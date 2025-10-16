Được mấy người như chồng thiếu gia của Hoa hậu Đỗ Hà?

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã về chung một nhà. Tại Thanh Hóa sáng nay, lễ nạp tài của cả hai diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình 2 bên và bạn bè thân thiết nhất.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh về ngày trọng đại của nàng hậu gen Z được chia sẻ rầm rộ. Ai cũng không khỏi xuýt xoa trước những khoảnh khắc ngọt ngào và cực cưng chiều của thiếu gia tập đoàn Sơn Hải dành cho vợ. Bên cạnh đó, nhiều netizen còn đào lại một đoạn clip trong khoảng thời gian cả hai yêu đương kín tiếng, và rôm rả bàn tán về chồng doanh nhân của Đỗ Hà.

Khoảnh khắc Hoa hậu Đỗ Hà cùng doanh nhân Viết Vương đi chợ mua sắm

Theo đó, vào hồi đầu tháng 6, team qua đường bắt gặp được khoảnh khắc Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương đang đi chợ cùng nhau. Trong video, nàng hậu gây chú ý với vẻ ngoài giản dị nhưng vẫn nổi bật: diện váy đen nhẹ nhàng, buộc tóc gọn gàng, đeo khẩu trang kín đáo song vẫn toát lên nét thanh lịch đặc trưng. Bên cạnh cô, thiếu gia Viết Vương xuất hiện với phong thái điềm đạm, ăn mặc đơn giản mà vẫn lịch lãm của một doanh nhân trẻ.

Điều khiến dân mạng đặc biệt chú ý là loạt cử chỉ tinh tế của Viết Vương dành cho Đỗ Hà. Anh chủ động xách giỏ, lùi lại phía sau để cô thoải mái chọn đồ, thỉnh thoảng còn nhìn theo với ánh mắt chăm chút. Dù xuất thân là thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ, Viết Vương vẫn giữ phong thái gần gũi, nhẹ nhàng và luôn thể hiện sự quan tâm với bạn đời.

Hình ảnh doanh nhân trẻ cùng Hoa hậu Việt Nam 2020 đi chợ giữa đời thường nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, khiến nhiều người phải xuýt xoa. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ Đỗ Hà khi tìm được bến đỗ vững chắc.

Hình ảnh thiếu gia Viết Vương xách túi đi chợ giúp Đỗ Hà được cư dân mạng chia sẻ lại rầm rộ

Trước khi chính thức về chung một nhà, Đỗ Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương đã nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các khoảnh khắc đời thường, du lịch. Đỗ Hà chọn phong cách nữ tính, trẻ trung, còn Viết Vương giữ phong thái điềm đạm phong cách tối giản, lịch thiệp. Mỗi lần cạnh nhau, Đỗ Hà đều đi giày bệt - chi tiết được nhiều netizen khen tinh tế vì không tạo cảm giác chênh lệch chiều cao với thiếu gia Viết Vương.

Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương hẹn hò nhưng kín tiếng

Những khoảnh khắc đời thường của cặp đôi đều gây sốt MXH

Cả hai được khen xứng đôi vừa lứa

Chồng của Đỗ Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, hơn Đỗ Thị Hà 7 tuổi. Nam doanh nhân là con trai doanh nhân Nguyễn Viết Hải của tập đoàn Sơn Hải, từng giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải giai đoạn 2021 - 2024, thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ lên hàng nghìn tỷ đồng.

Trong lễ hỏi sáng nay, gia đình nhà trai mang đến 9 tráp sính lễ trầu cau, trái cây, bánh phu thê, trà, rượu... đúng với phong tục truyền thống. Bố mẹ Đỗ Thị Hà trao vòng vàng cho cả con gái và con rể. Ngoài ra, gia đình 2 bên cũng trao nhiều vòng, nhẫn... làm của hồi môn cho 2 con.

Lễ nạp tài của Đỗ Hà và Viết Vương diễn ra sáng nay

Đặc biệt nhất, bố chồng của Hoa hậu Đỗ Hà - ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Tập đoàn Sơn Hải) cũng có lời phát biểu gây chú ý. Ông đại diện nhà trai giới thiệu những họ hàng, người thân góp mặt trong lễ nạp tài, sau đó trực tiếp nhắn nhủ đến Đỗ Hà và ông bà sui.

Cụ thể, bố của thiếu gia Viết Vương nói: "Qua nhiều năm, nhiều tháng Viết Vương - Đỗ Hà yêu thương và tìm hiểu nhau, một tình yêu rất đẹp. Và 2 đứa quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng cuộc sống dài lâu và mãi mãi. Với mong muốn của 2 đứa Viết Vương và Đỗ Hà, cùng với sự ủng hộ và đồng hành của 2 bên gia đình nội ngoại nên hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có những lễ vật, cau trầu, bánh phu thê, trái cây... cùng các lễ vật khác để thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà để Đỗ Thị Hà bây giờ và sắp là con dâu của gia đình tôi. Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái, biết ơn đã đồng ý gả con gái cho con trai chúng tôi. Tôi hứa với gia đình nhà gái, sẽ tiếp tục yêu thương, dạy dỗ và nuôi dạy cháu phát triển hơn. Chúng tôi chỉ mong muốn 2 con được hạnh phúc mãi mãi".

Màn phát biểu nhận cơn mưa lời khen của bố chồng Đỗ Hà (Nguồn: Tienphong)