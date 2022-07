Nhan sắc Seo Ye Ji - Suzy - Seohyun thay đổi thế nào sau gần 1 thập kỷ đóng phim?

Nhắc đến điện ảnh Hàn Quốc, một trong những điều mà rất nhiều người sẽ nghĩ tới ngay lập tức, đó là dàn "trai xinh gái đẹp" đông đảo. Ngay lúc này, có 3 nữ chính "vạn người mê" đang oanh tạc màn ảnh nhỏ, đó là Seo Ye Ji, Seohyun và Suzy.

Tạo hình của Seo Ye Ji, Suzy và Seohyun trong 3 bộ phim đang chiếu là Thiên nga bóng đêm, Anna và Người tình của Jinx.

Tạo hình của họ trong: Thiên Nga Bóng Đêm, Người tình của Jinx hay Anna dĩ nhiên đều rất tuyệt vời, thế nhưng còn ở các bộ phim trước thì sao?

23 tuổi

Vào năm 23 tuổi, Seo Ye Ji may mắn góp mặt trong bộ phim đình đám một thời Ngôi sao khoai tây. Trong phim, cô vào vai No Soo Young - cô tiểu thư "ngổ ngáo" của gia đình họ No. Đây chính là vai diễn đầu tiên của Seo Ye Ji trên màn ảnh nhỏ.

Seo Ye Ji trong Ngôi sao khoai tây - bộ phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả.

Về phần Seohyun, khoảng thời gian này cũng là lúc mà sự nghiệp diễn xuất của Seohyun mới ở giai khởi đầu. Năm 2014, cô tham gia đóng tác phẩm điện ảnh Những tháng năm rực rỡ của Song Hye Kyo với tư cách khách mời. Trước đó, "cô út SNSD" góp mặt trong tác phẩm Nhiệt ái cùng Sung Hoon, tuy nhiên đây cũng chỉ là một vai phụ mà thôi.

Seohyun trong Những tháng năm rực rỡ.

Khác với Seo Ye Ji và Seohyun, Suzy lại sớm bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Nhan sắc trên phim ở tuổi 23 của Suzy, chúng ta có thể chiêm ngưỡng thông qua bộ phim Khi nàng say giấc. Đây là vai diễn thứ 10 trên truyền hình mà cô có (bao gồm 5 vai khách mời). Trước đó, cựu thành viên Miss A ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim Bay cao ước mơ, Cửu gia thư và Yêu không kiểm soát.

Tạo hình xinh xắn của Suzy trong Khi nàng say giấc.

Suzy và Lee Seung Gi trong bộ phim cổ trang Cửu gia thư.

24 tuổi

Năm 2014, Seo Ye Ji tham gia dự án cổ trang Người gác đêm. Đây là bộ phim mà cô có cơ hội hợp tác cùng "hoàng tử cổ trang" Jung Il Woo. Trong khi đó, Seohyun tham gia 2 TV Series với tư cách khách mời, đó là Bầu sô tập sự (The producers) và Cuộc đời như mơ (Warm and cozy).

Seo Ye Ji trong bộ phim Người gác đêm.

Seohyun tham gia Bầu sô tập sự với tư cách khách mời.

Còn với Suzy, tuổi 24 của cô không dành cho diễn xuất mà là âm nhạc. Trong năm 2018, cô phát hành các ca khúc như In love with someone else, Holiday và cho ra mắt MV Midnight với phần nhạc piano từ Yiruma.

Nhan sắc xứng đáng với biệt hiệu "tình đầu quốc dân" của Suzy.

25 tuổi

Bước sang tuổi 25, Seo Ye Ji hoạt động năng nổ khi góp mặt trong 4 bộ phim Cuối cùng, Người cha tuyệt vời, Vòng tròn tội ác và Bi kịch triều đại. Trong số này, Vòng tròn tội ác và Bi kịch triều đại là 2 dự án điện ảnh.

Seo Ye Ji trong Bi kịch triều đại và Vòng tròn tội ác.

