Hàng chục nghìn fan BIGBANG đổ về Mỹ Đình trước giờ G: người thuê makeup, người lên nhóm tìm bạn đi cùng

Trong hai ngày 22 và 23/10, khu vực đổi vòng tay check-in cho concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI tại Sân vận động Mỹ Đình đã đón hàng chục nghìn người hâm mộ, theo Ban tổ chức. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước hai đêm diễn ngày 24 và 25/10, điểm dừng chân tại Việt Nam trong chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BIGBANG với tư cách nhóm nhạc sau 9 năm.

Ngay từ sáng 22/10, nhiều nhóm bạn trẻ đã chủ động đến sớm để tránh cảnh chờ lâu, nhưng lượng người đổ về mỗi lúc một đông khiến khu vực nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Dù phải xếp hàng, không khí vẫn rộn ràng, các fan liên tục trò chuyện, khoe đồ và chia sẻ với nhau sự mong chờ dành cho hai đêm nhạc sắp tới.

Ba bước đổi vòng, fan 13 năm khen "mượt"

Ban tổ chức bố trí khu đổi vòng riêng theo từng hạng vé để khán giả dễ tìm đúng vị trí. Quy trình gồm ba bước: đến khu vực tương ứng với hạng vé, xuất trình vé điện tử có mã QR, sau đó nhân viên quét mã, trao vòng tay cùng quà tặng và các quyền lợi đi kèm theo quy định.

Nhiều khán giả đánh giá cách làm này đơn giản và nhanh. Phan Thu Trang, một fan đến từ Phú Thọ, đã theo BIGBANG 13 năm và từng dự cả hai đêm concert của G-Dragon tại Hà Nội năm 2025.

Set quà tặng đi kèm cũng được nhiều người khen. "Mình rất thích set quà tặng, rất độc đáo. Đặc biệt, Ban tổ chức còn cho quà tặng vào 1 túi có dây đeo, rất tiện, mình có thể đeo luôn trong ngày đu concert", một khán giả cho biết.

Với cộng đồng VIP, tên gọi người hâm mộ BIGBANG, chiếc vòng tay check-in không đơn thuần là vật phẩm để vào cửa. Nó giống một dấu mốc trong hành trình nhiều năm đồng hành cùng nhóm nhạc đã gắn với cả một thời thanh xuân, và là tấm vé để họ được tận mắt hòa vào không khí biểu diễn của thần tượng.

Bay từ Úc về, thuê makeup, lên nhóm tìm bạn đồng hành

Sức hút của hai đêm diễn thể hiện rõ qua hành trình của những khán giả đến từ nhiều tỉnh thành và cả nước ngoài. Thanh Hà là một trường hợp như vậy. Cô bay từ Úc về Việt Nam và đã chuẩn bị cho concert từ nhiều tháng trước. "Mình bay từ Úc về để xem concert này, sau đó lại tiếp tục về Úc để quẩy concert tại Úc. Mình đã chuẩn bị trang phục cho 2 đêm concert này cả tháng nay rồi, thực sự rất mong chờ", Thanh Hà nói.

Thùy Trang, một cô gái khác đến từ Vũng Tàu, đã có mặt ở Hà Nội từ ngày 21/10. "Thực sự đây là cơ hội ngàn năm có một. Tôi và bạn đã chuẩn bị sẵn quần áo, light stick và thuê makeup, sẵn sàng một tinh thần và hình thức đẹp nhất để gặp thần tượng, để bùng cháy cùng 2 đêm đại nhạc hội", Trang cho biết.

Concert cũng trở thành cầu nối giữa những người xa lạ có chung sở thích. Ngọc Linh đến từ Thái Bình kể cô đã đăng bài trong các hội nhóm để tìm bạn đi cùng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thêm người giao lưu và chia sẻ niềm vui. Những cuộc gặp gỡ như vậy góp phần tạo nên bức tranh nhiều màu sắc của cộng đồng fan BIGBANG trước giờ G.

Hiện công tác chuẩn bị tại Mỹ Đình đã bước vào những khâu cuối cùng. Khi vòng tay đã được trao đi và thời gian chờ chỉ còn tính bằng giờ, hàng chục nghìn người hâm mộ đang cùng hướng về một điểm hẹn: được sống trọn trong âm nhạc và những khoảnh khắc thanh xuân cùng BIGBANG.

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI diễn ra trong hai đêm 24 và 25/10/2026, với ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung. Đây là tour diễn kỷ niệm 20 năm hoạt động của một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử K-pop. Sự kiện do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank đồng tổ chức, phối hợp cùng YG Entertainment, với sự tài trợ của VPBank và Mastercard. Trước đó, Official Pop-up của tour đã mở cửa tại Hà Nội từ ngày 17/10, bày bán gần 70 dòng merchandise chính hãng, từ vật phẩm cổ vũ đêm diễn đến đồ lưu niệm đánh dấu cột mốc 20 năm của nhóm.