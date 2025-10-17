Khi được Hoa hậu Đỗ Hà chính thức công khai trên trang cá nhân, Nguyễn Viết Vương - con trai ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải nhận được sự quan tâm. Từ trước đến nay, gia đình thiếu gia Viết Vương rất kín tiếng, hiếm khi xuất hiện công khai trước công chúng. Chính vì thế, sau khi 2 gia đình Viết Vương - Đỗ Hà kết tình thông gia, mọi chi tiết liên quan đến chú rể nói riêng và cả gia đình chồng nói chung đều nhận được sự quan tâm.

Sau lễ nạp tài được tổ chức tại nhà cô dâu vào hôm 16/10 thì vào ngày 22/10 tới, gia đình Viết Vương sẽ thực hiện nghi thức đón dâu, lễ tân hôn. Theo một số hình ảnh được "team qua đường" chia sẻ, hiện tại gia đình Viết Vương tại Quảng Trị đã bắt đầu các khâu dựng rạp, dọn dẹp nhà cửa, trang trí để chuẩn bị chào đón con dâu Hoa hậu. Đáng nói, hình ảnh về cơ ngơi nhà chồng Đỗ Hà khiến nhiều người chú ý.

Không phải biệt phủ, biệt thự sân vườn như nhiều người tưởng tượng, căn nhà sẽ diễn ra lễ gia tiên của vợ chồng Đỗ Hà - Viết Vương vào vài ngày tới trông khá giản dị, có khoảng sân vườn nhỏ bên ngoài. Ngay lập tức, cư dân mạng bùng tranh cãi dữ dội, nhiều người còn so sánh căn nhà này có diện tích nhỏ hơn cả tư gia của Đỗ Hà ở Thanh Hoá.

Hé lộ bên trong ngôi nhà sẽ diễn ra lễ gia tiên tại nhà trai của Đỗ Hà và Viết Vương (Nguồn: @tuanhai)

Ngôi nhà này khá giản dị, có khu sân vườn bao quanh

Tuy nhiên, thực tế, đây không phải là nơi sinh sống của chú rể Viết Vương. Hàng xóm cho biết vợ chồng Đỗ Hà - Viết Vương sẽ làm lễ gia tiên tại nhà gốc, nơi có ông bà và các thế hệ lớn sinh sống. Ngôi nhà đang dựng lễ gia tiên chính là nhà nội chú rể Việt Vương. Theo đúng phong tục cưới hỏi truyền thống, cô dâu chú rể sẽ thực hiện các nghi thức bên trong ngôi nhà này để thể hiện sự gắn kết dòng tộc, lòng biết ơn với tổ tiên. Tiệc cưới chiêu đãi quan khách sẽ được tổ chức ở một nơi khác gần với ngôi nhà này.

Đây chỉ là nơi cặp đôi thực hiện các nghi thức lễ cưới chưa không phải nhà mà chú rể Viết Vương sinh sống

Trước khi về chung một nhà, Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã có quãng thời gian yêu kín tiếng nhưng thường xuyên bị "team qua đường" tóm dính. Viết Vương năm nay 31 tuổi, anh sinh ra trong một gia đình giàu có, có nền tảng kinh tế vững chắc. Trước khi trở thành chồng Đỗ Hà thì Viết Vương rất kín tiếng, trang cá nhân cài chế độ riêng tư.

Trong lễ nạp tài tại Thanh Hoá, bố của Viết Vương chia sẻ: "Qua nhiều năm, nhiều tháng Viết Vương - Đỗ Hà yêu thương và tìm hiểu nhau, một tình yêu rất đẹp. Và 2 đứa quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng cuộc sống dài lâu và mãi mãi. Với mong muốn của 2 đứa Viết Vương và Đỗ Hà, cùng với sự ủng hộ và đồng hành của 2 bên gia đình nội ngoại nên hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có những lễ vật, cau trầu, bánh phu thê, cây trái... cùng các lễ vật khác để thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà để Đỗ Thị Hà bây giờ và sắp là con dâu của gia đình tôi.

Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái, biết ơn đã đồng ý gả con gái cho con trai chúng tôi. Tôi hứa với gia đình nhà gái, sẽ tiếp tục yêu thương, dạy dỗ và nuôi dạy cháu phát triển hơn. Chúng tôi chỉ mong muốn 2 con được hạnh phúc mãi mãi".