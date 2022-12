Lỗ hơn 31.000 tỉ đồng năm 2022, EVN kiến nghị điều chỉnh giá điện để giảm bớt khó khăn

Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng đầu khu vực ASEAN về công suất nguồn điện. Đây là thông tin được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo cáo tại hội nghị ngày 21-12, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc EVN, đến cuối năm 2022, tổng công suất đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 77.800 MW, tăng khoảng 1.400 MW so với năm 2021. Trong đó, tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo là 20.165MW, chiếm tỉ trọng 26,4%.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ước lỗ 31.360 tỉ đồng do giá nhiên liệu cho sản xuất điện, tỉ giá tăng cao

"Ngành điện đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, đặc biệt đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các sự kiện quan trọng của đất nước" - ông Nguyễn Tài Anh nhấn mạnh và cho biết điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống là 268,4 tỉ kWh, tăng 5,26% so 2021. Công suất phụ tải cực đại toàn hệ thống là 45.434 MW, tăng 4,41%.

Về tình hình cung cấp than cho sản xuất điện, ông Nguyễn Tài Anh cho biết việc cấp than sản xuất trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu. Đầu năm, giá than thế giới tăng cao, nguồn than nhập khẩu hạn chế nên Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty (TCT) Đông Bắc không nhập khẩu đủ than để sản xuất than trộn cấp cho các nhà máy điện. Tổng khối lượng than cấp trong năm 2022 của TKV là 16,8 triệu tấn (đạt 96,68% hợp đồng) và của TCT Đông Bắc là 5,23 triệu tấn (82,05%). Đối với than nhập khẩu, chỉ số giá than biến động mạnh.

Lãnh đạo EVN nhấn mạnh năm 2022 là một năm hết sức khó khăn đối với tập đoàn. Mặc dù doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 460,7 ngàn tỉ đồng (tăng 4,31% so với 2021), trong đó doanh thu Công ty Mẹ EVN ước đạt 385,3 ngàn tỉ đồng, bằng 101% KH và tăng 11,28% so năm 2021.

Tuy nhiên, toàn tập đoàn ước lỗ 31.360 tỉ đồng do giá nhiên liệu cho sản xuất điện, tỉ giá tăng cao. EVN đã báo cáo Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ ngành cho phép điều chỉnh giá điện trong năm 2022 để giảm bớt khó khăn và có thể cân đối tài chính của EVN trong những năm tới.



Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và lãnh đạo EVN chủ trì hội nghị.

Trong năm 2022, ông Nguyễn Tài Anh cho biết EVN đã thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí. Trong đó, tiết kiệm 10% các chi phí thường xuyên, cắt giảm từ 20-30% chi phí sửa chữa lớn, thực hiện chi lương cho cán bộ, công nhân viên với 80-90% mức lương bình quân năm 2020, ... nhờ đó đã tiết giảm chi phí là hơn 9.700 tỉ đồng.

Thực hiện các giải pháp tối ưu hóa dòng tiền: Tổng doanh thu hoạt động tài chính và lãi tiền gửi của Công ty mẹ EVN và các đơn vị là hơn 7.900 tỉ đồng Tổng các khoản EVN đã triển khai thực hiện để tiết giảm chi phí là 33.445 tỉ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, phê duyệt Quy hoạch điện VIII; Sớm phê duyệt sửa đổi Quyết định 28/2014/QĐ-TTg ngày 7-4-2014 Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

EVN kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, chấp thuận cho EVN được ký hợp đồng thế chấp tài sản để vay vốn cho Dự án NMNĐ Quảng Trạch I.

Theo ông Nguyễn Tài Anh, EVN kiến nghị Bộ Công Thương chấp thuận và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo quy định tại Quyết định 24/2017/QĐ-TTg để giảm bớt khó khăn và đảm bảo cân bằng tài chính năm 2023 và các năm tiếp theo do giá nhiên liệu tăng cao.

Tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ áp dụng cơ chế thị trường đối với hoạt động điện lực, kịp thời điều chỉnh giá điện khi các yếu tố đầu vào thay đổi. EVN cũng kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo TKV, TCT Đông Bắc tăng cường khai thác than trong nước và có giải pháp để giảm giá than bán cho sản xuất điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), cho biết trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, A0 đã vận hành hiệu quả hệ thống điện, thị trường điện, đảm bảo đúng quy định, công bằng, minh bạch. A0 đã tăng khả dụng nguồn điện giá rẻ, hạn chế nguồn điện giá cao.

Tại hội nghị, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty điện lực miền Bắc, cho biết thực tế của năm 2022 đã vượt xa những dự tính ban đầu của tổng công ty. "Không chỉ khó khăn trong cung ứng điện, mà còn xuất hiện nhiều yếu tố khách quan khiến doanh nghiệp khó đoán định"- bà Ánh cho hay.

Theo bà Ánh, giá mua điện năm 2022 tăng cao. So sánh với đơn giá trong kế hoạch đề ra, giá mua điện trên thực tế tăng 685 đồng/kWh, nhân với sản lượng, chi phí bỏ ra tăng thêm tới 3.700 tỉ đồng để mua điện.

Bên cạnh đó, bà Đỗ Nguyệt Ánh cho biết tăng trưởng điện thương phẩm năm 2022 thấp kỷ lục trong vòng 15 năm qua, đáng chú ý còn thấp hơn cả năm 2020, là năm cả nước ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, một số thời điểm thời tiết cực đoan, lưới điện quá tải.