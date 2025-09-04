Trong loạt ảnh mới, Lisa chọn áo yếm hồng mix cùng quần short ngắn - set đồ đơn giản nhưng tôn trọn vóc dáng nuột nà. Vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài cùng làn da mịn màng giúp nữ thần tượng “hớp hồn” fan chỉ với vài bức hình.

Lisa tràn đầy sức sống với outfit mát mẻ, khoe body quyến rũ mà không kém phần trẻ trung.

Khi ngồi trong xe tự tin selfie đầy “cool ngầu”, lúc lại nở nụ cười che mặt cực dễ thương, toát lên vibe vừa thoải mái vừa ngọt ngào.

Bộ móng tay đỏ rực càng tôn lên làn da trắng và nét sang chảnh của cô nàng.

Lisa hướng mắt ra biển xanh, toát lên cảm giác an yên nhưng vẫn khiến fan mê mẩn bởi visual “không góc chết”.







Loạt ảnh nhanh chóng nhận về hàng triệu lượt yêu thích, khẳng định sức hút khó ai sánh kịp của Lisa – ngôi sao toàn cầu vừa gợi cảm, vừa ngọt ngào, vừa sang chảnh trong mọi khung hình.