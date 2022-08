Chi Pu thông báo ra mắt 5 MV trong năm nay

Sau khi thông báo về việc trở lại đường đua VPop vào ngày 31/7, Chi Pu tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi hé lộ thông tin sẽ ra mắt mỗi tháng 1 MV kể từ đây đến cuối năm.

Theo đó, có tổng cộng 5 MV sẽ được giới thiệu lần lượt vào các ngày rất dễ nhớ gồm: 8/8, 9/9, 10/10, 11/11 và 12/12. Đặc biệt, ở cột mốc ngày 10/10 còn có thêm chữ “more” cho thấy không chỉ có MV mà Chi Pu sẽ còn một dự án khác ra mắt trong tháng này. Tuy nhiên nội dung cụ thể là gì thì nữ ca sĩ vẫn còn giấu kín.

Chi Pu chính thức trở lại đường đua nhạc Việt.

Nội dung video vừa tung ra cũng cho thấy hình ảnh Chi Pu miệt mài làm việc trong phòng thu chuẩn bị cho dự án.

Trong suốt 2 năm qua kể từ MV Mơ Anh, Chi Pu cho biết đã dành rất nhiều tâm huyết cho lần trở lại này, hứa hẹn mang đến nhiều sản phẩm thu hút sự quan tâm của công chúng. Chi Pu cũng chia sẻ rằng bản thân đã chờ đợi suốt 2 năm qua nên rất hào hứng nhưng cũng không khỏi hồi hộp với dự án dài hơi này, hi vọng mọi người cùng đón chờ và ủng hộ trong thời gian tới.

Quay ngược trở lại thời điểm năm 2017, khi bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực ca hát, Chi Pu cũng từng khiến khán giả choáng ngợp khi tuyên bố sẽ ra mắt đều đặn mỗi tháng 1 MV. Từ tháng 10-12/2017, Chi Pu đã cho tung liên tiếp 4 sản phẩm âm nhạc gồm: Từ hôm nay (Feel Like Ohh), Cho ta gần hơn (I’m in love), Em sai rồi anh xin lỗi em đi và Talk To Me (Có nên dừng lại).

Các sản phẩm đã để lại dấu ấn rất lớn trong lòng công chúng và làm nên tên tuổi của Chi Pu trong lĩnh vực ca hát. Chính vì vậy, lần trở lại và lợi hại hơn xưa với 5 MV liên tiếp này của Chi Pu đang được người hâm mộ vô cùng chờ đợi để xem nữ ca sĩ lắm chiêu này sẽ mang đến những điều bất ngờ thú vị gì tiếp theo.

Hiện tại, những thông tin về dự án âm nhạc đầu tiên đánh dấu màn comeback của Chi Pu vẫn đang được ekip dần dần hé lộ. MV sẽ chính thức ra mắt vào 20h ngày 8/8/2022 trên kênh YouTube Chi Pu Official.

https://afamily.vn/chi-pu-thong-bao-ra-mat-5-mv-trong-nam-nay-20220802094810561.chn