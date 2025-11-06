Ngoài danh xưng ca sĩ lấy chồng đại gia, thời gian qua Đoàn Di Băng còn thường xuyên tự khoe cuộc sống sang chảnh, được ông xã Nguyễn Quốc Vũ cưng chiều như công chúa. Mỗi lần đăng ảnh, cô gây chú ý với làn da trắng sáng, diện mạo nổi bật và vóc dáng cân đối.

Tuy nhiên ít ai biết rằng vợ doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ cách đây hơn 10 năm sở hữu làn da tối màu, gương mặt cũng không được sắc nét, gò má cao, bọng mắt to, nhiều quầng thâm. Tất nhiên, cách ăn mặc của cô cũng giản dị đến bất ngờ. Nhìn tổng thể cô bị nhận xét già hơn so với tuổi thật.

Nhan sắc trong quá khứ của Đoàn Di Băng

Thời gian trôi qua, diện mạo của Đoàn Di Băng cũng dần thay đổi đến mức “dụi mắt mấy lần mới dám tin”. Thời điểm còn hoạt động nghệ thuật, Đoàn Di Băng tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990, được biết đến với một vài ca khúc pop ballad nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điều khiến công chúng nhớ đến cô nhiều hơn lại là cuộc sống sau khi “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Năm 2012, cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ và gần như rút khỏi giới giải trí, tập trung cho kinh doanh và gia đình.

Và đến thời điểm hiện tại, hot mom 3 con được khen ngợi nhan sắc thăng hạng. Thậm chí có nhiều đồn đoán cô đã "đập" cả "núi tiền" dao kéo để có diện mạo trẻ trung hơn.

Trước những lời bàn tán, trong một chia sẻ Đoàn Di Băng tâm sự: "Câu hỏi mà Băng nhận được nhiều nhất dạo gần đây là mắc gì dạo này trẻ hẳn ra vậy? Có lẽ Băng nói nhiều lần rồi mà mọi người quên. Băng tiêm tế bào gốc vạn năng nha. Băng tiêm đến mũi thứ 5 rồi.

Tiêm cái này thì gọi nôm na là trẻ mãi không già thậm chí trẻ hơn tuổi thật nhiều luôn nha. Điều này mỹ phẩm hoàn toàn không thể làm được. Nói chung nó rất tốt chỉ có duy nhất một cái không tốt là quá mắc".

Hình ảnh làn da Đoàn Di Băng được cải thiện rõ rệt sau khi sử dụng công nghệ cao để làm đẹp.

Theo tiết lộ của chính chủ trên MXH, mỗi liệu trình làm đẹp kiểu này có giá không dưới 900 triệu đến hơn 1 tỷ đồng – gồm 1 lần cấy và 6 lần tiêm tế bào gốc tại nước ngoài. Ngoài ra, nữ đại gia còn chi đậm cho việc trị mụn, chăm da chuyên sâu, tiêm filler vùng thái dương, má, rãnh cười và cằm... Có lần cô còn gây sốc khi khoe hóa đơn trong một lần đi làm đẹp lên tới 500 triệu đồng.

Nhan sắc thăng hạng của Đoàn Di Băng thời điểm hiện tại

Từ giã con đường nghệ thuật sau khi kết hôn, Đoàn Di Băng cùng chồng và 3 con đang sinh sống trong một biệt thự 3 tầng với diện tích sàn khoảng 300m2, nằm trong một khu đô thị cao cấp tại TP. HCM. Bất động sản này ước tính có giá hàng triệu USD. Cặp đôi sau đó xây dựng hình ảnh vợ chồng “giàu sang, sống trong biệt thự, sưu tầm siêu xe” và thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với phong cách sang chảnh và xa hoa.

Tuy nhiên, ngày 5/11/2025, thông tin chính thức từ lãnh đạo lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai xác nhận: ông Nguyễn Quốc Vũ bị bắt tạm giam cùng hai đồng phạm để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, cụ thể là lô hơn 1.652 sản phẩm kem chống nắng mang nhãn hiệu Hanayuki “Sunscreen Body” giả. Sau thông tin bắt giữ, mạng xã hội trở nên sôi động với nhiều bình luận chỉ trích và đặt câu hỏi về vai trò, trách nhiệm của Đoàn Di Băng - người đã tích cực quảng bá thương hiệu Hanayuki.