Phụ nữ muốn đẹp hơn ở tuổi 40, đôi khi không cần mua thêm mỹ phẩm: 5 thói quen giúp chị em "nuôi" lại chính mình

Có một giai đoạn, nhiều phụ nữ nghĩ rằng muốn đẹp hơn thì phải mua một thỏi son mới, đổi sang loại kem nền đắt tiền hơn hay tìm một sản phẩm chống lão hóa tốt hơn. Nhưng rồi đến một ngày, sau những đêm thức khuya, những bữa ăn vội vàng và hàng giờ chìm trong điện thoại, họ nhận ra: làn da có thể được chăm sóc bằng mỹ phẩm, nhưng thần sắc lại bắt đầu từ cách mình sống.

Ảnh AI minh họa

Một gương mặt thiếu ngủ, cơ thể mệt mỏi và tâm trí luôn trong trạng thái căng thẳng rất khó có được vẻ ngoài rạng rỡ, dù trang điểm kỹ đến đâu.

Đẹp, vì thế, không chỉ là câu chuyện của son phấn. Đó còn là câu chuyện của giấc ngủ, bữa ăn, cảm xúc, không gian sống và cách một người phụ nữ đối xử với chính mình.

1. Bớt "nội tâm", khuôn mặt cũng có thể nhẹ đi

Có những điều tưởng như không liên quan đến ngoại hình nhưng lại chiếm rất nhiều năng lượng của chúng ta: Một cuộc tranh cãi chưa có lời giải, chuyện cũ với người yêu, một câu nói của đồng nghiệp hay việc người khác đang nghĩ gì về mình.

Càng nghĩ, càng phân tích, càng muốn tìm cho bằng được câu trả lời, đầu óc càng khó được nghỉ ngơi.

Đến một lúc nào đó, phụ nữ có thể thử một cách đơn giản hơn: Chuyện gì đã qua thì cho phép nó được đi qua.

Không phải chuyện gì cũng cần phân bua. Không phải ai cũng cần được mình hiểu. Và càng không phải mối quan hệ nào cũng đáng để mình dành cả ngày suy nghĩ. Thay vì liên tục nhìn ra bên ngoài, hãy dành nhiều sự chú ý hơn cho chính mình.

Ảnh AI minh họa

Điều này không có nghĩa là cảm xúc tiêu cực sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng khi biết đặt giới hạn, bớt so sánh và bớt để tâm đến những điều ngoài khả năng kiểm soát, chúng ta có thể cảm thấy nhẹ đầu hơn và có thêm năng lượng cho những việc thực sự quan trọng.

Đôi khi, "đẹp" cũng là vẻ bình thản của một người không còn phải chứng minh mình với tất cả mọi người.

2. Ăn đủ, ăn đa dạng và ngủ đủ thay vì chỉ chăm chăm vào mỹ phẩm

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất khi bắt đầu chăm sóc bản thân thường lại đến từ những điều rất cơ bản: Ăn uống và giấc ngủ.

Thay vì thường xuyên bỏ bữa, ăn tối quá muộn hoặc biến đồ ăn nhanh, trà sữa, bánh ngọt thành những món quen thuộc mỗi ngày, hãy quay về với một chế độ ăn đa dạng hơn.

Các nhóm thực phẩm như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt, cá, trứng, thịt nạc... có thể được luân phiên đưa vào bữa ăn. WHO khuyến nghị người trưởng thành nên ăn ít nhất 400 g rau và trái cây mỗi ngày, đồng thời hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường tự do, muối và chất béo không có lợi.

Không nhất thiết phải ăn kiêng khắc nghiệt hay ngày nào cũng chỉ có salad.

Một bữa cơm gia đình với rau, một nguồn đạm phù hợp, tinh bột chất lượng và lượng chất béo vừa phải hoàn toàn có thể là nền tảng của một chế độ ăn lành mạnh.

Và đừng bỏ qua giấc ngủ.

Người trưởng thành từ 18-60 tuổi được khuyến nghị ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm. Ngủ đủ và có chất lượng không chỉ giúp cơ thể phục hồi mà còn liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Vì vậy, nếu đang quen với việc lướt điện thoại đến 1-2 giờ sáng, việc thử đi ngủ sớm hơn có thể đáng giá hơn rất nhiều so với việc tìm thêm một sản phẩm "cấp cứu" cho làn da mệt mỏi.

Không cần bắt đầu bằng một mục tiêu quá lớn. Có thể chỉ đơn giản là cố gắng duy trì giờ ngủ - giờ thức tương đối ổn định và dành đủ thời gian cho giấc ngủ.

Ảnh AI minh họa

3. Bớt quan tâm đến chuyện của người khác, thêm thời gian cho chính mình

Có một kiểu mệt mỏi không đến từ công việc mà đến từ việc biết quá nhiều chuyện không liên quan đến mình. Hôm nay ai đăng gì? Người này nói gì về người kia? Một người nổi tiếng vừa có chuyện gì? Đồng nghiệp đang bất hòa với ai?

Mạng xã hội khiến chúng ta có thể biết rất nhiều thứ chỉ trong vài phút. Nhưng biết nhiều hơn không đồng nghĩa với sống tốt hơn.

