1 đôi.

Theo DailyMail, có nhiều nguồn tin cho rằng Travis Kelce có suy nghĩ "không ràng buộc" trong vài tháng đầu tiên. “Chắc chắn là anh ấy không tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Anh ấy đang hẹn hò với những người khác cùng lúc trước khi mối quan hệ của họ công khai” - một nguồn tin thân cận chia sẻ.

Thời theo đuổi Taylor Swift, Travis Kelce hoàn toàn không có ý định nghiêm túc. Ảnh: Page Six

Một nguồn tin khác cũng tiết lộ với Daily Mail: "Chắc chắn là lúc đầu anh ấy vẫn còn hẹn hò với nhiều người". Người này cho biết Travis Kelce nghĩ rằng việc đeo vòng tay tình bạn chỉ là một trò đùa và không nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến kết quả gì.

3 người khác tiết lộ với tờ Daily Mail rằng trong những ngày đầu hẹn hò, cầu thủ bóng bầu dục này không nhanh chóng trả lời tin nhắn của Taylor Swift: “Anh ấy không hề né tránh Taylor, nhưng nếu không tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc thì cũng không kiên trì theo đuổi. Anh ấy không hề theo đuổi cô ấy một cách quyết liệt. Anh ấy là một cầu thủ bóng bầu dục mà!”.

“Travis không tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng một khi đã bước vào thế giới của Taylor, mọi chuyện sẽ lập tức trở nên nghiêm túc” - một người khác đồng tình. Các nguồn tin khẳng định rằng Travis Kelce và Taylor Swift chỉ chính thức hẹn hò vào tháng 9 năm 2023.

Mọi chuyện đã thay đổi sau khi họ thành đôi. Ảnh: Page Six

Thông tin về những ngày đầu Travis Kelce - Taylor Swift hẹn hò khiến dư luận xôn xao. Dù không có ý định nghiêm túc từ đầu, nhưng "chồng nghèo" của nữ ca sĩ đã thay đổi suy nghĩ. Cuối cùng, họ đính hôn vào tháng 8/2025 sau 2 năm hẹn hò. Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 4/7 sắp tới tại Madison Square Garden, New York.

Một nguồn tin thân cận cho biết sẽ có 100 người thân và bạn bè thân thiết tham dự vào bữa tiệc tiền đám cưới ngày 2/7. Tiếp đó vào ngày 3/7, cặp đôi sẽ tổ chức sự kiện cho khoảng 1.000 đến 2.000 người tại địa điểm này. Taylor Swift - Travis Kelce lựa chọn nhà tổ chức đám cưới nổi tiếng Mark Seed để điều phối sự kiện.

Ảnh: Page Six

Cặp đôi sẽ cưới ở Madison Square Garden, New York. Ảnh: Page Six

Ban đầu, có thông tin cho rằng lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 13/6 tại Ocean House sang trọng ở Watch Hill, nơi Taylor Swift sở hữu một điền trang. Nữ ca sĩ đoạt giải Grammy rất muốn kết hôn vào ngày hôm đó, đến nỗi cô đã trả một khoản tiền lớn cho một cô dâu khác đã đặt trước địa điểm tổ chức đám cưới.

Vài tháng sau, Taylor Swift đổi ý và quyết định tổ chức đám cưới ở một địa điểm khác để có thể đón tiếp nhiều khách hơn. Những ngôi sao hạng A được cho là sẽ tham dự bao gồm Selena Gomez, Ed Sheeran, Zoë Kravitz, Suki Waterhouse, Karlie Kloss, chị em nhà Haim và Gigi Hadid. Nữ ca sĩ mời khách qua điện thoại và có một thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt dành cho những người chấp nhận lời mời. Tuần trước, cả Taylor Swift và Travis Kelce đều bận rộn tổ chức tiệc độc thân với bạn bè ngay trước thềm đám cưới.

Ảnh: Page Six

Cặp đôi đính hôn từ tháng 8 năm ngoái. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six