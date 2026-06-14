Tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2026 diễn ra tại SoFi Stadium (Los Angeles, Mỹ) vào ngày 12/6, Lisa (BLACKPINK) đã khiến toàn cầu “bùng nổ” với màn trình diễn Goals cùng Anitta và Rema. Thế nhưng bên cạnh những lời khen ngợi dành cho kỹ năng vũ đạo và thần thái đỉnh cao, cộng đồng mạng lại đang dấy lên một cuộc tranh cãi nảy lửa xoay quanh ngoại hình của cô.

Nhiều "thánh soi" đã nhanh chóng chỉ ra những dấu vết lạ trên gương mặt Lisa, đặc biệt là chiếc mũi có phần khác biệt so với những hình ảnh trước đây. Có thể thấy rằng sống mũi và đầu mũi của Lisa rất khác với trước đây. Độ cao của mũi so với đôi môi cũng khác. Những bức ảnh so sánh này đã lập tức trở thành tâm điểm bàn tán, khi nhiều người khẳng định đây là "dấu vết" rõ rệt của sự can thiệp "dao kéo".

Ảnh: X

Có thể thấy rằng phần sống mũi và đầu mũi của Lisa đã đổi khác. Ảnh: X

2 hình ảnh quá khứ - hiện tại khác nhau hoàn toàn. Ảnh: X

Góc độ mũi - môi - cằm cũng đổi khác. Ảnh: X

Đây không phải lần đầu tiên Lisa vướng vào nghi vấn chỉnh sửa nhan sắc. Trong quá khứ, cô từng nhiều lần bị đưa vào tầm ngắm vì những thay đổi gương mặt so với thời thơ ấu. Lần này, làn sóng tranh cãi chia làm hai phe rõ rệt: Một bên kiên quyết cho rằng đây là kết quả của thủ thuật thẩm mỹ, trong khi bên kia lại khẳng định đó chỉ là hiệu ứng trang điểm, góc máy quay ở những góc độ khác nhau.

Dẫu vậy, cũng có không ít người hâm mộ lên tiếng bênh vực rằngngay cả trong trường hợp nghệ sĩ có thực hiện các biện pháp thẩm mỹ, đó vẫn là quyền lựa chọn cá nhân. Điều quan trọng hơn là hình ảnh mà nghệ sĩ mang đến trước công chúng và những giá trị họ tạo ra trong sự nghiệp.

Ảnh: X

Lisa đã bị bàn tán về nghi vấn "dao kéo" từ thời mới ra mắt. Ảnh: X

Dù vậy, có một sự thật không thể phủ nhận rằng Lisa vẫn rất "cô ấy": Dù tiêu cực hay tích cực, cô vẫn luôn biết cách khiến cả thế giới phải bàn tán về mình. Mỗi lần xuất hiện, nữ thần tượng luôn biết cách khiến công chúng phải nhắc đến mình. Đó có thể là những lời khen ngợi, những cuộc tranh luận hay các chủ đề gây tranh cãi. Nhưng cuối cùng, cô vẫn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có khả năng tạo nên sức hút truyền thông mạnh mẽ chỉ bằng một lần xuất hiện trước công chúng.

Lisa đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Kpop nữ đầu tiên và là nghệ sĩ Thái Lan đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup. Với ca khúc Goals – bài hát chủ đề quảng bá giải đấu – Lisa, Anitta và Rema đã mang đến màn trình diễn năng lượng cao, đầy vũ đạo mạnh mẽ và visual sắc sảo.

Lisa bùng nổ tại lễ khai mạc World Cup 2026. Clip: X

Xuất hiện trong bộ trang phục sân khấu nổi bật, nữ ca sĩ thể hiện phong thái tự tin cùng khả năng làm chủ sân khấu quen thuộc. Những bước nhảy dứt khoát, thần thái cuốn hút và sức hút ngôi sao khiến khán giả không thể rời mắt khỏi cô. Ngay sau khi chương trình kết thúc, tên tuổi Lisa liên tục xuất hiện trong danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại nhiều quốc gia. Hàng loạt video ghi lại màn trình diễn cũng thu hút lượng xem lớn chỉ sau vài giờ đăng tải. Lisa không chỉ là một ca sĩ, mà là một hiện tượng toàn cầu có sức ảnh hưởng vượt xa khỏi biên giới âm nhạc.

Lisa đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Kpop nữ đầu tiên và là nghệ sĩ Thái Lan đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup. Ảnh: Getty Images

Lisa có tên thật là Lalisa Manobal, sinh năm 1997 tại Thái Lan. Cô được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK – một trong những nhóm nhạc Kpop thành công nhất thế giới. Ra mắt cùng BLACKPINK năm 2016, Lisa nhanh chóng gây ấn tượng nhờ khả năng vũ đạo, phong cách trình diễn và sức hút cá nhân nổi bật. Cô sở hữu lượng người theo dõi thuộc hàng cao nhất trong số các nghệ sĩ Kpop trên mạng xã hội.

Bên cạnh hoạt động nhóm, Lisa cũng phát triển sự nghiệp solo thành công với nhiều sản phẩm âm nhạc tạo tiếng vang quốc tế. Nữ nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn, hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ và được xem là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng có ảnh hưởng nhất châu Á hiện nay.

Từ âm nhạc, thời trang đến các lần xuất hiện trước công chúng, Lisa luôn là cái tên có khả năng tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ. Và lễ khai mạc World Cup lần này tiếp tục là một minh chứng cho sức hút đặc biệt đó.