Nếu nhận ra mình thường xuyên rơi vào trạng thái vừa lướt vừa bực bội, so sánh hoặc lo lắng, hãy thử giảm bớt những nội dung khiến tâm trí bị kéo đi quá xa.

Thay một khoảng thời gian "hóng chuyện" bằng việc đọc vài trang sách, đi bộ, nghe nhạc, chăm cây hoặc đơn giản là ngồi ngoài ban công uống một tách trà.

Đó không phải là sống tách biệt. Đó là biết chọn thứ gì xứng đáng với sự chú ý của mình.

4. Dọn nhà cũng là một cách "dọn" lại đầu óc

Một căn phòng quá nhiều đồ đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi mà không nhận ra.

Quần áo nhiều năm không mặc, những món đồ mua theo cảm hứng, mỹ phẩm đã lâu không dùng, những chiếc hộp giữ lại chỉ vì "biết đâu sau này cần"... tất cả cứ âm thầm chiếm diện tích.

Thỉnh thoảng, hãy thử dành một buổi cuối tuần để dọn lại tủ quần áo.

Những món không còn vừa, không còn sử dụng hoặc đã nhiều năm không đụng tới có thể được phân loại để cho, tái sử dụng hoặc loại bỏ phù hợp.

Sau khi tủ đồ gọn hơn, có thể dành một góc nhỏ trong nhà cho riêng mình: một chiếc ghế, một chiếc bàn nhỏ, vài chậu cây hoặc một nơi đủ yên tĩnh để đọc sách và uống trà.

Không cần căn nhà phải đẹp như ảnh trên mạng. Chỉ cần có một góc khiến mình muốn ngồi xuống và thở chậm lại.

Một môi trường sống gọn gàng không thể giải quyết mọi vấn đề tâm lý, nhưng việc chủ động sắp xếp không gian sống có thể trở thành một nghi thức giúp chúng ta lấy lại cảm giác kiểm soát và thư thái trong cuộc sống hằng ngày.

Ảnh AI minh họa

5. Mỗi ngày giữ lại 30 phút không dành cho bất kỳ ai

Phụ nữ thường có rất nhiều vai trò: nhân viên, người vợ, người mẹ, con gái, bạn bè... Vì thế, một khoảng thời gian hoàn toàn thuộc về mình đôi khi trở thành thứ xa xỉ.

Nhưng "thời gian cho bản thân" không nhất thiết phải là một chuyến du lịch hay một buổi spa đắt tiền.

Có thể chỉ là 30 phút mỗi ngày không trả lời tin nhắn, không xử lý công việc, không lướt mạng xã hội. Có hôm đọc sách. Có hôm đi bộ. Có hôm nghe nhạc. Có hôm chỉ ngồi yên, uống trà và chẳng làm gì cả.

CDC cũng khuyến nghị những hoạt động giúp thư giãn như hít thở sâu, viết nhật ký, dành thời gian ngoài trời hoặc thực hiện những hoạt động mà bản thân yêu thích để hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Điều quan trọng không phải 30 phút đó "năng suất" đến đâu. Mà là trong khoảng thời gian ấy, bạn không phải phục vụ bất kỳ vai trò nào. Bạn chỉ đơn giản là một người phụ nữ đang ở bên chính mình.

Đẹp hơn không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc mua thêm

Có lẽ điều đáng thay đổi nhất trong quan niệm về làm đẹp là: đừng biến việc chăm sóc bản thân thành một cuộc chạy đua không có điểm dừng.

Sau 30, 40 hay 50 tuổi, cơ thể chắc chắn sẽ thay đổi. Làn da có thể không còn giống tuổi 20, mái tóc có thể xuất hiện thêm vài sợi bạc và vóc dáng cũng không nhất thiết giữ nguyên như trước.

Nhưng vẻ đẹp của một người phụ nữ không chỉ nằm ở việc cô ấy trông trẻ hơn bao nhiêu tuổi.

Đó còn là ánh mắt có sự sống, cơ thể đủ khỏe để làm những điều mình thích, giấc ngủ đủ đầy, tâm trí bớt hỗn loạn và một đời sống mà bản thân cảm thấy dễ chịu.

Vì vậy, thay vì đặt mục tiêu "phải trẻ mãi", có lẽ chúng ta có thể đặt một mục tiêu nhẹ nhàng hơn:

Ăn tử tế hơn một chút.

Ngủ sớm hơn một chút.

Vận động nhiều hơn một chút.

Bớt để tâm đến chuyện không thuộc về mình.

Dọn lại căn nhà.

Và mỗi ngày dành một khoảng thời gian để chăm sóc chính mình.

Bởi cuối cùng, "yêu bản thân" không phải một khẩu hiệu để đăng lên mạng xã hội. Đó là những lựa chọn rất nhỏ được lặp lại đủ lâu.

Và đôi khi, thứ khiến một người phụ nữ trở nên cuốn hút hơn sau tuổi 40 không phải là cô ấy đã dùng loại mỹ phẩm nào, mà là cô ấy đã học được cách sống bình thản, khỏe mạnh và dịu dàng với chính mình như thế nào.