Lý do phải xem “Người tình của Jinx”: Cổ tích thời hiện đại, Seohyun diễn xuất ấn tượng

Sau thành công lớn của bộ phim Hẹn hò chốn công sở, công bằng mà nói, khán giả vẫn chưa được thưởng thức một tác phẩm nào có sức hấp dẫn tương xứng. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, Người tình của Jinx đang cho thấy mình đủ tiềm năng để trở thành một trong những ứng cử viên cho danh hiệu phim Hàn lãng mạn hay nhất năm 2022 nếu không "đầu voi đuôi chuột".

Người tình của Jinx mở màn rất tốt, và nếu không "đầu voi đuôi chuột" thì nó có thể trở thành ứng viên cho danh hiệu phim tình cảm Hàn hay nhất năm.

Người tình của Jinx: Câu chuyện cổ tích thời hiện đại

Hai nhân vật chính trong Người tình của Jinx là Seul Bi (Seohyun) và Gong Soo Kwang (Na In Woo). Seul Bi là một phù thủy tiên tri, chỉ cần chạm tay vào người nào, cô có thể đọc được tương lai của người đó, từ đấy giúp họ hóa giải vận rủi. Chính vì thế mà xuyên suốt chiều dài lịch sử, các phù thủy tiên tri luôn bị các đời quân vương, các nhà tài phiệt giam cầm và chiếm làm của riêng.

Seul Bi đã bị giam giữ trong suốt nhiều năm...

... bởi chủ tịch Sun Sam Joong, một nhà tài phiệt tham lam, tàn ác.

Seul Bi cũng vậy, trong suốt 20 năm, cô đã bị Sun Sam Joong - chủ tịch tập đoàn Keum Hwa giam giữ trong một nơi mà ông ta gọi là "tòa lâu đài". Thế nhưng nếu số phận của Seul Bi cũng giống như mẹ của cô, vậy thì sẽ chẳng có gì để nói.

Trong một lần Gong Soo Kwang và các bạn tụ tập tại nhà Sun Sam Joong theo lời mời của Sun Min Joon - con trai lão ta, tiếng nhạc xập xình đã thu hút sự chú ý của Seul Bi. Vô tình, Gong Soo Kwang mở ra cánh cửa đang giam giữ Seul Bi nhưng bản thân anh chẳng hề hay biết. Dẫu vậy ở chiều ngược lại, Seul Bi - cô gái trẻ nhưng mang tâm hồn trong sáng như một tờ giấy trắng đã coi anh như chàng hoàng tử của riêng mình.

Gong So Kwang chính là chàng hoàng tử của Seul Bi.

Trốn thoát khỏi nơi giam giữ, Seul Bi lần đầu được nhìn ngắm thế giới xung quanh nên vô cùng hào hứng. Thế nhưng vì không hiểu rõ tình hình, Gong Soo Kwang lại đưa cô trở về. Cũng vì thế mà bi kịch xảy ra với anh. Vì lo sợ không thể độc chiếm Seul Bi được nữa, Sun Sam Joong cho người sát hại Gong So Kwang và mẹ anh. Tuy nhiên, Gong Soo Kwang may mắn giữ lại mạng sống và đổi thân phận thành Go Myung Sung.

2 năm sau, Gong Soo Kwang trở thành một anh chàng bán cá kiêm "thần xui xẻo" khiến ai nấy đều sợ tại chợ Seodong. Trong khi đó, Seul Bi một lần nữa trốn thoát khỏi sự kiểm soát của Sun Sam Joong để đi tìm hoàng tử của mình. Hai người gặp lại nhau và những câu chuyện "cười ra nước mắt" liên tiếp xuất hiện.

Nếu phải làm một phép so sánh, Người tình của Jinx giống như một câu chuyện cổ tích được đặt ở bối cảnh hiện đại. Trong đó, Gong Soo Kwang là chàng hoàng tử mang trái tim nhân hậu, Seul Bi là một nàng công chúa vô tư trong sáng, còn Sun Sam Joong sắm vai vị vua tham lam, gian ác. Bên cạnh tình yêu màu hồng, Gong Soo Kwang và Seul Bi chắc chắn sẽ phải đối diện với nhiều gian nan, nguy hiểm. Tuy nhiên sau tất cả, tin rằng happy-ending sẽ được dành cho cả hai.

