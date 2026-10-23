Bên trong căn nhà tân hôn 342 tỷ đồng của Taeyang - Min Hyo Rin: Sang chảnh lóa mắt, nhìn đến hàng xóm mà choáng

Taeyang (BIGBANG) và Min Hyo Rin được xem là cặp vợ chồng quyền lực, giàu có, lâu bền và hạnh phúc nhất showbiz Hàn Quốc. Cặp đôi gặp nhau sau khi cùng quay MV 1AM vào năm 2014. Sau khi một năm bên nhau, họ công khai mối quan hệ tình cảm với công chúng. Min Hyo Rin chính là nguồn cảm hứng để thành viên nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG sáng tác ca khúc Eyes, Nose, Lips. Bài hát do chính Taeyang thể hiện này được xem là "tình ca quốc dân" do lyric da diết tình cảm, bày tỏ sự khắc khoải của những người đang đắm đuối trong bể tình.

Vợ chồng Taeyang - Min Hyo Rin là 1 trong những cặp đôi được yêu thích nhất giới giải trí xứ kim chi. Ảnh: X.

Đến tháng 2/2018, cặp đôi tổ chức hôn lễ linh đình. Sau khi về chung nhà, Taeyang và Min Hyo Rin đã chi 13,2 triệu USD (gần 342 tỷ đồng) mua căn hộ cao cấp ở Janghak Paarc Hannam - nơi được mệnh danh là "Beverly Hills của Seoul" - để làm tổ ấm tân hôn. Đáng chú ý, căn nhà mới được đăng ký dưới tên của cả hai vợ chồng. Theo hợp đồng phân chia quyền sở hữu được ký kết vào năm 2018, Taeyang nắm giữ 94% cổ phần bất động sản, trong khi Min Hyo Rin sở hữu 6% còn lại.

Theo Money Today, hình thức đồng sở hữu này có thể xuất phát từ năng lực tài chính độc lập của các nữ nghệ sĩ, đồng thời mang lại lợi ích về thuế trong một số trường hợp. Việc cả hai cùng đứng tên trên giấy tờ sở hữu không chỉ phản ánh sự phân chia tài sản rõ ràng, minh bạch giữa hai vợ chồng mà còn cho thấy cách các cặp đôi nổi tiếng quản lý khối tài sản giá trị lớn của mình.

Cặp đôi đồng sở hữu căn hộ cao cấp trị giá 342 tỷ đồng. Ảnh: X.

Theo tờ KoreaBoo, bất động sản của cả hai có giá trị vượt xa nhiều bất động sản hạng sang khác thuộc sở hữu của các ngôi sao Hàn Quốc. Qua so sánh, căn hộ của RM (BTS) tại khu phức hợp Nine One Hannam có giá khoảng 5,7 triệu USD (khoảng 142,5 tỷ đồng), căn penthouse đắt đỏ của IU tại Cheongdam trị giá 11,7 triệu USD (khoảng 293 tỷ đồng), trong khi căn hộ của "tình đầu quốc dân" Suzy có giá khoảng 3,7 triệu USD (khoảng 92,5 tỷ đồng). Với mức giá lên tới con số 342 tỷ đồng, tổ ấm của Taeyang và Min Hyo Rin thuộc nhóm bất động sản siêu xa xỉ đáng chú ý trong giới giải trí Hàn Quốc.

Tổ ấm của Taeyang và Min Hyo Rin thuộc nhóm bất động sản siêu xa xỉ đáng chú ý trong giới giải trí Hàn Quốc. Ảnh: X.

Các khu chung cư thông thường tại Hàn Quốc thường là những tòa nhà cao tầng với số lượng căn hộ lớn. Tuy nhiên, Janghak Paarc Hannam lại có quy mô hoàn toàn khác biệt khi chỉ bao gồm 17 hộ gia đình trong toàn bộ khu căn hộ.

Theo thông tin từ truyền thông Hàn, Jennie (BLACKPINK), G-Dragon, IU, hay Song Hye Kyo đều có nhà tại khu Janghak Paarc Hannam. Hàng xóm cùng tòa nhà với Taeyang là hai nhân vật quyền lực của ngành âm nhạc Hàn Quốc gồm Bang Si Hyuk - nhà sáng lập Big Hit Music, "cha đẻ của BTS" và "ông hoàng Gangnam Style" Psy.

Bang Si Hyuk đã mua một căn hộ tại Janghak Paarc Hannam vào tháng 9/2017. Bất động sản này được cho là thuộc nhóm căn hộ có giá cao thứ hai tại Hàn Quốc, trong khi vị trí dẫn đầu thuộc về một khu căn hộ ở phía bắc sông Hàn. Về phía PSY, nam ca sĩ chuyển đến Janghak Paarc Hannam vào năm 2020 theo hình thức thuê nhà dài hạn với khoản tiền đặt cọc rất lớn. Với số lượng căn hộ hạn chế cùng hệ thống tiện ích cao cấp, Janghak Paarc Hannam được xem là không gian sống dành cho giới siêu giàu, nơi sự riêng tư được đặt ngang hàng với giá trị bất động sản.

Bang Si Hyuk và PSY là hàng xóm sống cùng tòa nhà với cặp đôi. Sống xung quanh Taeyang và Min Hyo Rin tại khu Janghak Paarc Hannam là ennie (BLACKPINK), G-Dragon, IU, hay Song Hye Kyo. Ảnh: X.

Theo Money Ground, Taeyang và Min Hyo Rin lựa chọn một căn hộ có thiết kế thông tầng tại Janghak Paarc Hannam. Kiểu kiến trúc này tạo cảm giác khác biệt so với những căn hộ chung cư thông thường, đồng thời mang đến không gian sống rộng rãi và hiện đại. Tầng trên của căn hộ của cặp trai tài - gái sắc này có diện tích lên tới 245 m2, trong khi tầng dưới có diện tích 24 m2.

Bên trong căn hộ được trang bị nhiều thiết bị gia dụng tích hợp, két sắt và thậm chí cả hầm bảo quản rượu vang. Khu vực đỗ xe cũng được thiết kế rộng rãi với tổng cộng 100 chỗ. Mỗi hộ gia đình có thể đỗ tối đa 6 chiếc ô tô - một đặc quyền đối với những cư dân sở hữu bộ sưu tập xe sang. Thiết kế thông tầng kết hợp với diện tích rộng rãi, nội thất cao cấp và hệ thống tiện ích riêng tư giúp tổ ấm của vợ chồng Taeyang trở thành một trong những không gian sống đáng mơ ước trong giới nghệ sĩ Hàn.

Taeyang - Min Hyo Rin hiếm hoi hé lộ 1 góc nhỏ của không gian sống lên MXH. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Kbizoom, KoreaBoo, SCMP