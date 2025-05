Tuần qua, các rạp chiếu phim trên khắp nước Mỹ chật kín khán giả đổ về thưởng thức hai bom tấn: bản live-action Lilo & Stitch và phần mới nhất trong loạt phim Mission: Impossible – The Final Reckoning (tựa Việt: Nhiệm vụ bất khả thi – Sự phán xét cuối cùng). Điều này đã giúp bộ phim Lilo & Stitch trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong dịp lễ này, đồng thời xác lập thêm nhiều kỷ lục mới.

Bản live-action Lilo & Stitch vừa được ra mắt vào ngày 23/5 trên toàn thế giới (Ảnh: Disney)

Lilo & Stitch đặc biệt gây bùng nổ với doanh thu mở màn ấn tượng 145,5 triệu USD trong ba ngày đầu và dự kiến chạm mốc 183 triệu USD trong ngày tiếp theo. Thành tích này vượt xa mọi kỳ vọng, chính thức phá kỷ lục doanh thu dịp Memorial Day từng được giữ bởi Top Gun: Maverick (Phi công siêu đẳng Maverick) của Tom Cruise với 126 triệu USD trong 3 ngày và 160 triệu USD trong 4 ngày.



Một cảnh trong bộ phim “Lilo & Stitch” (2025) (Ảnh: AP)

Lilo & Stitch còn lập kỳ tích khi trở thành bộ phim có doanh thu mở màn dịp lễ cao thứ hai trong lịch sử, chỉ xếp sau Black Panther (2018) với con số ấn tượng 242 triệu USD trong kỳ nghỉ Presidents’ Day. Đây cũng là màn khởi động bùng nổ cho mùa phim hè năm nay.

Bản live-action của Lilo & Stitch đã có màn ra mắt rực rỡ, thu về tới 158,7 triệu USD tại thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 341,7 triệu USD chỉ sau vài ngày công chiếu.

Disney đã đầu tư mạnh tay với 100 triệu USD cho sản xuất và thêm 100 triệu USD cho chiến dịch tiếp thị để kể lại câu chuyện đầy cảm xúc về một sinh vật ngoài hành tinh nghịch ngợm rơi xuống Hawaii và được hai chị em cô bé Lilo cưu mang. Đạo diễn Dean Fleischer Camp đã mang đến một phiên bản mới vừa quen thuộc vừa tươi mới, chạm đến trái tim nhiều thế hệ khán giả — hơn 20 năm sau khi bản hoạt hình gốc ra mắt.

Không chỉ thu hút người xem, phim còn được khán giả đánh giá rất cao với điểm số “A” trên bảng khảo sát CinemaScore. (Ảnh: AP)

Với khởi đầu ấn tượng này, Lilo & Stitch trở thành một trong những màn ra mắt thành công nhất trong loạt phim live-action của Disney, chỉ xếp sau The Lion King (191 triệu USD) và Beauty and the Beast (174 triệu USD). Điều đáng chú ý là phim đạt doanh thu bốn ngày còn cao hơn cả tổng doanh thu toàn cầu của bản làm lại Snow White (204 triệu USD), vốn được xem là thất bại lớn của Disney đầu năm nay.

David A. Gross, chuyên gia từ Franchise Entertainment Research, nhận định: “Đây là một cú mở màn quá đỗi ấn tượng. Phim đã làm hài lòng đám đông và thu hút đông đảo những phản hồi tích cực từ người xem.”