Lộ diện "người tình màn ảnh" mới của Chi Pu, công bố Top 45 vào Bán kết Hoa khôi Nam Bộ 2022

"Người tình màn ảnh" mới của Chi Pu là ai?



Nhà sản xuất phim Mười: Lời nguyền trở lại vừa công bố nam diễn viên trong phim, cũng là người tình màn ảnh mới của Chi Pu, đó là Tôn Kinh Lâm.

Một cảnh trong phim "Mười: Lời nguyền trở lại" - Ảnh: ĐPCC

Tôn Kinh Lâm vào nhân vật Kiệt điển trai, đào hoa, cuốn hút, được Linh (Chi Pu) cảm mến và bắt đầu một mối quan hệ nồng cháy. Tuy nhiên mối tình này xảy ra bi kịch với nhiều tổn thương.

Tôn Kinh Lâm sinh năm 1995, là người mẫu, từng góp mặt trong một số MV. Đây là lần đầu anh tham gia phim điện ảnh.

Mười: Lời nguyền trở lại còn có sự tham gia của Rima Thanh Vy, Hồng Ánh, Anh Thư, Đinh Y Nhung, Bình Minh… dự kiến khởi chiếu ngày 30-9.

Công bố top 45 vào bán kết Hoa khôi Nam Bộ 2022

Gần 300 thí sinh chủ yếu là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng khu vực Nam Bộ đã tham gia tuyển sinh cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 tại Cần Thơ và TP.HCM.

Ban giám khảo gồm đạo diễn Phước Sang, đạo diễn Đỗ Phú Hải, giáo sư - tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, thạc sĩ thời trang Trần Mạnh Tiến… đã chọn ra top 45 bước vào vòng bán kết diễn ra vào tháng 9-2022. Dự kiến, vòng chung kết được tổ chức vào tháng 10-2022.

Cuộc thi thu hút đông đảo thí sinh tham gia vòng tuyển chọn - Ảnh: BTC

Hé lộ tính cách dàn diễn viên chính Duyên ma



Sau những thông tin, hình ảnh nhá hàng, nhà sản xuất phim Duyên ma vừa bật mí toàn bộ hình ảnh dàn diễn viên, hé lộ phần nào tính cách của các nhân vật thông qua biểu cảm gây tò mò trên poster.

Ads by Icloud

Ngoài Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Duyên ma còn có sự góp mặt của Phi Phụng, Hải Triều, Lê Lộc, La Thành, Quỳnh Anh...

Tạo hình của Lê Lộc trong phim "Duyên ma", cô vào vai bạn thân của nữ chính - Ảnh: ĐPCC

* Nghe nhạc ở rừng thông thơ mộng

Sau thành công của chuỗi liveshow In The Moonlight (Bữa tiệc âm nhạc dưới ánh trăng) được tổ chức tại TP.HCM, TheBROS Entertainment tiếp tục tổ chức chuỗi chương trình mang tên Soul of the Forest tại Flamingo Đại Lải, Hà Nội.

Sân khấu Soul of the Forest được bài trí đơn giản nhưng nằm trong một không gian lý tưởng giữa rừng thông lãng mạn, không có khoảng cách giữa khán giả và nghệ sĩ.

Sân khấu kết nối ca sĩ và khán giả - Ảnh: BTC

Soul of the Forest diễn ra định kỳ 2 lần/tháng. Sắp tới, khán giả sẽ được thưởng thức giọng hát của Bằng Kiều, Lệ Quyên, Lân Nhã, Lê Hiếu, Nguyên Hà, Trung Quân Idol, Văn Mai Hương, GiGi Hương Giang, Phan Mạnh Quỳnh, Hà Nhi…

Hoàng Ngọc Sơn từng múa đám cưới với thù lao 75.000 đồng

Tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, Hoàng Ngọc Sơn bắt đầu với những vai diễn quần chúng, cát sê chỉ 120.000 đồng cho cả ngày quay. Nhờ ngoại hình điển trai như siêu mẫu, anh không ngại đi múa ở đám cưới với thù lao 75.000 đồng một sô.

Hoàng Ngọc Sơn trong một tiết mục cùng đồng nghiệp - Ảnh: Jet Studio

Công việc vất vả, thù lao ít ỏi, Hoàng Ngọc Sơn từng muốn từ bỏ sân khấu về quê sống. Nhưng cơ duyên tham gia một gameshow truyền hình giúp anh gắn bó với nghệ thuật đến nay, được nhiều khán giả biết đến với vai trò ca sĩ.

Tất cả sẽ được Hoàng Ngọc Sơn bật mí trong Người kể chuyện tình phát lúc 21h ngày 11-8 trên THVL1

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp truyền cảm hứng tại Ấn Độ

Mới đây anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vừa đăng lên fanpage hình ảnh họ biểu diễn tại Ấn Độ. Nghệ sĩ Quốc Nghiệp cho biết đây là chương trình 2 anh em tham gia biểu diễn vào cuối tháng 7 tại thành phố Hyderabad (Ấn Độ) cho một nhãn hàng sơn.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn tại Ấn Độ - Ảnh: NVCC

Trong một chương trình tổng hợp, họ chọn duy nhất tiết mục xiếc của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Và tiết mục được xây dựng từ chính hành trình vươn lên của 2 anh em. Quốc Nghiệp xúc động nói: "Ban tổ chức muốn câu chuyện của chúng tôi sẽ truyền cảm hứng đến mọi người. Ông chủ tịch tập đoàn hết sức hào hứng đã lên sân khấu biểu diễn cùng tôi. Ông nói rằng từ tiết mục này ông muốn người xem cố gắng vượt ra khỏi giới hạn để đương đầu với mọi thử thách".

Trước đại dịch, 2 anh em từng được mời biểu diễn tại Canada và Zambia. Sắp tới, họ cũng được mời biểu diễn thêm ở vài nước khác.