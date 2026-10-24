Chỉ chưa đầy 24 giờ trước khi siêu concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] chính thức sáng đèn tại Hà Nội, Phương Ly đã đón nhận một tin vui bất ngờ. Chiều 23/10, chuyên trang sắc đẹp TC Candler công bố 6 đề cử mới nhất cho Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm nay. Việc nữ ca sĩ được xướng tên bên cạnh IT Girl toàn cầu Jennie Kim lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông, đặc biệt khi Phương Ly vốn được mệnh danh là "fangirl số 1" của G-Dragon tại Vbiz.

Phương Ly xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler ngay trước thềm concert BIGBANG tại Hà Nội.

Trong những năm đầu sự nghiệp, danh xưng fangirl của Phương Ly không chỉ dừng lại ở sự mến mộ mà còn định hình rõ nét hệ tư tưởng nghệ thuật của cô. Nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ phong cách của G-Dragon, pha trộn khéo léo giữa tinh thần nổi loạn và vẻ ngoài ngọt ngào. Khán giả dễ dàng bắt gặp những dấu ấn đặc trưng của thủ lĩnh BIGBANG ở Phương Ly, từ việc ưu ái các thiết kế của Chanel, thường xuyên diện trang phục từ thương hiệu PEACEMINUSONE, cho đến việc mang hình ảnh đóa cúc họa mi biểu tượng phủ sóng dày đặc từ phong cách đời thường vào tận các sản phẩm âm nhạc.

Tư duy thẩm mỹ của nữ ca sĩ từng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ thần tượng G-Dragon với ngập tràn các dấu ấn dễ liên tưởng đến thủ lĩnh BIGBANG.

Gần đây nhất, độ chịu chơi của nàng fangirl tiếp tục được khẳng định khi cô khoe trên trang cá nhân chai nước hoa Frédéric Malle x PMO đầu tiên hạ cánh tại Việt Nam. Trước đó 4 ngày siêu phẩm kết hợp của G-Dragon chỉ vừa mở bán tại Hàn Quốc vào ngày 15/10.

"Fangirl số 1" khoe trên tay chai nước hoa Frédéric Malle x PMO đầu tiên cập bến Việt Nam để chuẩn bị "đi quẩy" concert thần tượng.

Thẩm mỹ của G-Dragon từng là nguồn cảm hứng lớn mạnh, kiến tạo nên một Phương Ly mang đậm "vibe Hàn Quốc" với hình tượng trong trẻo. Bước ngoặt hình ảnh của Phương Ly chỉ thực sự bắt đầu vào cuối năm 2025, sau Em Xinh Say Hi. Nữ ca sĩ gây ngỡ ngàng khi rũ bỏ làn da trắng sứ quen thuộc để theo đuổi trào lưu nhuộm da mang hơi hướng Âu Mỹ.

Đặc biệt, đến đầu năm 2026, liên tiếp những khoảnh khắc diện bikini nóng bỏng của Phương Ly được đăng tải, thổi bùng nghi vấn "dao kéo". Khác xa với hình thể mảnh mai và thói quen diện đồ oversized đậm đà tinh thần Hip-hop trước năm 2024, vòng một của nữ ca sĩ bỗng trở nên căng đầy, phồn thực một cách rõ rệt. Dù dư luận liên tục mổ xẻ về việc can thiệp thẩm mỹ hay kỹ thuật o ép bằng trang phục, Phương Ly chọn giữ im lặng, thoải mái tận hưởng sự lột xác táo bạo của bản thân.

Cất hình tượng Hip-hop, Phương Ly từng gây xôn xao với màn lột xác táo bạo cùng làn da nâu bóng bẩy và sắc vóc phồn thực rực lửa.

Tuy nhiên, công cuộc "F5" giao diện này lại để lộ những điểm trừ đáng tiếc trong tư duy thời trang trình diễn của Phương Ly sau đó. Một làn da nâu bóng bẩy, gợi cảm tưởng chừng là bàn đạp hoàn hảo cho Phương Ly khai phá những thiết kế cut-out sắc sảo hoặc các xu hướng mang tinh thần phóng khoáng, bốc lửa. Thế nhưng, nữ ca sĩ lại cho thấy sự mâu thuẫn khi kiên quyết theo đuổi thẩm mỹ Coquette. Việc lạm dụng các chi tiết bèo nhún, nơ buộc và ruy băng điệu đà trên nền một sắc vóc phồn thực đã tạo ra sự đối chọi gay gắt, bị đánh giá là lạc quẻ, làm giảm sức hút đáng kể so với hình ảnh của Phương Ly trước đó.

Người hâm mộ một thời đòi giải cứu Phương Ly khỏi phong cách khó nói.

Sang đến giữa năm 2026, nữ ca sĩ bắt đầu có động thái muốn quay trở lại với tông da sáng. Người hâm mộ tinh ý nhận ra làn da trắng mướt bất ngờ là kết quả của kem nâng tông và nghệ thuật trang điểm. Bằng chứng là trong những khoảnh khắc diện áo croptop, phần eo lộ ra của Phương Ly vẫn giữ sắc độ ngăm so vùng mặt và cổ.

"Vợ quốc dân" gần đây trở lại với làn da trắng.

Bất chấp những loay hoay trong việc cân bằng phong cách và chuỗi tranh cãi ngoại hình kéo dài một thời gian đáng kể, việc Phương Ly lọt vào "mắt xanh" của TC Candler đã phần nào bảo chứng cho sức hút không thể phủ nhận của giọng ca Missing You. Xuất hiện trong danh sách đề cử nhan sắc toàn cầu bên cạnh Jennie (BLACKPINK) có thể là một kỷ niệm đáng nhớ cho Phương Ly ngay trước thềm hội ngộ thần tượng lớn nhất đời mình tại thủ đô.

Ảnh: Instagram, FBNV