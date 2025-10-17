Mới đây, đám hỏi của doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải và Hoa hậu Đỗ Hà đang trở thành tâm điểm được chú ý trên MXH. Bởi đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai lộ diện, thể hiện tình cảm ngọt ngào. Trước đó, Viết Vương và Đỗ Hà có thời gian hẹn hò cực kín tiếng, chỉ xuất hiện trong một vài lần lọt ống kính “team qua đường”.

Song, cũng chỉ qua một vài lần hiếm hoi đó cũng đủ để cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ, thậm chí “xin vía” lấy chồng xịn như Đỗ Hà.

Thiếu gia Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà trong đám hỏi sáng nay 16/10

Nguyễn Viết Vương vốn là doanh nhân thành đạt, con trai của Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải. Tuy nhiên, nam thiếu gia lại không hề có dấu hiệu phô trương, anh gần như không xuất hiện trên mạng xã hội, càng không chia sẻ về cuộc sống riêng. Những lần Viết Vương lộ diện trên truyền thông chủ yếu xoay quanh công việc, sự kiện của tập đoàn.

Tuy nhiên trong tình yêu, nam doanh nhân lại là người cực tinh tế, thường thể hiện những cử chỉ, hành động quan tâm dành cho nàng hậu. Trong những lần cặp đôi vô tình lọt ống kính “team qua đường”, ai nấy đều để ý đến một chi tiết nhỏ rằng anh luôn đi sát cạnh Đỗ Hà, hộ tống cho người đẹp. Không những vậy, Viết Vương còn luôn là người xách túi cho Đỗ Hà, đi chậm vừa đủ để chờ cô.

Những lần bắt gặp trước đây, nam thiếu gia đều có hành động tinh tế dành cho Đỗ Hà

Trong một khoảnh khắc, cặp đôi được bắt gặp đang đi chợ cùng nhau. Nam thiếu gia cũng đảm nhận luôn vai trò xách túi thực phẩm. Điều này khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa bởi sự quan tâm, cưng chiều Đỗ Hà của Viết Vương. Bên cạnh đó, trang phục mà nam doanh nhân thường diện cũng rất đơn giản, tối màu, không cầu kỳ cũng nhận được sự chú ý từ netizen.

Hay như trong đám hỏi diễn ra mới đây, diện mạo và hành động của thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải cũng khiến dân tình hết lời khen ngợi. Từ cái nắm tay đến ánh mắt si mê vợ không rời của Viết Vương đều viral trên mạng.

Anh từng cùng nàng hậu đi chợ, không ngần ngại xách đồ giúp vợ

Nam thiếu gia còn âm thầm chụp lại khoảnh khắc của Đỗ Hà

Thậm chí, không ít người cũng bình luận rằng với một Hoa hậu như Đỗ Hà - người của công chúng, việc có một người đàn ông làm điểm tựa vững chắc, không cần phô trương mà vẫn hạnh phúc là điều dễ hiểu. Và chồng hiện tại của cô - VIết Vương đang làm đúng vai trò đó: Nhẹ nhàng, tinh tế, âm thầm nhưng vững chắc, để cô vẫn được là chính mình.

Không chỉ có sự quan tâm đến vợ, nam thiếu gia còn nhận nhiều lời khen khi ứng xử với gia đình nhà vợ. Trong khoảnh khắc bố mẹ Đỗ Hà trực tiếp trao tặng kiềng vàng và dây chuyền vàng cho con gái, chú rể ghi điểm khi cúi khom lưng xuống, chủ động hỗ trợ mẹ vợ. Sau đó anh còn giữ tóc vợ để cùng với mẹ vợ đeo kiềng.

Trước đó, dù công việc bận rộn nhưng Viết Vương cũng từng hộ tống mẹ vợ trong một số sự kiện. Cả hai ngồi cạnh nhau trò chuyện thân thiết, nam doanh nhân cũng luôn ghi điểm bởi cách cư xử tinh tế, tử tế.

Cặp đôi có thời gian dài hẹn hò kín tiếng trước khi về chung một nhà

Được biết, Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, đến từ Quảng Bình - nay là Quảng Trị. Trong một văn bản được đăng trên tài khoản Facebook Sơn Hải Group có tick xanh vào năm 2023, Nguyễn Viết Vương được giới thiệu là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Doanh nhân này cũng xuất hiện ở hàng ngũ chủ chốt trong các sự kiện của tập đoàn.

Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà hẹn hò vài năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Cả hai giữ kín chuyện tình cảm, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Tháng 2/2024, khán giả chụp lại được hình ảnh cả hai cùng du lịch Nhật Bản, sau đó là hình ảnh ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 10 cùng năm. Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện do công ty của bạn trai tổ chức.