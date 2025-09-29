Theo đạo diễn Vương Tinh, Trương Bá Chi dần rời xa màn ảnh vì vấn đề sức khỏe. Thể lực của cô không thể đáp ứng những đòi hỏi khắc nghiệt của nghề làm phim. Trước khi trở thành một trong những mỹ nhân được yêu mến nhất Hong Kong (Trung Quốc), nữ diễn viên đã trải qua một tuổi thơ đầy sóng gió.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ China Times, Vương Tinh đã ca ngợi Trương Bá Chi là một "nữ diễn viên thiên tài" với khả năng nhập vai xuất sắc. Cô có thể nhập vai ngay lập tức mà không cần chuẩn bị nhiều. Vương Tinh đã nhấn mạnh sự linh hoạt và chiều sâu cảm xúc tự nhiên của Trương Bá Chi khi nhớ lại khoảnh khắc trong một lần trên trường quay, lúc đó cô đang nói chuyện điện thoại nhưng khi nghe "Chuẩn bị quay phim", cô lập tức hóa thân vào nhân vật và rơi nước mắt ngay lập tức được.

Tài năng của Trương Bá Chi đã được công nhận trong ngành từ lâu, nhưng Vương Tinh tiết lộ rằng những vấn đề sức khỏe của Trương Bá Chi trong những năm gần đây đã khiến cô phải rút lui khỏi các bộ phim. Cô thường xuyên bị đau bụng dữ dội, đôi khi phải nhập viện. Kết quả là, Trương Bá Chi đã quyết định chuyển hướng sang các chương trình tạp kỹ và hoạt động thương mại - những hoạt động ít đòi hỏi thể lực hơn và mang lại nhiều lợi ích về mặt tài chính hơn. Đối với cô, quyết định này được cho là hợp lý và rất quan trọng khi giờ đây cô đã là mẹ của 3 đứa trẻ.

Đạo diễn Vương Tinh cho biết thêm rằng công việc đóng phim rất vất vả, thường đòi hỏi 15 - 16 giờ quay phim mỗi ngày, điều này không bền vững đối với sức khỏe của Trương Bá Chi. Hơn nữa, là mẹ của 3 cậu con trai, cô ưu tiên trách nhiệm gia đình hơn những đòi hỏi mệt mỏi của điện ảnh. Ông cho rằng quyết định của Trương Bá Chi là toàn toàn hợp lý và có thể hiểu được.

Trương Bá Chi nổi tiếng vào cuối những năm 1990 thông qua các quảng cáo trước khi chuyển sang đóng phim. Với ngoại hình nổi bật và diễn xuất cuốn hút, cô nhanh chóng trở thành một ngôi sao được săn đón. Mới 24 tuổi, cô đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần thứ 23 cho bộ phim "Lost in Time" và để lại dấu ấn mạnh mẽ với các bộ phim như "Fly Me to Polaris", "King of Comedy" và "Running on Karma".

Cũng trong cuộc trò chuyện với China Times, đạo diễn Vương Tinh cũng tiết lộ tuổi thơ khó khăn của cô. Khi học tập tại Úc, Trương Bá Chi và chị gái thường xuyên gặp khó khăn về tài chính, đôi khi phải chia nhau một gói mì ăn liền vì gia đình không gửi tiền sang. Cô đã làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau chỉ để kiếm sống cho đến khi trở về Hong Kong (Trung Quốc) - nơi vẻ đẹp và tài năng đã đưa cô trở thành ngôi sao.

Trong nhiều năm qua, truyền thông địa phương thường xuyên đưa tin về những hoạt động tích cực của Trương Bá Chi tại thị trường Trung Quốc. Tên tuổi Trương Bá Chi được cho biết đã nổi lên như cồn khi cô tham gia show Sisters Who Make Waves 2 của Trung Quốc. Show này cũng được cho là đã mang về cho cô rất nhiều tiền.

Khác với dự đoán ban đầu cùng những lùm xùm không mấy tích cực, Trương Bá Chi đã trở thành một nhân vật được yêu thích nhất của Sisters Who Make Waves 2. Trước đó, cư dân mạng từng chỉ trích Trương Bá Chi là "lười biếng" và "luộm thuộm" lúc bắt đầu mùa giải. Thời điểm đó, giới truyền thông cho rằng sự thay đổi quan điểm của công chúng đối với cô dường như bắt đầu sau khi thí sinh đồng nghiệp Na Anh nói về việc Trương Bá Chi là người mẹ tuyệt vời như thế nào đối với 3 cậu con trai của cô trong chương trình. Sự nổi tiếng của Trương Bá Chi kể từ đó đã tăng vọt và đã giúp cô ký được 3 hợp đồng mới, quay 7 quảng cáo và nhận được hàng chục lời mời sau đó.