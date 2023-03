Lộ đoạn ghi âm tố phim của Netflix dối trá, nhiều tình tiết 18+ bị thêu dệt và cắt ghép?

Bộ phim tài liệu của Netflix mang tên In the Name of God: A Holy Betrayal (Nhân danh thần linh: Sự phản bội thiêng liêng) đã tiết lộ một trong những chuỗi scandal rúng động nhất xứ Hàn trong nhiều năm qua. Phim xoáy sâu, bóc mẽ sự thật về nhiều dị giáo, trong đó có tên thủ lĩnh giáo phái JMS - Jung Myung Seok với nhiều hành vi xâm hại, thao túng phụ nữ.

Jung Myung Seok từng bị kết án xâm hại phụ nữ thông qua hoạt động "truyền giáo" của mình, và mới đây đã bị Maple Yip - một nạn nhân và là bạn gái của tài tử TVB Phương Lực Thân lên tiếng tố cáo thông qua bộ phim của Netflix. Tuy nhiên giờ đây, một đoạn ghi âm lại có ý phản bác lại những cáo buộc này.

Một đoạn ghi âm hé lộ góc nhìn của phía JMS về các tình tiết 18+ trong phim.

Theo Koreaboo, đã có một đoạn ghi âm được cho là rò rỉ từ buổi tuyên truyền, họp mặt về vấn đề của thủ lĩnh Jung Myung Seok trong nội bộ dị giáo JMS. Buổi họp này diễn ra tại trung tâm huấn luyện Wolmyeong-dong, cũng là nơi hoạt động chính của JMS và là nơi ở thường trực của Jung Myung Seok. Buổi họp được tổ chức vào ngày 16/3, cũng là sinh nhật của tên Jung.

Trong đoạn ghi âm, một thành viên cấp cao của JMS đã bảo rằng những đoạn trích thu âm được lồng vào phim tài liệu của Netflix đã bị chỉnh sửa. Chi tiết "50 lần" mà Jung có nhắc đến thực chất không đúng, và không liên quan gì đến chuyện sinh lý. Theo lời người này, Jung đã đề cập đến chuyện Maple Yip bị... tiêu chảy.

Maple Yip và thủ lĩnh Jung thực chất đang nói chuyện về căn bệnh tiêu chảy của cô.

Theo lời thành viên cấp cao JMS, đoạn hội thoại đầy đủ xoay quanh việc Maple phàn nàn chuyện cô thường xuyên bị tiêu chảy. Lúc này, Jung Myung Seok bảo rằng cô hãy uống nước Wolmyeong (đại loại là "nước thánh" của JMS) để thanh lọc chất độc ra khỏi cơ thể. "50 lần" kia là việc Jung chia sẻ trải nghiệm của bản thân vì uống quá nhiều nước. Ngoài ra, đoạn Jung hỏi Maple rằng "Mul nawasseo?" (phiên âm từ tiếng Hàn), "mul" ở đây thực chất là nước Wolmyeong nhưng vì đã bị cắt xén nên trở thành một câu hỏi nhạy cảm.

Ngoài ra, cựu phó thủ lĩnh của JMS Kim Kyeong Cheon cũng lên tiếng trong đoạn ghi âm rằng không có chuyện Maple bị Jung cưỡng bức trong phòng riêng, vì căn phòng ấy làm bằng kính và dễ thấy từ bên ngoài. Nếu chuyện ấy xảy ra thì nhiều người sẽ trông thấy, gồm cả thư ký của Jung.

Phía JMS phủ nhận chuyện thủ lĩnh Jung cưỡng bức Maple Yip tại phòng riêng.

Nhìn chung, phía JMS có lẽ đã vô tình hoặc cố ý để lộ đoạn ghi âm về cuộc họp riêng của JMS. Dù có những cáo buộc nhắm đến bộ phim của Netflix nhưng trước mắt, khán giả tỏ ra khó tin với những lời giải thích này. "Cuối cùng họ chỉ có thể nghĩ được đến cái cớ là 'bệnh tiêu chảy'? Thật tệ", một cư dân mạng bình luận (theo Koreaboo).

Jung Myung Seok nhiều lần bị bắt nhưng JMS vẫn hoạt động.

Trước đó phía JMS đã có động thái khởi kiện Netflix vì cho rằng đã khắc họa Jung Myung Seok sai trái, song đã không thắng kiện. Ngoài ra, phía giáo phái JMS cũng nhiều lần bám riết, theo dõi đạo diễn và các nhân vật, nạn nhân góp mặt trong phim (bao gồm của Maple Yip), khiến dư luận vô cùng hoang mang.