Ngày 5/11 vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 03 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978) - chồng của Đoàn Di Băng để điều tra, làm rõ hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Thông tin này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng, được cộng đồng mạng bàn luận liên tục trên MXH. Trên các nền tảng như Facebook, TikTok,... các từ khóa tìm kiếm liên quan đến vợ chồng Đoàn Di Băng cũng nhanh chóng lọt top phổ biến.

Phần lớn netizen bày tỏ sự bất ngờ, trong khi đó một số khác cho rằng đây là điều “sớm muộn cũng xảy ra”. Bởi trước đây, thương hiệu thuộc công ty của Nguyễn Quốc Vũ đã nhiều lần bị cơ quan chức năng nhắc tên trong các thông báo thu hồi, xử lý sản phẩm vi phạm.

Bên cạnh đó, không ít người đã tràn vào trang cá nhân của Nguyễn Quốc Vũ cũng như Đoàn Di Băng để bình luận tiêu cực. Đặc biệt là Đoàn Di Băng, dù đã im ắng hơn 2 tháng nay nhưng cô liên tục bị “tấn công”, nhận về những phản hồi mỉa mai, công kích trong bài đăng gần nhất trên Facebook của mình.

Đoàn Di Băng là cái tên được nhiều người quan tâm hiện tại

Theo đó, bài đăng gần nhất của Đoàn Di Băng từ ngày 27/8 cũng là thông báo liên quan đến sản phẩm của Hanayuki. Phía dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận giống nhau: “Đoàn mình di chuyển tới đây chưa”. Ngoài ra, rất nhiều bình luận khác hỏi thăm về tình hình hiện tại của Đoàn Di Băng, thông báo về việc doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị điều tra,... Tất cả như tạo nên một “bãi chiến trường” hỗn loạn dưới bài đăng này của Đoàn Di Băng.

Song, điều này chỉ xảy ra trên Facebook của Đoàn Di Băng bởi ở nền tảng TikTok từ lâu nay, cô đã khoá tính năng bình luận nên không bị “tấn công” trang cá nhân.

Netizen tràn vào trang cá nhân của Đoàn Di Băng để bình luận

Trước đó cô đã khoá bình luận trên nền tảng TikTok

Dẫu vậy trước “mớ hỗn độn” này, Đoàn Di Băng vẫn hoàn toàn giữ im lặng, không có bất kỳ động thái hay phản hồi nào. Điều này hoàn toàn khác với cách cô sử dụng MXH trước đây. Bởi cô vốn nổi tiếng là người có gì cũng chia sẻ lên mạng, thậm chí không ít lần Đoàn Di Băng trả lời, “đốp chát” với antifan.

Cũng chính vì im lặng lâu nay mà không ít tin đồn xuất hiện xoay quanh cuộc sống của Đoàn Di Băng. Cô vướng nghi vấn mang thai và đã sinh con. Tuy nhiên đây chỉ là những đồn đoán không có kiểm chứng từ dân mạng. Do đó, cũng không ít người thắc mắc tình trạng hiện tại thực sự của Đoàn Di Băng.

=

Trước đây cô thường cùng chồng xuất hiện sang chảnh, flex sự giàu có

Đoàn Di Băng (tên thật Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990) là cái tên nổi tiếng nhưng cũng tai tiếng với cư dân mạng. Đoàn Di Băng từng tham gia đóng một số phim và đi hát, được biết đến với vai trò đa dạng từ diễn viên, ca sĩ, người mẫu.

Năm 2012, Đoàn Di Băng kết hôn với Nguyễn Quốc Vũ. Thời điểm kết hôn, cả hai gây chú ý bởi đám cưới xa xỉ lên tới 3 tỷ đồng. Thời điểm đó, Đoàn Di Băng cho biết, cô được gia đình chồng tặng bộ quà cưới 2 tỷ cùng 1 căn nhà trị giá 1 triệu đô.

Từ khi kết hôn, Đoàn Di Băng rút lui khỏi showbiz để làm kinh doanh. Cái tên của cô cũng được công chúng quan tâm nhiều hơn bởi cuộc sống sang chảnh và những ồn ào khoe tiền, khoe nhà, khoe xe, khoe tài sản trên mạng xã hội.