Sau Bầu sô tập sự, Seohyun tiếp tục tham gia một bộ phim khác mà ''em gái quốc dân'' IU đóng chính, đó là Người tình ánh trăng - bộ phim remake lại từ siêu phẩm Bộ bộ kinh tâm của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Seohyun cũng góp mặt trong bộ phim điện ảnh Tôi và anti fan kết hôn - đóng cùng Viên San San, Khương Triều cùng với Park Chanyeol (EXO).

Dù chỉ đóng vai phụ nhưng Seohyun vẫn nhận được nhiều tình cảm của các fan phim Người tình ánh trăng.

Sau năm 2018 vắng bóng trên cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng, Suzy có màn comeback không thể ấn tượng hơn với bom tấn truyền hình Lãng khách - đóng cùng Shin Sung Rok và Lee Seung Gi. Cho đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là một trong những TV Series được các fan mong ngóng ra phần 2 nhiều nhất.

Suzy trong phim Đại thảm họa núi Baekdu.

Song song với đó, Suzy còn ghi dấu ấn với bộ phim điện ảnh thuộc thể loại hành động, giật gân mang tên Đại thảm họa núi Baekdu. Đây là dự án mà cô hợp tác cùng 2 sao nam gạo cội Ma Dong Seok và Lee Byung Hun. Tác phẩm này giúp Dexter Studios và CJ E&M thắng lớn về mặt thương mại. Chi phí để sản xuất bộ phim này là 17.7 triệu USD, nhưng con số họ thu về ở phòng vé lại lên tới 61.3 triệu USD.

26 tuổi

Trong năm 2016, Seo Ye Ji góp mặt trong dự án cổ trang đình đám Hoa Lang (đóng cùng Park Seo Joon và Park Hyung Sik). Dù không đóng chính nhưng cô vẫn gây ấn tượng trong vai công chúa Suk Myung. Trên màn ảnh rộng, cô thủ vai nữ phụ trong phim Bộ tứ lừa đảo (đóng cùng Yoo Seung Ho và Xiumin).

Seo Ye Ji đầy thần thái hoàng tộc trong Hoa Lang.

Về phần Seohyun, 2017 là một năm đặc biệt khi cô có vai chính đầu tiên trong một bộ phim truyền hình, và đó là Kẻ trộm, Ngài trộm. Cô vào vai Kang So Joo, một cảnh sát luôn muốn đấu tranh để chống lại những quan chức lạm dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi bất chính.

"50 sắc thái" của Seohyun trong Kẻ trộm, Ngài trộm.

Còn với Suzy, tiếp đà thành công từ Lãng khách, cô tiếp tục có thêm một dự án truyền hình cực kỳ được yêu thích mang tên Khởi nghiệp. Đây là tác phẩm mà các khán giả hay khen là "gấp đôi visual" khi mỹ nhân sinh năm 1994 nên duyên với nam thần Nam Joo Hyuk.

Loạt tạo hình khiến fan mê mẩn của Suzy trong Khởi nghiệp.

27 tuổi

Năm 2017, Seo Ye Ji hợp tác cùng tài tử Chiến nào, ma kia Ok Taec Yeon trong TV Series Lời cầu cứu - thuộc thể loại bí ẩn, giật gân. Trên màn ảnh rộng, cô góp mặt trong tác phẩm chính kịch Con đường khác. Đây là bộ phim kể về hai con người gặp đầy khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng duyên phận cho họ gặp gỡ nhau và giúp người kia hàn gắn vết thương lòng.

Seo Ye Ji không ngại nhận những vai diễn nặng đô, và Im Sang Mi của Lời cầu cứu là một trong số đó.

Nếu như Seo Ye Ji cùng chung ống kính với ngôi sao nổi tiếng Ok Taec Yeon, bộ phim Thời gian còn lại (2018) của Seohyun lại không có sự góp mặt của những mỹ nam nổi tiếng. Tuy nhiên TV Series của đài MBC vẫn khá thành công khi đạt mức rating trung bình 4.7%.

Seohyun trong Thời gian còn lại.

Trái ngược với Seo Ye Ji và Seohyun, Suzy không đóng phim. Hoạt động chú ý nhất của "tình đầu quốc dân", đó có lẽ là góp mặt tại Lễ trao giải Baeksang 2021 với tư cách Dẫn chương trình.

