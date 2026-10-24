Sau hành trình di chuyển đến Việt Nam, BIGBANG đã chính thức có mặt tại Hà Nội, khiến cộng đồng VIP (tên fandom của nhóm) không khỏi phấn khích trước thềm hai đêm concert được mong chờ nhất cuối tuần này. Mọi động thái của G-Dragon, Taeyang và Daesung nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, từ khoảnh khắc xuất hiện tại sân bay cho đến địa điểm lưu trú của nhóm ở Thủ đô.

Đến khoảng 23h39, ba thành viên BIGBANG đã có mặt tại khách sạn JW Marriott Hanoi, nằm trên đường Đỗ Đức Dục, gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia và sân vận động Mỹ Đình. Sau một ngày di chuyển, diện mạo đời thường của các chàng trai cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ.

Vỡ òa khoảnh khắc BIGBANG xuất hiện tại Việt Nam. Nguồn: Đi Soi Sao Đi

Video: BIGBANG di chuyển tới nơi lưu trú sau khi hạ cánh. Nguồn: Đi Soi Sao Đi

Cả nhóm tới Hà Nội lúc tối muộn, sau đó nhanh chóng di chuyển đến nơi lưu trú. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Daesung gây chú ý với mái tóc xanh nổi bật cùng chiếc áo phông cộc tay đơn giản, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Trong khi đó, G-Dragon vẫn giữ phong cách thời trang đặc trưng với chiếc khăn bandana quàng trên đầu. Trước khi lên đường sang Việt Nam, nam thủ lĩnh BIGBANG từng xuất hiện trong chiếc áo măng tô dày, tạo nên hình ảnh có phần đối lập với thời tiết Hà Nội. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Thủ đô, dường như thời tiết nóng hơn dự kiến khiến anh cởi bỏ lớp áo khoác cồng kềnh, trở về với diện mạo thoải mái hơn.

Hình ảnh BIGBANG tại Hàn Quốc trước khi lên đường sang Việt Nam. Ảnh: Osen

Taeyang cũng lựa chọn phong cách casual với chiếc mũ đội đầu và trang phục đơn giản, ưu tiên sự thoải mái sau chuyến đi. Không cần những bộ cánh cầu kỳ, cả ba vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Với các VIP đã chờ đợi nhiều năm để được gặp thần tượng tại Việt Nam, từng khoảnh khắc của BIGBANG trong những giờ đầu tiên ở Hà Nội đều mang đến cảm giác háo hức đặc biệt.

Khách sạn 5 sao sát sân Mỹ Đình, giá phòng từ 4 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng/đêm

JW Marriott Hanoi nằm tại số 8 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, Hà Nội, trong khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là khách sạn 5 sao thuộc phân khúc cao cấp, nổi bật với kiến trúc hiện đại, không gian bên hồ và hệ thống dịch vụ dành cho khách nghỉ dưỡng, doanh nhân cũng như các đoàn khách quốc tế.

JW Marriott Hanoi nằm tại số 8 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, Hà Nội

Một trong những yếu tố khiến JW Marriott Hanoi được chú ý mỗi khi các nghệ sĩ quốc tế đến Hà Nội chính là vị trí. Khách sạn cách sân vận động Mỹ Đình khoảng 15 phút di chuyển bằng ô tô trong điều kiện giao thông thuận lợi, tương đối phù hợp với lịch trình của những nghệ sĩ đến Thủ đô để biểu diễn.

Đặc biệt, khi concert diễn ra trong hai ngày liên tiếp, việc lưu trú tại khu vực phía Tây Hà Nội có thể giúp ê-kíp thuận tiện hơn trong việc di chuyển đến địa điểm tổ chức, chuẩn bị cho buổi diễn và trở về nghỉ ngơi sau chương trình.

Đây cũng là lý do JW Marriott Hanoi có thể là lựa chọn phù hợp với BIGBANG trong chuyến trở lại Việt Nam lần này. Tuy nhiên, phía nhóm và ban tổ chức chưa công bố lý do chính thức lựa chọn khách sạn. Vì vậy, lợi thế về vị trí nên được xem là một nhận định dựa trên lịch trình biểu diễn, thay vì thông tin đã được xác nhận từ ê-kíp.

Đáng chú ý, JW Marriott Hanoi từng là nơi G-Dragon lưu trú khi đến Hà Nội tham gia đại nhạc hội K-Star Spark in Vietnam vào tháng 6/2025. Thông tin này càng khiến khách sạn trở thành địa điểm được người hâm mộ quan tâm trong chuyến đi hiện tại. Dù vậy, chưa có căn cứ để khẳng định cả ba thành viên BIGBANG đều từng lưu trú tại đây trong những lần đến Việt Nam trước đó.

JW Marriott Hanoi có vị trí gần với sân vận động Mỹ Đình - địa điểm tổ chức 2 đêm concert của nhóm

Bên trong khách sạn có gì mà được giới thượng lưu và nghệ sĩ quốc tế chú ý?

Theo thông tin từ đơn vị quản lý, JW Marriott Hanoi sở hữu tổng cộng 450 phòng nghỉ và suite, với nhiều hạng phòng khác nhau, từ Deluxe, Executive đến các suite cao cấp như Grand Suite, Chairman Suite và Presidential Suite. Các phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại, có cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên; tiện nghi gồm TV thông minh, minibar, máy lọc không khí và hệ thống kiểm soát độ ẩm. Một số hạng phòng hướng hồ còn mang đến tầm nhìn thoáng đãng ra mặt nước và cảnh quan xung quanh.