Là phim tình cảm nhưng không chỉ có tình cảm



Trong Người tình của Jinx, bên cạnh những phân cảnh hài hước và phát đường như các bộ phim tình cảm bình thường, đạo diễn Yun Sang Ho còn cài cắm nhiều yếu tố khác để thu hút người xem. Mới chỉ ở giai đoạn đầu phim, thế nhưng đã có 3 câu hỏi lớn mà chúng ta cần đặt ra.

Đầu tiên, đó là việc làm sao để Seul Bi có thể tìm được cách để trở thành một con người bình thường. Để được sống và được yêu như bao cô gái khác trên đời, có lẽ Seul Bi sẽ phải trả một cái giá để đạt được ước nguyện của mình, nhưng cái giá đó sẽ là gì?

Gong So Kwang từng chụp ảnh chung với mẹ của Seul Bi và người cầm máy chính là mẹ của anh.

Thứ hai, đó là thân thế thực sự của Gong So Kwang liệu có gì bí ẩn hay không? Khi mẹ của Kwang So nhìn thấy viên đá Sapphire trước ngực Seul Bi, biểu cảm bà thể hiện có gì đó khác lạ. Phân cảnh sau đó hé lộ trong quá khứ, Gong So Kwang từng chụp ảnh chung với mẹ của Seul Bi - cũng là một phù thủy tiên tri, còn mẹ của So Kwang hiện tại lại chính là người cầm máy. Phải chăng có mối quan hệ đặc biệt nào đó giữa họ?

Trái với người cha độc ác Sun Sam Joong, Sum Min Joon lại là một chàng trai tốt bụng.

Cuối cùng, khác với người cha độc ác của mình, Sun Min Joon là một chàng trai tốt bụng. Anh không đối xử với Seul Bi như một "nô lệ" giống như cách cha mình đã từng làm. Khi biết người bạn thân Gong Soo Kwang bị sát hại chỉ vì từng gặp gỡ Seul Bi, anh cũng rất đau buồn và phẫn nộ. Tuy nhiên rất có thể về sau, sẽ có một chuyện tình tay ba giữa So Kwang, Seul Bi và Min Joon. Biết đâu đấy, dự đoán này nếu trở thành hiện thực sẽ khiến cho con người của Min Joon thay đổi.

Nhiều khả năng trong tương lai, cả Gong So Kwang và Sun Min Joon sẽ đều yêu Seul Bi.

Diễn xuất ấn tượng của Seohyun là điểm nhấn

Sau những tập phim đầu tiên, có thể khẳng định rằng bên cạnh cốt truyện mới lạ, điểm nhấn lớn nhất của phim chính là diễn xuất ấn tượng của Seohyun. Tâm hồn ngây thơ, trong sáng, sự tò mò thích thú với thế giới xung quanh nơi Seul Bi được ngôi sao SNSD thể hiện một cách cực kỳ chân thực.

Song song với đó, trong những phân đoạn mà Seul Bi rơi nước mắt hay trở nên buồn bã vì phải sống cuộc sống như ngục tù giống mẹ mình, Seohyun cũng làm khán giả phải cảm động trước số phận của nhân vật. Về phần Ki Do Hoon và Na In Woo, dù không gây được nhiều ấn tượng như đàn chị nhưng hai mỹ năm sinh năm 1995 đều cho thấy diễn xuất tương đối tốt.

Còn với nhân vật Sun Sam Joong, do được đảm nhận bởi một "cây đa cây đề" trong làng diễn như Jeon Kwang Leol, thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi vị chủ tịch này khiến cho những ai đã xem phim cảm thấy ghét cay ghét đắng.

Seohyun mang tới cho khán giả hàng loạt những biểu cảm cực kỳ đáng yêu.

Dẫu vậy, đáng tiếc là phần âm thanh của phim lại chưa mang đến được nhiều sự khác biệt, nhất là khi đặt lên bàn cân so sánh với Thiên nga bóng đêm, một TV Series khác đang nổi đình nổi đám ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng nhìn chung, đây vẫn là một bộ phim sở hữu cốt truyện mới mẻ, ngọt ngào và mang tới được tiếng cười cho khán giả.



Nếu là người ưa thích những bộ phim "rối não" hoặc mê các tình tiết "cẩu huyết", Người tình của Jinx không dành cho bạn. Nhưng nếu cần một bộ phim để xem giải trí sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng, đây sẽ là bộ phim bạn không nên bỏ qua.

Đón xem bộ phim Người tình của Jinx phát sóng vào tối thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

