Theo bài viết trên từ The Business Times hồi đầu tháng 2/2024, bà Trương Anh (Zhang Ying) - vợ của tỷ phú Jack Ma đã bỏ ra một lúc số tiền từ 45 triệu đến 50 triệu đôla Singapore (khoảng 33 triệu - 36,74 triệu USD) để mua 3 căn nhà cùng lúc.

Được biết đây là 3 căn shophouse liền kề mặt phố số 70, 71 và 72 trên đường Duxton, gần khu Chinatown của Singapore. Đây đều là những căn nhà cao cấp nhất và chỉ những người siêu giàu mới có thể sở hữu nó.

Theo các tài liệu mà Bloomberg News có được, bà Trương Anh, người đã nhập quốc tịch Singapore vào ngày 5/1/2024 và trở thành thành viên Hội đồng quản trị của ba công ty Duxton 1 Holdings, 72 Duxton và Duxton Victory.

Điểm đến của giới siêu giàu Trung Quốc

Những năm gần đây, Singapore trở thành điểm đến sinh sống yêu thích của rất nhiều tỷ phú.

Singapore là một quốc gia có diện tích khá nhỏ, chỉ khoảng 728 km2 với dân số gần 5,7 triệu người. Thế nhưng GDP bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương (PPP) của Singapore lại đạt 107.604 USD/người, đứng thứ 3 thế giới.

“Quốc đảo sư tử” nổi tiếng

Ngoài vợ Jack Ma là bà Trương Anh thì “nữ hoàng livestream" Peng Lei và người sáng lập Haidilao - Zhang Yong, cùng tỷ phú máy hút bụi Jame Dyson,... cũng chuyển đến quốc gia này.

Lý do gì mà Singapore lại thu hút người giàu như vậy? Đó là vì chính sách thuế thân thiện và môi trường kinh doanh thuận lợi, nên đây được xem là “thiên đường" cho giới siêu giàu nước ngoài.

Tháng 4 năm 2023, chính phủ Singapore đã đưa ra những chính sách mua nhà mới thu hút sự quan tâm của toàn cầu. Theo đó, mức thuế đối với người nước ngoài mua nhà ở đây tăng từ 30 - 60%.

Tuy nhiên, mức tăng này vẫn rất nhẹ nhàng so với thuế của người nước ngoài.

Với sức mua mạnh, giá nhà của Singapore chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt và luôn nằm trong top những quốc gia cao nhất thế giới.

Theo thống kê, chỉ trong 10 năm từ 2013 đến 2023, giá nhà ở Singapore đã tăng lên rất nhiều lần. Và bất chấp tình hình thế giới, giá nhà của quốc gia này vẫn tăng chóng mặt.

“Bến an toàn" cho những người giàu có

Singapore nổi tiếng là “cảng tránh gió”, thỏi nam châm thu hút những người giàu. Điều này ngoài đến từ thuế suất thấp, quốc gia này cũng nổi tiếng vì không hạn chế về quyền sở hữu nước ngoài cũng như các vấn đề kiểm soát ngoại hối.

Khi ngành công nghiệp tài chính ở Thuỵ Sĩ không còn cung cấp đủ sự bảo mật tuyệt đối về vấn đề tài sản cá nhân thì các ngân hàng tại Singapore đã trở thành điểm đến yêu thích mới của người giàu vì luật bảo mật ngân hàng nghiêm ngặt.

Singapore dần trở thành “thiên đường thuế" cho giới siêu giàu Châu Á nói riêng và toàn thế giới nói chung. Khi mà các nước phát triển khác đánh thuế người giàu cực kỳ nặng thì nơi đây vấn đề đánh thuế không trở thành mối lo lớn.

Bên cạnh đó, việc đánh thuế không cao cũng giúp người dân ở quốc gia này giảm gánh nặng, thúc đẩy nền kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, có hai yếu tố khác mà Singapore thu hút giới siêu giàu tới đây chính là giáo dục và an ninh.

Giáo dục Singapore được xem là một trong những hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới được thừa hưởng và phát triển từ hệ thống giáo dục lâu đời của Anh quốc. Singapore đặt nền giáo dục là yếu tố chủ chốt trong sự lớn mạnh và phát triển xã hội. Tuy là quốc gia đa dân tộc, nhưng tiếng Anh lại là ngôn ngữ chính thức ở tất cả các trường học và công sở tại Singapore.

Nền giáo dục hàng đầu thế giới

Giáo dục tại Singapore, từ Tiểu học đến Trung học, Đại học công lập đều được nhà nước bao cấp về tài chính. Tất cả các tường công và tư, quốc tế tại Singapore đều phải đăng ký với Bộ giáo dục và đào tạo.

Ngoài các tài nguyên giáo dục chất lượng cao, an ninh cũng là một yếu tố quan trọng khác trong việc thu hút người giàu.

Theo báo cáo Quy tắc Pháp luật Toàn cầu do công ty tư vấn Gallup của Mỹ công bố, chỉ số pháp quyền tổng thể của Singapore đứng đầu thế giới, với 97 điểm.

Singapore được coi là một trong những quốc gia ít tham nhũng nhất và an toàn nhất trên thế giới. Đối với người giàu, tiền rất quan trọng, nhưng an toàn cá nhân của họ là ưu tiên hàng đầu. Môi trường an sinh xã hội tốt ở Singapore chắc chắn khiến người giàu cảm thấy thoải mái.