Ngày 25/10, tờ Sohu đưa tin MXH Weibo đang xôn xao trước thông tin Trương Bá Chi có bạn trai mới, kém cô tận 24 tuổi. Hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện bên 1 chàng thanh niên trẻ tuổi trên đường phố Hong Kong (Trung Quốc) lan truyền trên nhiều diễn đàn. Ngay lập tức, dân tình đã truy ra danh tính người bị nghi là tình mới của Trương Bá Chi. Đó là Thiệu Tử Hằng sinh năm 2004, mới vào showbiz với vai trò ca sĩ thần tượng. Đáng chú ý, Thiệu Tử Hằng là con trai của Ảnh đế Thiệu Binh. Thiệu Binh từng chiến thắng giải Nam chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Phượng Hoàng và Kim Kê. Tiếng tăm của Thiệu Binh 1 thời nổi như cồn, được giới trẻ Trung Quốc coi như thần tượng.

Trước nghi vấn yêu đàn em đáng tuổi con, đại diện Trương Bá Chi ngay lập tức phủ nhận trong cuộc trò chuyện với truyền thông. "Không phải như tin đồn trên mạng đâu, Trương Bá Chi không hề có mối quan hệ tình cảm với Thiệu Tử Hằng. Hình ảnh Bá Chi dạo phố cùng 1 chàng trai trẻ ở khu Trung Hoàn thực chất phân cảnh trong show truyền hình. Cô ấy đang cùng Tử Hằng quay chương trình Nhất Lộ Phồn Hoa mùa 2. Chương trình còn có 1 'em trai' khác là Kha Thuần và dàn 'chị đại' gồm Hà Tư Phi, Lưu Gia Linh, Lưu Hiểu Khánh, Ninh Tịnh". Không chỉ vậy, đại diện của Trương Bá Chi còn nhấn mạnh "nữ diễn viên không có hứng thú qua lại với hồng hài nhi".

Hình ảnh Trương Bá Chi xuống phố với 1 chàng trai trẻ gây bàn tán dữ dội trên MXH. Nhiều netizen nghi vấn minh tinh hàng đầu đang cặp kè "hồng hài nhi"

Danh tính chàng trai nhanh chóng được tìm ra là Thiệu Tử Hằng sinh năm 2004, con trai nam diễn viên hàng đầu Thiệu Binh. Thiệu Tử Hằng đang hoạt động trong showbiz Hoa ngữ với vai trò ca sĩ thần tượng

Trước nghi vấn hẹn hò trai trẻ đang tuổi con, phía Trương Bá Chi thay mặt nữ diễn viên phủ nhận và cho biết cả hai nghệ sĩ đang quay show truyền hình thực tế cùng nhau

Trương Bá Chi từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ với Tạ Đình Phong. Họ nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong tác phẩm Vô Cực của đạo diễn Trần Khải Ca. Lúc này, Tạ Đình Phong đã chia tay với Thiên hậu Vương Phi. Năm 2006, Tạ Đình Phong quỳ gối cầu hôn Trương Bá Chi bên bờ biển. Hôn lễ của họ diễn ra kín đáo sau đó, chỉ có sự chứng kiến của vài người bạn, người thân trong gia đình không có mặt. Đến năm năm 2011, 2 nghệ sĩ tuyên bố đường ai nấy đi. Họ có hai con trai chung là Lucas Tạ Chấn Hiên và Quintus Tạ Chấn Nam. Trương Bá Chi giành quyền nuôi con, trở thành mẹ đơn thân.

Trương Bá Chi đỗ vỡ với Tạ Đình Phong và 1 mình nuôi 2 con chung của họ

Kể từ sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi kín tiếng trong chuyện tình cảm, không công khai qua lại với bất kỳ ai. Năm 2018, nữ diễn viên khiến dư luận sốc nặng khi tuyên bố sinh con trai thứ 3 Marcus. Cho đến hiện tại, danh tính cha ruột của con út Trương Bá Chi vẫn là điều bí ẩn. Xoay quanh thân thế của Marcus có nhiều đồn đoán như cha bé là đại gia Tôn Đông Hải hay Marcus là con của Trương Bá Chi với Leo là một kỹ sư ngoại quốc kiêm giáo viên dạy tiếng Anh cho minh tinh Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, Trương Bá Chi đã bác bỏ tất cả nghi vấn về cha của Marcus.

Có thông tin cha của con út Trương Bá Chi là kỹ sư ngoại quốc Leo hay doanh nhân Tôn Đông Hải. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận tất cả

