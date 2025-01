Vừa qua, TVING đã nhá hàng những hình ảnh đầu tiên của Han Seung Yeon ở bộ phim lãng mạn "The scandal of Chun Hwa" do Go A Ra và Chang Ryul đóng chính. Ở những bức hình này, Han Seung Yeon toát lên dáng vẻ của một mỹ nhân cổ trang, trông vô cùng xinh đẹp và trẻ trung đến ngỡ ngàng ở tuổi U40.

Han Seung Yeon trẻ đẹp ngỡ ngàng ở tuổi 36 khi hóa thân thành nàng tiểu thư quý tộc Lee Ji Won trong phim "The scandal of Chun Hwa".

Được biết, ở bộ phim "The scandal of Chun Hwa", Han Seung Yeon đảm nhận vai Lee Ji Won, một tiểu thư quý tộc với những phẩm chất cao quý, có cả sắc đẹp, trí tuệ và không ngại nói lên suy nghĩ của mình. Thế nhưng trong tình cảm, cô lại là người nhút nhát, ít khi để lộ tâm tư.

Nói thêm về Han Seung Yeon, cô là một trong những mỹ nhân xinh đẹp và nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Không chỉ được biết đến với tư cách là thành viên của nhóm nhạc KARA đình đám một thời, Han Seung Yeon còn để lại những dấu ấn nhất định ở lĩnh vực diễn xuất.

Han Seung Yeon và Kim Tae Hee chung khung hình ở hậu trường phim "Tình sử Jang Ok Jung".

Năm 2013, Han Seung Yeon có vai diễn đáng chú ý đầu tiên, cũng là dự án cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp khi đảm nhận vai nữ phụ ở phim "Tình sử Jang Ok Jung". Trong tác phẩm này, nhân vật của Han Seung Yeon là tình địch của nữ chính Jang Ok Jung do Kim Tae Hee thể hiện.

Dĩ nhiên vào khoảng thời gian phim phát sóng, Kim Tae Hee là cái tên chiếm trọn spotlight. Thế nhưng, Han Seung Yeon cũng gây chú ý nhờ visual cổ trang sáng bừng khung hình. Kể từ đó tới nay đã 12 năm trôi qua, Han Seung Yeon vẫn trẻ đẹp như xưa, hầu như không hề thay đổi gì dù đã 36 tuổi.