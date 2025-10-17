Anh Đào và Việt Hoa được xem là hai gương mặt thực lực nổi bật trong lứa diễn viên sinh năm 1996 của VFC. Cả hai đều gây ấn tượng mạnh nhờ lối diễn tự nhiên, cảm xúc và từng đảm nhận vai chính hoặc tuyến nhân vật trung tâm trong loạt phim ăn khách như Lối về miền Hoa, Cầu vồng ở phía chân trời, Vui lên nào anh em ơi, Con gái nhà người ta, Mình yêu nhau bình yên thôi, Độc đạo…

Hiện tại, cả Anh Đào và Việt Hoa đều có cuộc sống hôn nhân viên mãn ngoài đời thật. Anh Đào nên duyên cùng diễn viên Anh Tuấn, còn Việt Hoa hạnh phúc bên ông xã Trọng Trí – bạn học cùng lớp diễn viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Dù cùng hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và là gương mặt quen thuộc với khán giả, song hai cặp vợ chồng này hiếm khi có cơ hội đóng chung dự án.

Thế nhưng, năm 2025 lại trở thành dấu mốc “có một không hai” khi cả hai nữ diễn viên đều cùng lúc được đóng phim chung với chồng. Trớ trêu thay, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì kịch bản lại đẩy họ vào tình huống “dở khóc dở cười”: Người thì vừa cưới xong đã phải đóng vai… vợ cũ ly hôn và tranh chấp nuôi con, người thì vào cảnh suýt trở thành “con mồi” của chồng trên phim – nay hóa sở khanh ham của lạ.

Anh Đào ly hôn chồng mới cưới Anh Tuấn trong “Cầu vồng ở phía chân trời”

Cầu vồng ở phía chân trời là bộ phim đầu tiên mà Anh Đào tham gia sau khi kết hôn. Trong phim, cô vào vai Oanh – một bà mẹ đơn thân đầy nghị lực. Đặc biệt, chồng ngoài đời của cô – diễn viên Anh Tuấn – lại vào vai chồng cũ, còn Trọng Lân – bạn diễn từng “ăn ý” với Anh Đào trong Lối về miền Hoa – hóa thân thành Tuấn, ông bố đơn thân sau này nảy sinh tình cảm với Oanh.

Ngay từ những tập đầu, khán giả đã chứng kiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Oanh kết thúc bằng lựa chọn ly hôn. Mẹ chồng cũ liên tục trách Oanh “không đủ vị tha”, khiến nhân vật phải đối mặt với những tình huống khó xử khi con trai nghe thấy lời nói ấy. Oanh buộc phải gặp lại chồng cũ để giải quyết rõ ràng, dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi gay gắt về quyền nuôi con.

Bên cạnh đó, trong bộ phim này Anh Đào và Anh Tuấn có nhiều phen tranh cãi nảy lửa xoay quanh chuyện nuôi con hậu ly hôn.

Cặp đôi thường tranh cãi nảy lửa về vấn đề nuôi dạy con hậu ly hôn

Điều thú vị là dù mới cưới ngoài đời, Anh Đào và Anh Tuấn lại phải nhập vai cặp vợ chồng ly hôn đầy căng thẳng trên phim. Cả hai cho biết ban đầu khá bất ngờ, nhưng vì hiểu tính chất công việc nên khi bước vào set quay, cả hai đều tách biệt hoàn toàn cảm xúc đời thật để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.

Cặp đôi về chung một nhà vào đầu năm 2025

Việt Hoa bốc trúng "sít rịt", suýt thành con mồi của chồng trong vai sở khanh

Nếu Anh Đào phải “ly hôn chồng trên phim” thì Việt Hoa cũng chẳng khá hơn khi gặp ông xã trong vai... tổng tài sở khanh, đã có vợ nhưng vẫn ham thú vui lạ bên ngoài. Trong bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh, Việt Hoa đảm nhận vai Kim Ngân – một cô gái hiện đại, độc lập, hết lòng vì sự nghiệp. Cô vô tình gặp và yêu Trường (Denis Đặng) – một tổng tài điển trai nhưng đầy mưu mô.

Hậu trường thú vị của Việt Hoa và chồng trong Gió ngang khoảng trời xanh

Ở tập 29, Kim Ngân cùng Trường đi nghỉ dưỡng và gặp gỡ đối tác quan trọng. Xuất hiện ngại ngùng trong bộ đồ gợi cảm, Ngân được Trường giới thiệu với các đối tác làm ăn của mình và đề nghị Ngân phải thật vui vẻ trước mặt người khác, đặc biệt là Đại - giám đốc một chuỗi khách sạn lớn và đã giúp đỡ Trường rất nhiều trong việc làm ăn. Thông qua những hàng động mờ ám, có phần không đàng hoàng của Đại, Ngân vô tình phát hiện ra bí mật của Đại, từ đó cô bắt đầu cảnh giác hơn với Trường.

Kim Ngân phát hiện bí mật của Đại

Trớ trêu thay, người vào vai Đại – đối tác “ham của lạ” kia – lại chính là Trọng Trí, chồng của Việt Hoa ngoài đời thật.

Ở hậu trường, thay vì căng thẳng như trong phim, cặp đôi lại vui vẻ, thậm chí Trọng Trí còn liên tục “thả tim” trêu vợ giữa trường quay khiến cả ekip bật cười.

Được biết, Việt Hoa và Trọng Trí quen nhau khi còn là sinh viên, từng lên kế hoạch kết hôn từ năm 2020 nhưng phải hoãn vì dịch bệnh. Năm 2021, cả hai chính thức đăng ký kết hôn sau 5 năm gắn bó và hiện đang là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng phim truyền hình phía Bắc.

Việt Hoa và chồng ngoài đời thực

Dù cùng là diễn viên thực lực, nhưng có lẽ “vận phim” của Việt Hoa và Anh Đào lại khiến khán giả không khỏi bật cười: Cứ đóng cùng chồng là hoặc ly hôn, hoặc gặp ngay trai đểu! Biết đâu chính sự duyên dáng trong những vai diễn “số khổ” này lại khiến hai nữ diễn viên thêm được khán giả yêu mến, và chứng minh rõ nhất khả năng biến hóa đa dạng của thế hệ diễn viên trẻ VFC.