Guest Room with City View tại JW Marriott Hotel Hanoi

Nhà vệ sinh hiện đại với gam màu sáng

Giá phòng tại đây có sự chênh lệch đáng kể tùy hạng phòng, thời điểm đặt, tình trạng phòng và các dịch vụ đi kèm. Theo các mức giá tham khảo, phòng tiêu chuẩn có giá khoảng 4-6 triệu đồng/đêm; các hạng suite dao động từ khoảng 8,7 triệu đến hơn 18 triệu đồng/đêm. Với những lựa chọn cao cấp nhất, mức giá có thể lên tới hơn 100 triệu đồng mỗi đêm, thậm chí xấp xỉ 150 triệu đồng đối với phòng Tổng thống.

Đây là mức giá tham khảo, không phải báo giá cố định cho tháng 10/2026. Giá thực tế cần được kiểm tra theo ngày lưu trú và tình trạng phòng tại thời điểm đặt.

Giá phòng của JW Marriott Hanoi

Trong số các hạng phòng, Presidential Suite là một trong những không gian gây chú ý nhất. Căn phòng có diện tích khoảng 320 m², được bố trí thành nhiều khu vực chức năng riêng biệt, gồm không gian tiếp khách, phòng ngủ, phòng làm việc và khu vực ăn uống. Diện tích rộng cùng thiết kế chú trọng tính riêng tư khiến hạng phòng này thường được nhắc đến khi nói về những lựa chọn lưu trú xa xỉ dành cho khách VIP. Tuy nhiên, không có thông tin xác nhận G-Dragon hay các thành viên BIGBANG đã đặt hạng phòng này trong chuyến đi hiện tại.

Không chỉ có phòng nghỉ cao cấp, khách sạn còn sở hữu hệ thống ẩm thực đa dạng với các nhà hàng và quầy bar phục vụ nhiều phong cách khác nhau. JW Café nổi bật với buffet quốc tế và các quầy chế biến trực tiếp; Man Ho phục vụ ẩm thực Quảng Đông; French Grill theo đuổi phong cách Pháp hiện đại; trong khi Kumihimo mang đến trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản. Khách cũng có thể thưởng thức trà chiều, cà phê và bánh ngọt tại The Lounge.

Không chỉ có phòng nghỉ cao cấp, khách sạn còn sở hữu hệ thống ẩm thực đa dạng với các nhà hàng và quầy bar

Chi phí ăn uống tại đây cũng thuộc phân khúc cao cấp. Chẳng hạn, thực đơn được công bố trên website JW Café niêm yết buffet sáng ở mức 690.000 đồng/người lớn, buffet trưa từ 890.000 đồng/người lớn và buffet tối từ 1,3 triệu đồng/người lớn vào một số ngày trong tuần. Các mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và 5% phí dịch vụ; giá có thể thay đổi theo chương trình và thời điểm sử dụng.

Với khách có nhu cầu thư giãn, JW Marriott Hanoi còn có khu vực Wellbeing on 8, bao gồm spa L’Occitane en Provence, phòng tập thể hình và bể bơi trong nhà. Khách sạn cũng sở hữu khu vườn ven hồ JW Lakeside Gardens, tạo không gian xanh tương đối yên tĩnh giữa khu vực đô thị phía Tây Hà Nội. Những tiện ích này giúp nơi đây không chỉ phục vụ nhu cầu lưu trú qua đêm mà còn đáp ứng lịch trình nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và dùng bữa ngay trong khuôn viên.

Phòng tập và bể bơi trong nhà của JW Marriott Hanoi

Một điểm nhấn khác nằm ở chính kiến trúc công trình. Tổng thể khách sạn được lấy cảm hứng từ hình tượng con rồng trong văn hóa Việt Nam, với thiết kế uốn cong bên hồ nước. Chi tiết này từng khiến người hâm mộ thích thú khi G-Dragon lưu trú tại đây vào năm 2025, bởi nghệ danh của nam ca sĩ cũng gắn với hình tượng rồng. Sự trùng hợp thú vị này tiếp tục được nhắc lại khi BIGBANG trở lại Hà Nội.

Ngoài dịch vụ lưu trú, JW Marriott Hanoi còn có hệ thống không gian hội nghị và sự kiện với tổng diện tích khu vực hội họp, tiền sảnh lên tới khoảng 5.000 m². Đây là một lợi thế đối với các đoàn khách doanh nghiệp và những sự kiện quy mô lớn, đồng thời cho thấy khách sạn được đầu tư để phục vụ nhiều nhóm khách cao cấp khác nhau.

Kiến trúc hình rồng của JW Marriott Hanoi

Với vị trí gần Mỹ Đình, 450 phòng nghỉ, hệ thống nhà hàng phong phú và các tiện ích khép kín, JW Marriott Hanoi là một lựa chọn đáng chú ý đối với những đoàn nghệ sĩ cần kết hợp nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi diễn và di chuyển thuận tiện. Dù chưa thể xác nhận đây là lý do chính thức khiến BIGBANG lựa chọn khách sạn, sự phù hợp về vị trí cùng tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp là những yếu tố dễ lý giải sức hút của địa điểm này mỗi khi các ngôi sao quốc tế đến Hà Nội.

Trước mắt, sự xuất hiện của G-Dragon, Taeyang và Daesung tại Hà Nội đã khiến bầu không khí trước thềm concert nóng hơn bao giờ hết. Hai đêm diễn BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR XX : COSMOS IN HANOI dự kiến diễn ra vào ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình, đánh dấu cuộc hẹn đặc biệt giữa nhóm nhạc đình đám và cộng đồng VIP Việt Nam.

Ảnh: JW Marriott Hanoi