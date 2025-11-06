Có gì trong căn biệt thự "ở tạm" của vợ chồng Đoàn Di Băng?
Căn biệt thự "ở tạm" này mang lại cảm giác ấm áp, tiện lợi nhưng không kém phần xa hoa.
Vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ được biết đến là một "tay chơi" có tiếng tại Việt Nam. Trong các bức hình mà cặp vợ chồng này đăng tải, đa phần là khoe cuộc sống sang chảnh với những chuyến du lịch đắt đỏ, nhiều xe ô tô đắt giá, biệt thự nguy nga, lộng lẫy.
Đặc biệt, cặp vợ chồng này còn gây chú ý khi tuyên bố xây biệt thự 400 tỷ đồng. Và để phục vụ cho việc xây dựng biệt thự trên, cô ca sĩ này đã cùng gia đình chuyển đến biệt thự khác ở Quận 7 để sinh sống. Đoàn Di Băng tuyên bố, căn biệt thự mà cô và gia đình đang ở chỉ là nơi "ở tạm".
Dù chỉ là nơi "ở tạm" trong lúc chờ hoàn thiện siêu biệt thự mới, căn nhà vẫn toát lên sự tiện nghi và đẳng cấp, với các khu chức năng bố trí khoa học, sân vườn rộng rãi và khoảng không mở cho sinh hoạt gia đình. Tổng thể mang lại cảm giác ấm áp, tiện lợi nhưng không kém phần xa hoa.
Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, chồng nữ ca sĩ Đoàn Di Băng là Nguyễn Quốc Vũ, cùng hai người khác là ông Đinh Văn Liên (44 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Động thái này diễn ra sau nhiều tháng cơ quan chức năng điều tra về hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, đóng tại Khu công nghiệp Giang Điền.
Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai do ông Liên làm Phó Tổng giám đốc (nhưng thực tế là chủ sở hữu) có hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group do ông Vũ là Tổng giám đốc kiêm chủ sở hữu.