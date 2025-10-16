Sau một khoảng thời gian hẹn hò kín tiếng, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà và thiếu gia ngành xây dựng quê Quảng Trị - Nguyễn Viết Vương đã chính thức tổ chức đám hỏi tại tư gia nhà gái ở Thanh Hóa.

Từ sáng 16/10, hình ảnh trong đám hỏi của cặp đôi đã được cộng đồng mạng rôm rả chia sẻ trên các nền tảng MXH. Netizen dành nhiều lời khen cho cô dâu Đỗ Hà, diện áo dài trắng giản dị nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, cuốn hút. Đặc biệt hơn, nhiều người cũng dành sự chú ý cho chú rể - doanh nhân Viết Vương trong ngày trọng đại này. Bởi trước đó, nam thiếu gia cũng khá kín tiếng, hiếm hoi lộ diện trước truyền thông.

Thiếu gia Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà trong lễ ăn hỏi (Nguồn: @Quả Dưa Lưới)

Trong lễ ăn hỏi của mình, Viết Vương diện áo dài cùng tone với cô dâu. Nam doanh nhân lộ rõ vẻ hạnh phúc nhưng cũng không kém phần hồi hộp khi đi hỏi vợ. Nhiều người nhận xét, cả hai rất xứng đôi khi đứng cạnh nhau, đều là trai tài gái sắc.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng tinh ý “soi” ra loạt cử chỉ, ánh mắt đầy tình cảm của Viết Vương dành cho Đỗ Hà. Nam thiếu gia dù hồi hộp nhưng vẫn luôn nhìn hướng về phía vợ, liên tục cười tươi rạng rỡ. Không những vậy, nam doanh nhân còn nắm chặt tay vợ trong ngày đặc biệt này, thể hiện sự ngọt ngào, quan tâm. Được biết, đây cũng là lần đầu cặp đôi công khai nắm tay, bày tỏ tình cảm như vậy.

Nam doanh nhân hạnh phúc nắm tay Đỗ Hà, ánh mắt không rời khỏi vợ trong ngày đặc biệt (Nguồn: @Quả Dưa Lưới)

Cũng trong đám hỏi, sự xuất hiện của bố chú rể - ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Tập đoàn Sơn Hải) cũng thu hút sự chú ý không kém. Bởi thông thường, ông cũng được mệnh danh là “chủ tịch bí ẩn” vì điều hành tập đoàn đã lâu nhưng phải đến năm 2023 mới lộ diện trên truyền hình. Từ đó đến nay, cũng rất hiếm hỏi Chủ tịch Viết Hải xuất hiện.

Trong ngày vui của con trai, Chủ tịch Viết Hải giới thiệu quan viên hai họ, dành lời cảm ơn đến những vị khách đã tới dự buổi lễ. Bên cạnh đó, ông cũng dành đôi lời phát biểu đến chuyện hôn nhân của các con. Ông Nguyễn Viết Hải cho biết Viết Vương và Đỗ Hà đã có nhiều năm để tìm hiểu, yêu nhau sau đó quyết định đi đến hôn nhân. Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải cũng bày tỏ đây là một chuyện tình rất đẹp và vui mừng khi hai con đi đến cam kết lâu dài.

Ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải phát biểu trong lễ ăn hỏi của con trai và con dâu

Trước đó, thiếu gia Viết Vương cũng rất ít khi xuất hiện cùng bố. Chủ yếu, nam thiếu gia cũng chỉ lộ diện trong những sự kiện liên quan đến Tập đoàn, công việc. Chính vì vậy lần này, khung hình của Chủ tịch và Tổng giám đốc của Tập đoàn Sơn Hải nhanh chóng thu hút sự chú ý, viral trên MXH và nhận nhiều sự ngưỡng mộ từ dân tình.

Một số bình luận của netizen:

- “Cô dâu - chú rể đẹp đôi quá, Đỗ Hà hôm nay dịu dàng mà vẫn đẹp phát sáng”.

- “Nhìn chú rể rất tình cảm, nhất là ánh mắt dành cho vợ”.

- “Thích đám hỏi này ghê, nhà trai gia thế khủng nhưng mọi thứ lại rất vừa phải, tổ chức truyền thống, ngưỡng mộ thật”.

- “Bố của chú rể nhìn hiền lành, chất phác quá. Giọng bác phát biểu cũng rất ấm nữa”.

- “Hiếm thấy Đỗ Hà khoe chồng, nay mới được thấy công nhận xứng đôi nha. Bố mẹ hai bên cũng đẹp và nhìn thiện cảm luôn”.