BLACKPINK đang thực hiện tour lưu diễn vòng quanh thế giới DEADLINE tại châu Âu. Sau kết thúc buổi biểu diễn ở Italy và Tây Ban Nha, các thành viên nhóm Hắc - Hường đã có vài ngày nghỉ ngơi. Trong thời gian BLACKPINK không phải chạy show, "team qua đường" bắt gọn Lisa đi tắm biển ở Capri (Italy). Theo tài khoản đăng video, nữ idol đơn độc trong chuyến đi chơi này, không thấy đồng đội và đặc biệt là bạn trai Frédéric Arnault xuất hiện bên Lisa.

Việc Lisa và Frédéric Arnault không gặp nhau trong khoảng nghỉ hiếm hoi của em út nhóm BLACKPINK đang gây bàn tán. Chẳng những đi nghi dưỡng 1 mình, Lisa gần đây còn phát hành MV Dream. Ca khúc này được cho là gợi nhớ đến chuyện tình bí mật trong quá khứ của Lisa. Theo đó, trong lời bài hát có nhắc về mốc thời gian năm 2019, sự xuất hiện và biến mất không dấu vết của 1 chàng trai. Đáng chú ý, Lisa từng vướng nghi vấn hẹn hò đàn anh cùng công ty rapper One (sinh năm 1994). Năm 2019, One rời YG và phát hành album solo vào tháng 11 cùng năm. Kể từ đó trở đi, One mất hút, khóa tài khoản Instagram và không còn xuất hiện trước công chúng. Cư dân mạng còn phát hiện nam chính trong MV Dream của Lisa nhuộm màu tóc giống hệt One vào năm 2019.

Lisa đi nghỉ dưỡng 1 mình ở Capri (Italy)

Việc Frédéric Arnault không du lịch, hâm nóng tình cảm với Lisa trong khoảng thời gian nghỉ chạy show hiếm hoi của bạn gái gây xôn xao

Gần đây, Lisa phát hành MV Dream - sản phẩm bị nghi là dành cho One, rapper từng vướng tin hẹn hò em út nhóm BLACKPINK

Trên MXH, công chúng không khỏi nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đang "cơm không lành, canh không ngọt" trong mối quan hệ tình cảm, thậm chí đã bí mật đường ai nấy đi. Số khác lại cho rằng One vẫn giữ vị trí quan trọng trong lòng Lisa. Đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn nhớ nhung không quên tình cũ.

Bên cạnh đó, cũng có người không tin Lisa và Frédéric Arnault đã chia tay. Họ cho rằng cặp đôi đều có công việc cá nhân cần giải quyết, không thể lúc nào cũng kè kè bên nhau. Còn về mối quan hệ của Lisa với One năm xưa cũng chỉ đồn đoán của dư luận, không có bằng chứng nào cho thấy họ đã từng hẹn hò.

Dân tình đang xôn xao trước nghi vấn Lisa và bạn trai tài phiệt gặp trục trặc

Lisa - Frédéric lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Kể từ đó tới nay, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình. Dù Lisa - Frédéric Arnault chưa từng lên tiếng xác nhận hẹn hò nhưng công chúng đều hiểu rằng họ là 1 đôi, luôn đồng hành và âm thầm ủng hộ đối phương.

Cách đây không lâu, Lisa vướng nghi vấn đã bí mật kết hôn với bạn trai Frédéric Arnault. Thông tin này do trang web chia sẻ "tin mù" ẩn danh nổi tiếng Hollywood Crazy Days & Nights đăng tải. Dù không có bằng chứng cụ thể nhưng tin tức liên quan đến đời tư của Lisa vẫn khiến cộng đồng mạng dậy sóng, thu hút hơn 200.000 lượt xem cùng rất nhiều bình luận.

Sau đó, trang tin nước Mỹ tiếp tục đăng tải thông tin "Thành viên nhóm nhạc 2 màu bán mọi thứ trong tủ quần áo của cô ấy để làm từ thiện. Đây là dấu hiệu khác cho thấy cô ấy đã chuyển từ châu Á sang châu Âu sống mà không thực sự thừa nhận, điều này sẽ khiến fan của cô ấy nổi giận". Đáng chú ý, vào ngày 29/6 vừa qua, Lisa đã tổ chức buổi thanh lý quần áo cũ của mình với giá rẻ, số tiền thu về sẽ được quyên góp cho tổ chức Good Neighbors. Điều này khiến netizen càng thêm tin rằng Lisa chính là nhân vật trong tin đồn do trang web Hollywood Crazy Days & Nights đăng tải. Trước nghi vấn đã về chung nhà với bạn trai CEO, Lisa vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Thời gian qua, có tin đồn rằng Lisa bán hết quần áo ở Hàn Quốc để chuyển sang châu Âu sống sau khi bí mất kết hôn với Frédéric Arnault

