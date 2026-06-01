Nếu là fan của Lisa (BLACKPINK), hẳn nhiều người không lạ với "tình yêu bất diệt" mà nữ thần tượng dành cho xoài. Trong nhiều buổi livestream, chương trình thực tế hay những đoạn video hậu trường, Lisa nhiều lần khiến người hâm mộ thích thú khi hào hứng nhắc đến món xoài chín, xôi xoài hay các món ăn làm từ loại trái cây nhiệt đới này. Có lần, cô còn chia sẻ rằng chỉ cần nhìn thấy xoài là đã cảm thấy vui.

Điều thú vị là dù nổi tiếng với vóc dáng mảnh mai, Lisa vẫn luôn sở hữu làn da căng bóng, mịn màng, gần như không tì vết. Tất nhiên, làn da đẹp của nữ idol đến từ nhiều yếu tố như chế độ chăm sóc da, nghỉ ngơi, tập luyện và di truyền. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng việc thường xuyên bổ sung trái cây giàu vitamin như xoài là một trong những thói quen có lợi cho sức khỏe làn da.

Không phải ngẫu nhiên mà xoài được mệnh danh là "nhà máy sản xuất collagen tự nhiên" của cơ thể. Dù không chứa collagen, loại quả này lại cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết để cơ thể tự tổng hợp collagen - loại protein quyết định độ đàn hồi và săn chắc của da.

Vì sao xoài được xem là "trợ thủ" giúp nuôi dưỡng collagen của làn da?

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một cốc xoài chín cung cấp khoảng 60mg vitamin C, đáp ứng hơn một nửa nhu cầu vitamin C mỗi ngày của người trưởng thành.

Đây là điểm đặc biệt bởi vitamin C chính là "nguyên liệu" không thể thiếu trong quá trình tổng hợp collagen. Theo Trường Y Harvard, nếu thiếu vitamin C, cơ thể sẽ gặp khó khăn trong việc tạo ra các sợi collagen mới, khiến da nhanh lão hóa, xuất hiện nếp nhăn và mất độ đàn hồi.

Vitamin C kích hoạt quá trình tạo collagen

Collagen giống như "khung đỡ" của làn da. Khi tuổi tác tăng lên, lượng collagen tự nhiên giảm khoảng 1% mỗi năm sau tuổi 25, khiến da chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn.

Vitamin C trong xoài hoạt động như một đồng yếu tố của các enzyme tham gia tạo collagen. Nói cách khác, cơ thể sẽ khó sản xuất collagen hiệu quả nếu thiếu vitamin C.

Đây cũng là lý do nhiều bác sĩ da liễu luôn khuyến khích bổ sung thực phẩm giàu vitamin C bên cạnh việc sử dụng mỹ phẩm chống lão hóa.

Giàu beta-carotene giúp làn da khỏe từ bên trong

Màu vàng cam đặc trưng của xoài đến từ beta-carotene - tiền chất của vitamin A.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), vitamin A giúp duy trì lớp biểu bì khỏe mạnh, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da và hạn chế tình trạng khô ráp.

Một nghiên cứu đăng trên Nutrients cũng cho thấy chế độ ăn giàu carotenoid có liên quan đến làn da sáng khỏe và ít dấu hiệu lão hóa hơn nhờ khả năng chống oxy hóa.

Polyphenol giúp chống lại "kẻ thù" khiến da già đi

Không chỉ vitamin C, xoài còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như mangiferin, quercetin và catechin.

Các chất này có khả năng trung hòa gốc tự do - nguyên nhân khiến collagen bị phá hủy dưới tác động của tia UV, ô nhiễm môi trường và căng thẳng kéo dài.

Theo Cleveland Clinic, việc tăng cường thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể góp phần làm chậm quá trình lão hóa da khi kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh.

Vitamin E và folate góp phần nuôi dưỡng làn da

Xoài còn cung cấp vitamin E - dưỡng chất nổi tiếng trong việc bảo vệ màng tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa.

Trong khi đó, folate (vitamin B9) hỗ trợ quá trình phân chia tế bào, giúp da tái tạo tốt hơn.

Sự kết hợp của vitamin C, vitamin A, vitamin E cùng nhiều hợp chất thực vật khiến xoài trở thành loại trái cây rất đáng có mặt trong thực đơn của phụ nữ muốn chăm sóc da từ bên trong.

Không chỉ đẹp da, xoài còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Ngoài tác động tích cực đối với làn da, xoài còn được đánh giá cao nhờ nhiều lợi ích khác.

Hỗ trợ tiêu hóa: Xoài chứa chất xơ hòa tan cùng enzyme amylase giúp phân giải carbohydrate, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả hơn.

Tăng cường miễn dịch: Vitamin C và vitamin A góp phần củng cố hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Có lợi cho tim mạch: Kali và magie trong xoài giúp điều hòa huyết áp, trong khi chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ mạch máu.

Hỗ trợ sức khỏe mắt: Beta-carotene cùng lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Giúp kiểm soát cân nặng: Dù có vị ngọt, xoài vẫn là nguồn cung cấp chất xơ tốt, giúp tạo cảm giác no lâu nếu ăn với lượng hợp lý.

Ăn xoài thế nào để không phản tác dụng?

Dù tốt cho sức khỏe, xoài vẫn chứa lượng đường tự nhiên khá cao. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị:

Mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 150-200g xoài chín.

Không nên ăn quá nhiều trong một lần vì có thể làm tăng đường huyết và gây dư năng lượng.

Người mắc đái tháo đường vẫn có thể ăn xoài nhưng cần kiểm soát khẩu phần và kết hợp với thực phẩm giàu protein hoặc chất béo lành mạnh để giảm tốc độ hấp thu đường.

Ưu tiên ăn xoài tươi thay vì nước ép hoặc sinh tố thêm đường.

Không nên xem xoài là "thần dược" chống lão hóa. Một làn da khỏe đẹp cần sự kết hợp giữa dinh dưỡng cân bằng, ngủ đủ giấc, chống nắng và chăm sóc da đúng cách.

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