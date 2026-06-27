Tiết lộ mới nhất về đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce

Page Six đưa tin Taylor Swift và Travis Kelce đang có những động thái lớn chuẩn bị cho đám cưới của họ tại thành phố New York, Mỹ. Trước thềm lễ cưới của cặp đôi vào ngày 3/7 tại Madison Square Garden, Tòa thị chính đã xác nhận rằng cặp đôi đã nộp đơn xin phép sử dụng đường phố từ ngày 2 đến 4/7.

Đơn xin phép yêu cầu đóng cửa một số tuyến đường xung quanh Madison Square Garden và dựng một lều công cộng bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện, dự kiến sẽ có từ 500 đến 999 khách tham dự. Một nguồn tin thân cận với tiết lộ các xe tải rất có thể sẽ sử dụng đường 33 để bốc dỡ hàng hóa. Ngoài ra, một nguồn tin cho biết các cầu thủ của đội Kansas City Chiefs đã đặt phòng tại khách sạn Marriott Marquis ở khu Midtown vào khoảng thời gian diễn ra đám cưới.

Ảnh: Page Six

Cặp đôi nộp đơn xin sử dụng một số tuyến đường xung quanh Madison Square Garden từ ngày 2 đến 4/7. Ảnh: Page Six

New York Post là đơn vị đầu tiên đưa thông tin này. Thông tin khiến nhiều người lo ngại đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce có thể ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của những người dân sống trong tuyến đường bị cấm. Trang Page Six đã liên hệ với người đại diện của Taylor Swift và Travis Kelce để xin bình luận.

Được biết, cặp đôi cùng 36 tuổi sẽ tổ chức hôn lễ tại Madison Square Garden vào dịp Quốc khánh Mỹ (4/7). Zoë Kravitz, Suki Waterhouse, Karlie Kloss, Ed Sheeran, chị em nhà Haim, Gigi Hadid và Selena Gomez là một số khách mời nổi tiếng đã nhận được thiệp.

Đơn vị tổ chức đám cưới nổi tiếng Mark Seed ở Los Angeles, Mỹ đã chuẩn bị cho siêu đám cưới này trong nhiều tháng. Đáng chú ý, nhà thi đấu Madison Square Garden có sức chứa 20.000 chỗ ngồi không có sự kiện nào từ ngày 29/6 đến ngày 6/7.

Nhiều người lo ngại đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce có thể ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của những người dân sống trong tuyến đường bị cấm. Ảnh: Page Six

Thị trưởng New York Zohran Mamdani về cơ bản đã xác nhận đám cưới sẽ diễn ra tại Madison Square Garden khi ông nói rằng thành phố có thể đáp ứng được "các sự kiện lớn" - bao gồm cả đám cưới của Taylor Swift trong một cuộc họp báo gần đây. Taylor Swift - Travis Kelce không không phải là cặp đôi đầu tiên chọn Madison Square Garden làm địa điểm tổ chức đám cưới.

Theo tạp chí Rolling Stone, huyền thoại nhạc Funk Sly Stone nổi tiếng đã tổ chức đám cưới của mình với người mẫu Kathy Silva vào năm 1974 tại đây, và khách mời được yêu cầu mặc đồ màu vàng. Sau đó, vào năm 1982, Mục sư Sun Myung Moon từ Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới đã tổ chức một lễ cưới tập thể tại Madison Square Garden với sự tham dự của 2075 cặp đôi.

Taylor Swift - Travis Kelce không không phải là cặp đôi đầu tiên chọn Madison Square Garden làm địa điểm tổ chức đám cưới. Ảnh: Page Six

Bản thân Taylor Swift đã biểu diễn tại Madison Square Garden nhiều lần, bao gồm cả trong các tour diễn Speak Now và Fearless cũng như một số lần xuất hiện tại Jingle Ball. Ban đầu, Taylor Swift dự định tổ chức một đám cưới thân mật ở Rhode Island. Tuy nhiên từ tháng 11 năm ngoái, cô từ bỏ ý định đó, quyết định đầu tư mạnh vào đám cưới và đón nhiều khách hơn.

Cuối tuần trước, Taylor Swift đã tổ chức tiệc chia tay độc thân tại biệt thự trị giá 17,75 triệu USD (467 tỷ đồng) la của cô ở Rhode Island. Trong khi đó, Travis Kelce đã có chuyến đi đến Los Angeles cùng những người bạn thân thiết trước đám cưới của mình.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce đang đến rất gần. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six



