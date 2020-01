"Crash Landing On You": Lộ cảnh quay mới, Hyun Bin và Son Ye Jin mặt bơ phờ vì phải thức trắng đêm để đóng phim

Crash Landing On You (Hạ Cánh nơi anh) vốn được ghi hình và phát sóng theo hình thức cuốn chiếu. Tuy nhiên, vì lí do thời tiết khắc nghiệt tại địa điểm quay phim, để đảm bảo sự an toàn lẫn sức khỏe cho các diễn viên và cả ekip thực hiện, hai tập 7, 8 vốn dĩ đã được phát sóng vào ngày 4 - 5/1 vừa qua đã được lùi sang tuần kế tiếp.

Trong khi người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ phim thì mới đây loạt ảnh và video ghi lại quá trình ghi hình của ekip đã được lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Trong đó tâm điểm vẫn là cặp đôi chính Jung Hyuk (Hyun Bin) và Se Ri (Son Ye Jin).

Theo như người hâm mộ, những cảnh quay này là những diễn biến ở Nam Hàn, Se Ri và Jung Hyuk gặp lại nhau sau khi cả hai đã trải qua một loạt biến cố nào đó khiến cả hai phải rời xa. Đây cũng là lý do mà khuôn mặt của Jung Hyuk và Se Ri trông vô cùng buồn bã khi gặp lại nhau.

Jung Hyun (Hyun Bin) bước đi đầy chậm rãi khi thực hiện cảnh quay trong phim.

Khuôn mặt của Se Ri cũng trông vô cùng buồn bả.

Jung Hyuk và Se Ri vô tình chạm mặt nhau ở Nam Hàn?

Được biết để thực hiện các cảnh quay, ekip Crash Landing On You đã phải thức đến tận 3 giờ sáng. Ngoài ra, điều kiện thời tiết quá lạnh tiếp tục là nổi cản trở cho đoàn làm phim. Tuy nhiên vì kế hoạch lên sóng không thể trì hoãn thêm được nữa, ekip Crash Landing On You vẫn cố gắng thực hiện để đáp lại tình cảm mà khán giả dành cho bộ phim.

Ekip Crash Landing On You phải thực hiện các cảnh quay đến rạng sáng.

Hình ảnh Son Ye Jin với khuôn mặt bơ phờ vì phải thức trắng đêm để diễn cùng Hyun Bin.

Crash Landing On You đang là dự án truyền hình nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả khi có sự góp mặt của bộ đôi quyền lực Hyun Bin - Son Ye Jin. Bất chấp việc vấp phải không ít ý kiến trái chiều do nội dung có khuynh hướng lãng mạn hóa hình tượng người lính Bắc Hàn, bộ phim vẫn được kỳ vọng sẽ "gây bão" trong thời gian tới bởi chuyện tình đầy hấp dẫn của Jung Hyuk và Se Ri.

Hiện tại, sau khi loạt ảnh của Hyun Bin và Son Ye Jin thực hiện cảnh quay đến rạng sáng, từ khóa của bộ đôi cũng đã nhanh chóng xuất hiện trong top 10 Naver - những từ khóa được khán giả Hàn Quốc quan tâm nhất.

Hyun Bin và Son Ye Jin là từ khóa đang xếp thứ 5 trong top 10 Naver.

Liệu rằng chuyện tình chàng quân nhân Bắc Hàn Jung Hyuk và nàng tài phiệt Nam Hàn Se Ri sẽ phải trải qua những sóng gió gì tiếp theo? Chuyện tình yêu đầy éo le của cả hai sẽ có một "happy ending" hay sẽ vỡ vụn vào phút chót? Đón xem những tập tiếp theo của Crash Landing On You sẽ phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên đài tvN.