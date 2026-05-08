Lisa (BLACKPINK) đêm hôm tình tứ trai đẹp 9X giữa tin chia tay tỷ phú, động thái của bạn trai cô mới sốc

Sáng 8/5, tờ Kyunghyang đưa tin, những hình ảnh thân thiết giữa Lisa (BLACKPINK) và nam người mẫu điển trai người Palestine Fai Khadra tại bữa tiệc after party được tổ chức vào lúc tối muộn ở Met Gala 2026 mới đây vừa trở nên viral, nhanh chóng lọt vào chủ đề nóng trên các diễn đàn trực tuyến xứ Hàn.

Trong loạt ảnh gây xôn xao, Lisa tạo dáng thân mật, kề vai sát má với trai đẹp sinh năm 1991. Được biết, Fai Khadra là người mẫu kiêm nhạc sĩ người Palestine, sinh ra tại Ả Rập Xê Út và lớn lên tại Dubai. Không chỉ làm người mẫu cho nhiều thương hiệu danh tiếng, anh chàng này còn nổi tiếng với các mối quan hệ sâu rộng trong giới thượng lưu. Trong quá khứ, Fai Khadra từng dính tin hẹn hò với nhiều người đẹp nổi tiếng như Jordyn Woods, người mẫu Victoria’s Secret Devon Windsor hay nữ diễn viên Camila Morrone.

Bài báo chia sẻ hình ảnh thân mật của Lisa bên trai đẹp Fai Khadra cũng nhanh chóng leo lên thứ hạng rất cao trên bảng xếp hạng các tin bài ăn khách ở 2 cổng thông tin lớn nhất tại Hàn Quốc là Nate và Naver. Điều này góp phần minh chứng cho sức hút khủng khiếp của em út BLACKPINK trên các diễn đàn xứ củ sâm sau màn đổ bộ đầy ấn tượng ở Met Gala mới đây.

Lisa tình tứ thân mật, má kề má, vai kề vai với nam người mẫu Fai Khadra. Ảnh: X

Loạt ảnh Lisa bên trai đẹp hơn 6 tuổi đã trở thành chủ đề nóng tại xứ kim chi mới đây. Ảnh: X

Hình ảnh thân mật của Lisa bên mỹ nam hơn 6 tuổi gây chú ý đặc biệt âu cũng là bởi suốt thời gian qua cô liên tục dính tin đã “đường ai nấy đi” với bạn trai tỷ phú - CEO giàu có Frédéric Arnault. Giữa tâm bão tin đồn, Frédéric không hề có động thái lên tiếng phản hồi về nghi vấn đã chia tay Lisa. Đáng nói, trong thời gian gần đây, Frédéric bỗng đột nhiên không còn thả tim vào các bài đăng của Lisa trên trang cá nhân, dù trước đó anh vẫn đều đặn nhấn like các bài post do đàng gái đăng tải lên mạng. Từ đây, nhiều khán giả càng thêm tin rằng em út BLACKPINK và bạn trai nhà tài phiệt đã thực sự cho nhau lối đi riêng, không còn dính dáng gì tới đối phương nữa.

Còn nhớ tin đồn Lisa toang với thiếu gia nhà tỷ phú lần đầu rộ lên từ hồi đầu năm nay. Hồi cuối tháng 2, xuất hiện trong 1 bữa tiệc ở Bali, Lisa dựa sát rạt vào DJ Disco Lines và có nhiều tương tác thân mật với đối phương. Ngay từ thời điểm đó, tờ Koreaboo cùng công chúng đồng loạt đặt ra nghi vấn em út BLACKPINK đã chia tay Frédéric Arnault nên nữ ca sĩ mới có thể thoải mái thân mật sát rạt vào người khác giới ngay giữa buổi tiệc.

Ngoài ra, việc em út “Hắc Hường” không còn được nhận socola từ bạn trai trong ngày Valentine năm nay càng khiến tin đồn cặp đôi đã tan vỡ lan nhanh như tên bắn. Chưa hết, tới tháng 3, Frédéric Arnault đã bị bắt gặp có ánh mắt tình tứ dành cho 1 người phụ nữ lạ trong bữa tiệc do 1 thương hiệu thời trang cao cấp tổ chức. Chi tiết này nhanh chóng khiến dân tình đưa ra nhận định CEO sinh năm 1995 thực sự đã dứt tình với Lisa.

Và tới nay khi Frédéric bỗng nhiên ngừng việc thả tim trên trang cá nhân của Lisa, nhiều khán giả hiện bắt đầu khẳng định chắc chắn rằng cặp đôi này đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ kéo dài khoảng 3 năm.

Lisa thân mật sát rạt với 1 nam DJ trong bữa tiệc ở Bali hồi tháng 2 năm nay, làm rộ lên nghi vấn cô đã trở lại thời kỳ độc thân. Ảnh: Naver

Trong thời gian gần đây, Frédéric Arnault bỗng dưng không còn nhấn like các bài đăng của Lisa nữa. Ảnh: Naver

Lisa - Frédéric lần đầu dính tin tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của “team qua đường” ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Trước khi dính nghi vấn chia tay, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình, khiến tin đồn họ sắp sửa tổ chức hôn lễ từng rộ lên trên mạng xã hội 1 thời.

Lisa đi nghỉ dưỡng cùng gia đình Frédéric Arnault hồi tháng 8/2024. Ảnh: Newsen