Fanpage aFamily

Lisa “đốt mắt” fan với loạt ảnh nghỉ dưỡng: Diện yếm hồng khoe vòng eo con kiến cực nóng bỏng

Tú Linh,
Chia sẻ
Thích0

Lisa lại một lần nữa khiến mạng xã hội bùng nổ khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng với phong cách vừa gợi cảm vừa trẻ trung, vòng eo nhỏ nhắn cùng thần thái cuốn hút khiến fan “đứng ngồi không yên”.

Trong loạt ảnh mới, Lisa chọn áo yếm hồng mix cùng quần short ngắn - set đồ đơn giản nhưng tôn trọn vóc dáng nuột nà. Vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài cùng làn da mịn màng giúp nữ thần tượng “hớp hồn” fan chỉ với vài bức hình.

Lisa “đốt mắt” fan với loạt ảnh nghỉ dưỡng: Diện yếm hồng khoe vòng eo con kiến cực nóng bỏng- Ảnh 1.
Lisa “đốt mắt” fan với loạt ảnh nghỉ dưỡng: Diện yếm hồng khoe vòng eo con kiến cực nóng bỏng- Ảnh 2.
Lisa “đốt mắt” fan với loạt ảnh nghỉ dưỡng: Diện yếm hồng khoe vòng eo con kiến cực nóng bỏng- Ảnh 3.

Lisa tràn đầy sức sống với outfit mát mẻ, khoe body quyến rũ mà không kém phần trẻ trung.

Lisa “đốt mắt” fan với loạt ảnh nghỉ dưỡng: Diện yếm hồng khoe vòng eo con kiến cực nóng bỏng- Ảnh 4.
Lisa “đốt mắt” fan với loạt ảnh nghỉ dưỡng: Diện yếm hồng khoe vòng eo con kiến cực nóng bỏng- Ảnh 5.

Khi ngồi trong xe tự tin selfie đầy “cool ngầu”, lúc lại nở nụ cười che mặt cực dễ thương, toát lên vibe vừa thoải mái vừa ngọt ngào.

Lisa “đốt mắt” fan với loạt ảnh nghỉ dưỡng: Diện yếm hồng khoe vòng eo con kiến cực nóng bỏng- Ảnh 6.
Lisa “đốt mắt” fan với loạt ảnh nghỉ dưỡng: Diện yếm hồng khoe vòng eo con kiến cực nóng bỏng- Ảnh 7.

Bộ móng tay đỏ rực càng tôn lên làn da trắng và nét sang chảnh của cô nàng.

Lisa “đốt mắt” fan với loạt ảnh nghỉ dưỡng: Diện yếm hồng khoe vòng eo con kiến cực nóng bỏng- Ảnh 8.
Lisa “đốt mắt” fan với loạt ảnh nghỉ dưỡng: Diện yếm hồng khoe vòng eo con kiến cực nóng bỏng- Ảnh 9.

Lisa hướng mắt ra biển xanh, toát lên cảm giác an yên nhưng vẫn khiến fan mê mẩn bởi visual “không góc chết”.



Loạt ảnh nhanh chóng nhận về hàng triệu lượt yêu thích, khẳng định sức hút khó ai sánh kịp của Lisa – ngôi sao toàn cầu vừa gợi cảm, vừa ngọt ngào, vừa sang chảnh trong mọi khung hình.

Theo Thanh Niên Việt Copy link 09/03/2025 18:10 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/lisa-dot-mat-fan-voi-loat-anh-nghi-duong-dien-yem-hong-khoe-vong-eo-con-kien-cuc-nong-bong-209250903140726647.htm
Sao Hoa ngữ bị tố chảnh chọe: Người dám cho CCTV "leo cây", kẻ bắt cả đoàn phim phải cạo đầu
Chia sẻ
Thích0