Suzy luôn là một trong những "điểm nóng" tại các sự kiện trao giải Baeksang.

28 tuổi

Ở tuổi 28, Seo Ye Ji tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình bằng việc tham gia dự án Luật sư vô pháp cùng Lee Jun Ki. Đây là bộ phim thuộc thể loại xử án, tội phạm của đài tvN. Seo Ye Ji vào vai Ha Jae Yi, một luật sư luôn sẵn sàng đấu tranh hết mình để bảo vệ công lý.

Một vài hình ảnh của Seo Ye Ji ở bộ phim Luật sư vô pháp đóng cùng Lee Jun Ki.

Trong khi đó, Suzy lại đang tạo nên cơn sốt với Anna. Đây là bộ phim có nội dung mới mẻ, khác biệt, kể về Lee Yoo Mi - một cô gái bị tâm thần phân liệt. Yoo Mi đánh cắp thân phận của cô chủ Anna để có thể sống một cuộc đời giàu sang, sung sướng. Tuy nhiên, Anna đã phát hiện ra bí mật động trời mà Yoo Mi luôn cất giấu và đưa ra lời đe dọa sẽ vạch trần sự thật.

Anna có thể sẽ là tác phẩm đáng nhớ nhất của Suzy từ trước đến nay khi nó đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc về diễn xuất của cô.

29 tuổi

Không có tác phẩm nào trong năm 2019 nhưng trong năm 2020, Seohyun lại tham gia tới 2 dự án phim là Chuyện đời tư và Hello Draculla. Ở cả hai bộ phim này, ngôi sao sinh năm 1991 đều đảm nhận vai nữ chính.

Những hình ảnh toát lên vẻ dịu dàng của Seohyun trong Hello Draculla.

Thời trang "chanh sả" của Seohyun ở Chuyện đời tư.

Ở chiều ngược lại, Seo Ye Ji không đóng phim truyền hình nhưng lại tham gia 2 tác phẩm điện ảnh Khung hình chết chóc (Kinh dị) và Phiêu lưu cùng vật lý lượng tử (Tội phạm). Nhờ vai diễn trong phim Phiêu lưu cùng vật lý lượng tử, Seo Ye Ji đã thắng giải Popular Star Award tại Lễ trao giải Buil Film Awards lần thứ 29.

Nhìn loạt biểu cảm Seo Ye Ji thể hiện trong Khung hình chết chóc, phải nói rằng diễn xuất của cô cực kỳ tốt.

30 tuổi

"Nàng điên nữ" đánh dấu tuổi 30 của mình bằng thành công rực rỡ với bộ phim truyền hình Điên thì có sao đóng cặp cùng Kim Soo Hyun. Nhân vật Ko Moon Young của cô là một nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện cho trẻ em, tuy nhiên cô lại bị hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Cũng chính bởi vai diễn này mà Seo Ye Ji mới có biệt danh "điên nữ".

Biệt danh điên nữ của ngôi sao sinh năm 1990 đến từ bộ phim Điên thì có sao.

31 tuổi

Sau Điên thì có sao, Seo Ye Ji trở lại với màn ảnh rộng bằng tác phẩm mang tên Triệu hồi. Nội dung phim kể về Soo Jin, người phụ nữ có khả năng nhìn thấy tương lai sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cũng nhờ thế, cô dần khám phá ra những bí ẩn xoay quanh người chồng của mình.

Seo Ye Ji trong bộ phim điện ảnh Triệu hồi (2021).

Seohyun "đốn tim" khán giả với tạo hình ngây thơ, trong sáng ở Người tình của Jinx.

Ở tuổi 31, Seohyun đang trải qua một năm bùng nổ khi đóng chính trong 3 bộ phim khác nhau, bao gồm 2 phim điện ảnh Tình yêu và trói buộc, Holy Night: Demon Hunters cùng với phim truyền hình Người tình của Jinx. Ngay lúc này, Người tình của Jinx đang nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Rating phim thậm chí còn cao hơn cả Thiên nga bóng đêm của Seo Ye Ji - cả ở khu vực Seoul lẫn toàn Hàn Quốc.

