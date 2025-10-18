Sáng 16/10 vừa qua, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Hậu Lộc (Thanh Hóa). Buổi lễ được tổ chức trang trọng nhưng vẫn giữ trọn nét truyền thống của xứ Thanh, với sắc đỏ chủ đạo cùng không khí đầm ấm, gần gũi.

Ngay sau khi hình ảnh bữa tiệc được hé lộ, menu trong ngày ăn hỏi của nàng hậu nhanh chóng trở thành đề tài khiến dân tình chú ý. Nhất là khi trong menu có món ăn là đặc sản của xứ Thanh với nguyên liệu đặc biệt.

(Nguồn: TikTok @meowspotlight)

Thực đơn gồm những món quen mà tinh tế: Súp cua ngô non, nộm rau má tôm nõn, gà ri hấp lá chanh lọc xương, tôm sú hấp, dê ủ trấu, củ quả kèm kho quẹt, cá lăng om măng kèm bún, bò Lagu ăn kèm bánh mì, xôi trứng ruốc bông.

Trong số đó, món nộm rau má tôm nõn đặc biệt gây ấn tượng, khi nguyên liệu chính là rau má - một đặc sản gắn liền với ẩm thực Thanh Hóa. Theo chia sẻ của nhiều người, món nộm rau má là món ăn quen thuộc ở xứ Thanh, và không thể thiếu trên mâm cỗ trong những ngày đặc biệt như lễ ăn hỏi hay lễ cưới.

Bên dưới các bài đăng chia sẻ menu, nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú. Nhiều người cùng quê với nàng hậu bày tỏ sự tự hào về món đặc sản quê hương, trong khi dân mạng ở nơi khác mong mỏi có cơ hội được thưởng thức món ăn này:

- "Đặc sản cỗ cưới Thanh Hoá chúng tôi luôn có rau má nộm."

- "Rau má nộm ngon lắm á trời ơi."

- "Ai mời tôi ăn cỗ Thanh Hoá với, muốn được ăn nộm rau má."

Món nộm rau má được ưa chuộng nhờ vị thanh mát, giòn nhẹ, kết hợp cùng tôm nõn hoặc thịt lợn luộc, lạc rang và nước mắm chua ngọt, tạo nên hương vị dân dã nhưng đầy hấp dẫn. Không chỉ ngon, món ăn còn thể hiện sự tinh tế trong cách người Thanh Hóa chọn nguyên liệu: mộc mạc nhưng luôn đậm tình quê.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: BHX)

Ngoài món nộm ra má tôm nõn, nhiều người cũng dành lời khen cho tổng thể menu tiệc, với những món ăn đậm chất Việt, quen thuộc trong các dịp trọng đại.

- "Đậm chất cỗ quê luôn ạ! Đi ăn hỏi online từ sáng đến giờ chưa về."

- "Thiệt tình, đọc menu mê hết sức!"

Có thể nói, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà không chỉ là câu chuyện tình yêu đẹp, mà còn là dịp để người hâm mộ được "ăn hỏi online" đúng nghĩa - vừa ngắm cô dâu xinh đẹp, vừa thưởng thức thực đơn mang hương vị quê hương. Dân mạng còn hào hứng dự đoán, đám cưới sắp tới của nàng hậu chắc chắn sẽ tiếp tục khiến mạng xã hội rần rần với màn "ăn cưới online" hoành tráng hơn nữa.