Lộ phân cảnh bị cắt ở phim Trấn Thành khiến ai xem cũng lú: Tô bún 100k, trả 200k, tại sao khách hàng vẫn lãi?

Bộ phim Bộ Tứ Báo Thủ tuy sức hút đã giảm ít nhiều nhưng vẫn thành công trở thành phim Tết cán mốc 300 tỷ nhanh nhất năm nay. Mới đây nhất, ngay sau khi đạt được dấu mốc 300 tỷ, ekip làm phim bất ngờ tung ra một phân cảnh không có trong bản phim chính thức khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Trong phân cảnh này, sau khi "báo bạn báo bè" thì nhân vật Chét-Xi-Cà (Lê Dương Bảo Lâm) lại tiếp tục báo tới cả một chủ quán bún. Cụ thể, trong một phân cảnh ngắn, sau khi ăn bún và phải thanh toán 100 nghìn, Chét-Xi-Cà đã dùng mánh khóe của mình để thao túng tâm lý chủ quán (do Ngọc Mắt To đảm nhận) khiến bản thân không phải trả tiền, thậm chí còn lãi thêm.

Sau khi đưa cho chủ quán 200 nghìn và được trả lại 100 nghìn tiền thừa, Chét-Xì-Cà giả vờ nhớ ra rằng bản thân cũng có 100 nghìn và đưa lại cho chủ quán (thực chất đó chính là tờ tiền thừa mà chủ quán vừa đưa cho anh). Anh cũng bắt cô đưa lại cho mình tờ 200 nghìn, sau đó liên tục nói luyến thắng khiến cho chủ quán "không kịp load". Không biết câu chuyện sai ở đâu nhưng chủ quán phở vẫn chắc chắn bản thân bị thiệt tuy nhiên vì Chét-Xi-Cà nói liên tục nên cô không kịp trở tay. Đến khi Chét-Xì-Cà cầm tờ 200 nghìn và bỏ đi, cô vẫn còn cố gọi vị khách tai quái này lại dù "não chưa kịp nhảy số".

Chỉ với vài mánh khóe của mình, Chét-Xi-Cà đã thành công lấy lại tờ 200 nghìn và lãi một phần ăn có giá 100 nghìn. Phân cảnh này khiến cho không chỉ nhân vật chủ quán ăn mà ngay cả khán giả xem cũng lú cực độ, biết chắc chắn Chét-Xi-Cà giở mánh khóe nhưng không rõ câu chuyện sai từ đâu. Nhiều người phải xem lại nhiều lần mới nhận ra được vấn đề. Nếu phân cảnh này được chiếu ở bản phim chính thức thì có lẽ không ít khán giả ngoài rạp sẽ chỉ cảm thấy thấy lú, cười vì hai diễn viên quá duyên chứ không kịp hiểu mảng miếng này.

Bình luận của khán giả:

- Xem bị thao túng tâm lý thiệt, lần 1 thấy sai nhưng chưa biết sai ở đâu, lần 2 thấy cũng đúng nha.

- Đoạn này xem phim thì hài nhưng nó là thực tế, nhiều người bị lừa như vậy nè.

- Cuối cùng là sai ở đâu vậy mấy bà, tôi lú quá.

- Hóa ra Thu Diễm bị cắt vai là thật, ác với Thu Diễm quá.

- Đoạn này hay mà, sao lại cắt thế đạo diễn ơi.

Hiện tại, ngoài những lời thoại cực lú của Chét-Xi-Cà thì phân cảnh này còn được chú ý bởi có sự xuất hiện của Ngọc Mắt To - gương mặt được quan tâm sau vai diễn cô hàng xóm trong phim Mai cũng của đạo diễn Trấn Thành. Thực chất khi lên phim, sự xuất hiện của Ngọc Mắt To không bị cắt bỏ hoàn toàn. Cô vẫn xuất hiện vài giây thoáng qua trên màn hình, sự xuất hiện ít tới độ người xem hoàn toàn không nhớ ra Ngọc Mắt To có vai diễn. Chính bởi vậy khi Trấn Thành tung ra trích đoạn này, cư dân mạng vô cùng bất ngờ và cũng tiếc nuối vì không được thấy nữ TikToker trên hình nhiều hơn.