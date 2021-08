Lộ kịch bản phim mới của Son Ye Jin: Ngoài mặt "chị chị em em" nhưng lại ngầm hại nhau?

Tối 1/8, mạng xã hội Twitter xôn xao với bài đăng trên diễn đàn Theqoo, hé lộ về dự án 39 mà Son Ye Jin đảm nhận vai nữ chính.

Trong bài viết được đăng tải có nội dung như sau: "Họ đều là những người phụ nữ có tuổi đời gần 40 nhưng vẫn còn gặp nhiều trục trặc trong cuộc sống. Họ cổ vũ cho nhau để tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhưng khi gặp biến cố thì đổ lỗi cho nhau, thậm chí là đâm chọt nhau. Họ là những người kiếm tiền rất giỏi giang.

Số 39 theo văn hóa những tưởng sẽ mang lại may mắn. Họ nghĩ rằng bản thân không mê tín, tuy nhiên biến cố lại xảy ra với họ lại liên quan đến những con số này".

Diễn đàn Theqoo chuyền tay nhau kịch bản phim mới của Son Ye Jin.

39 là bộ phim truyền hình dài 12 tập kể về câu chuyện cuộc sống đời thường của 3 người bạn sắp bước sang tuổi 40. Trước đó, hồi tháng 6, nhà sản xuất phim đã công bố Son Ye Jin sẽ đóng vai chính Cha Mi Jo, một người sinh ra trong gia đình giàu có và hiện là bác sĩ trưởng của một viện da liễu ở Gangnam.

Ngoài bạn gái Hyun Bin, các diễn viên khác đang đàm phán cho bộ phim là Jeon Mi Do, Ahn So Hee, Yeon Woo Jin và Lee Moo Saeng.

39 là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Son Ye Jin sau dự án Hạ cánh nơi anh.

Sau khi quá trình casting hoàn tất, bộ phim sẽ bắt đầu bấm máy vào tháng 8. Phim do Kim Sang Ho - người từng cầm trịch phim Run On làm đạo diễn và được viết kịch bản bởi Yoo Young Ah - biên kịch của Encounter, Kim Ji Young, Born In 1982.