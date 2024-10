Sau khi rút lui khỏi thương trường ở Trung Quốc, tỷ phú Jack Ma dành phần lớn thời gian ở nước ngoài và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Theo Sohu đưa tin ngày 8/10, ông lại được bắt gặp trên đường phố New York (Mỹ) với hình ảnh tiều tụy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Kể từ khi rời khỏi vị trí lãnh đạo tập đoàn Alibaba, Jack Ma đã dành thời gian chu du khắp thế giới. Trong những năm qua, ông chủ yếu ở nước ngoài, đến mức giới truyền thông nước nhà cũng khó nắm bắt được “hành tung” cụ thể của vị tỷ phú này. Đối với nhiều người, Jack Ma vẫn luôn là một nhân vật "bí ẩn".

Jack Ma (áo trắng, mũ trắng) trên đường phố ở Mỹ. Ảnh: Sohu

Vào ngày 7/10, một người đã tình cờ gặp Jack Ma trên đường phố New York. Người này cho biết đã nhìn thấy và đi lướt qua ông. Do Jack Ma nhìn khác xa so với trước đây nên người này không nhận ra ngay lập tức, mãi sau mới giật mình nhận ra mình vừa gặp được vị tỷ phú nổi tiếng một thời.

Qua ảnh chụp từ phía sau, có thể thấy vóc dáng Jack Ma có vẻ gầy gò hơn trước, lưng hơi còng xuống. Hình ảnh này trái ngược hẳn với vẻ ngoài to lớn của người đàn ông ngoại quốc đi bên cạnh.

Jack Ma vốn được biết đến là người giản dị trong cách ăn mặc. Dù là ở thời kỳ đỉnh cao hay giai đoạn khó khăn hiện tại, ông đều không bao giờ diện đồ hiệu đắt tiền. Tuy nhiên, lần xuất hiện trên đường phố New York này, Jack Ma đã không đi đôi giày vải quen thuộc mà thay vào đó là một đôi giày thể thao màu đen. Không có vệ sĩ tháp tùng, không còn đám đông vây quanh, cuộc sống như vậy đối với Jack Ma có lẽ cũng khá thoải mái.

Nam tỷ phú hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Ảnh: Sohu

Thực tế, việc Jack Ma sống ở nước ngoài trong những năm qua có lý do riêng. Từ đỉnh cao danh vọng đến những biến động sau này, dư luận Trung Quốc có nhiều ý kiến trái chiều về ông. Vào tháng 7, Jack Ma đã xuất hiện tại một khu chợ lâu đời nhất ở London (Anh). Khi đó, ông cũng đi một mình, ăn mặc giản dị và không đeo khẩu trang, thong dong dạo chơi trong chợ.

Kể từ tháng 10/2020, Jack Ma hiếm khi xuất hiện trước công chúng, truyền thông cũng ít đưa tin về ông. Tuy nhiên, một số người vẫn đánh giá rất cao Jack Ma. Có người cho rằng: "Jack Ma tuy không phải là người giàu nhất nhưng so với những người giàu khác thì ông ấy là người có tâm nhất!"

Cũng có ý kiến cho rằng Jack Ma mới chỉ 60 tuổi, những năm qua ông rong ruổi khắp thế giới, việc tự "ẩn mình" như vậy có lẽ là để chuẩn bị cho một ngày "tái xuất giang hồ".

Jack Ma là một trong những doanh nhân thành công nhất thế giới. Ông từng có khởi đầu khiêm tốn với mức lương 12 USD một tháng cho công việc dạy tiếng Anh. Sau này, Jack Ma trở thành người đồng sáng lập công ty thương mại điện tử khổng lồ Alibaba và từng là người giàu nhất châu Á.

Tổng hợp