Lộ diện bom tấn cổ trang mới, vừa tập 1 đã rating cao ngất, Song Hye Kyo lại mệt nữa rồi đây!

Vào ngày 11/12, phim kinh dị về ngày tận thế nổi tiếng với sự tham gia của Park Hyung Sik và Han Hyo Joo đã kết thúc với tỷ suất người xem cao nhất trong suốt quá trình phát sóng. Theo Nielsen Korea, tập cuối của series Happiness đạt rating trung bình trên toàn quốc là 4,2%, đánh dấu một kỷ lục cá nhân mới cho bộ phim.

Trong khi đó, The Red Sleeve của đài MBC tiếp tục giữ thành tích ấn tượng khi đứng đầu khung giờ của chính nó, thu về mức rating trung bình trên toàn quốc là 10,2% cho tập mới nhất. Now, We are Breaking Up của Song Hye Kyo cũng tương đối ổn định với rating trung bình trên toàn quốc là 6,8% cho tập 10 (giảm 0,1%).

Jirisan của Jeon Ji Hyun và Joo Ji Hoon đạt rating trung bình trên toàn quốc là 7,6% cho tập áp chót. Phim cũng chiếm vị trí đầu tiên trong khung giờ chiếu của nó trên tất cả các kênh (bao gồm cả các mạng phát sóng công cộng) trong số người xem từ 20 đến 49 tuổi, với mức trung bình trên toàn quốc là 3,6%.

Ngoài ra, hai bộ phim truyền hình mới đã khởi chiếu đầy hứa hẹn vào đêm qua. Uncle - bộ phim remake từ tác phẩm đình đám cùng tên của đài BBC đã khởi động với rating trung bình trên toàn quốc là 2,4%. Trong khi phim cổ trang mới của KBS là The King Of Tear, Lee Bang Won bắt đầu mạnh mẽ với xếp hạng trung bình trên toàn quốc là 8,7%.

Thanh Tra Koo của JTBC giảm xuống mức rating trung bình trên toàn quốc là 1,5% cho tập mới nhất của nó, trong khi rating của Chimera cũng giảm xuống 1,2%. Cuối cùng, Young Lady And Gentleman của đài KBS 2TV giữ vững vị trí là chương trình được xem nhiều nhất trên bất kỳ kênh nào vào thứ Bảy với mức rating trung bình trên toàn quốc là 29,5%.