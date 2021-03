Lisa bị ném đá vô lý vì không biết thí sinh Thanh Xuân Có Bạn 3 rụng tóc phải cạo đầu?

Lương Sâm là một trong những thí sinh hot nhất nhì Thanh Xuân Có Bạn 3. Không chỉ chinh phục khán giả bởi tài năng mà anh chàng này còn gây ấn tượng cực mạnh bởi tạo hình đầu trọc mà ít thí sinh nào dám thử.

Trong tập phát sóng mới nhất, Lương Sâm đã chia sẻ anh buộc phải cạo đầu bởi vì bị rụng tóc quá nhiều. Khi biết được lý do nam thí sinh để đầu trọc đi thi, nhiều người đã đồng cảm với anh chàng. Tuy nhiên, một nhân vật khác bỗng nhiên vô duyên vô cớ bị ném đá, đó là HLV vũ đạo Lisa.

Lương Sâm bị rụng tóc nên buộc phải cạo trọc

Còn nhớ khi gặp gỡ Lương Sâm lần đầu tiên ở buổi xếp lớp, Lisa đã hỏi nam thí sinh là có bôi đồ make up lên đầu hay không mà trông bóng loáng đến thế. Câu hỏi tưởng như khá bình thường lại khiến một bộ phận netizen cho rằng Lisa thiếu tế nhị, đụng chạm đến nỗi đau của Lương Sâm, thậm chí họ còn yêu cầu thành viên BLACKPINK xin lỗi thí sinh. Sự việc bùng phát tại Thái Lan bởi những tài khoản fan Kpop.

Tuy nhiên, sự bắt bẻ này nhanh chóng được kết luận là khá vô lý. Lisa chỉ mới gặp Lương Sâm lần đầu và cũng như các nhà báo, khán giả, những HLV khác, cô nàng chắc hẳn rất bất ngờ khi thấy một nam thí sinh có mái tóc cạo trọc như vậy, vì đây là hình ảnh không thường thấy trong giới Idol. Chính vì vậy, sau khi hỏi Lương Sâm, Lisa đã xin lỗi cậu vì câu hỏi có phần tế nhị. Lương Sâm liền trả lời: "Không sao, thật sự không sao cả. Đừng xa cách như vậy".

Không ít lần Lisa đã bày tỏ Lương Sâm là thí sinh ấn tượng của mình tại mùa giải năm nay nên drama này khiến netizen cảm thấy vô lý thay cho cô nàng. Các fan nhanh chóng đưa hashtag WE STAND BY YOU LISA (Chúng tôi luôn ở bên bạn) lên Top Trending của Twitter để ủng hộ Lisa.