Jisoo và Jung Hae In liếc mắt đưa tình, thành viên BLACKPINK nhìn mỹ nam đắm đuối

Vào ngày 10/12, đài truyền hình JTBC đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với dàn diễn viên Snowdrop.

Trong video, Jisoo là người được phỏng vấn đầu tiên. Ngay sau khi Jung Hae In xuất hiện, cả hai đều nhìn đối phương và bật cười tạo nên bầu không khí thoải mái. Khi Jung Hae In hỏi suy nghĩ của Jisoo về trang phục, thành viên BLACKPINK trả lời, "Đây là lần đầu tiên em thấy anh trong phong cách này".

Về phía Jung Hae In, nam diễn viên đã khen ngợi trang phục của Ji Soo: "Em rất đẹp". Khoảnh khắc cả hai chạm vào mắt nhau khiến người xem không khỏi xao xuyến: "Nhìn gì mắt của họ? Tôi rất phấn khích "," Phản ứng hóa học của họ tốt hơn tôi tưởng rất nhiều. Họ trông rất hợp nhau "," "Chỉ nhìn họ thôi cũng khiến tôi mỉm cười "…

Trước đó, , Jisoo còn dành nhiều lời khen có cánh cho Jung Hae In: "Thật sự may mắn cho tôi khi Jung Hae In là diễn viên đầu tiên mà tôi hợp tác khi đóng vai chính. Từ cảnh quay đầu tiên đến cảnh quay cuối cùng, anh ấy đã theo dõi tất cả. Anh đáng tin cậy khi đã dẫn dắt phim trường và lắng nghe rất rõ những lo lắng của tôi về vai diễn này. Tôi nghĩ sức hấp dẫn lớn nhất của anh ấy là lắng nghe một cách cẩn thận và chân thành suy nghĩ của mọi người".