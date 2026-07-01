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NÓNG: Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước!

Nhật Linh,
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Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức mở hệ thống tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đúng theo kế hoạch đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó, đúng 8h sáng nay (1/7), điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức được công bố. Thí sinh có thể tra cứu kết quả theo hai cách phổ biến sau.

Cách thứ nhất là tra cứu trực tiếp trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ:

https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login

Sau khi truy cập, thí sinh nhập số CCCD/CMND/ĐDCN, mã đăng nhập và mã xác nhận, sau đó nhấn "Tra cứu" để xem kết quả thi.

8h hôm nay (1/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể đăng nhập và tra cứu điểm thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng ký dự thi.

Đường link tra cứu điểm thi của các tỉnh, thành

Mã tỉnh

Tỉnh/thành phố

Đường link tra cứu

01

Thành phố Hà Nội

https://tracuu.hanoi.edu.vn/

04

Tỉnh Cao Bằng

https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/

08

Tỉnh Tuyên Quang

https://diemthi.tuyenquang.edu.vn/

11

Tỉnh Điện Biên

https://tracuudiem.dienbien.edu.vn/

12

Tỉnh Lai Châu

https://diemthithpt.laichau.edu.vn

14

Tỉnh Sơn La

https://diemthitotnghiep.sogddt.sonla.gov.vn

15

Tỉnh Lào Cai

https://diemthi.laocai.edu.vn

19

Tỉnh Thái Nguyên

https://diemthi.thainguyen.edu.vn

20

Tỉnh Lạng Sơn

https://tracuudiem.langson.edu.vn

22

Tỉnh Quảng Ninh

https://diemthi.quangninh.edu.vn/

24

Tỉnh Bắc Ninh

https://diemthi.bacninh.edu.vn

25

Tỉnh Phú Thọ

https://tracuudiem.phutho.edu.vn/

31

Thành phố Hải Phòng

https://diemthithpt.haiphong.gov.vn/

33

Tỉnh Hưng Yên

https://diemthi.hungyen.edu.vn/

37

Tỉnh Ninh Bình

https://tracuudiemnb.ninhbinh.edu.vn/

38

Tỉnh Thanh Hóa

https://thitn.thanhhoa.edu.vn

40

Tỉnh Nghệ An

https://giaoducso.nghean.gov.vn/trang-chu/tra-cuu-diem-thi

42

Tỉnh Hà Tĩnh

https://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/

44

Tỉnh Quảng Trị

https://diemthi.quangtri.edu.vn/

46

Thành phố Huế

https://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn/

48

Thành phố Đà Nẵng

https://tracuudiem.danang.edu.vn

https://tracuudiem.danang.gov.vn

51

Tỉnh Quảng Ngãi

https://diemthi.quangngai.edu.vn

52

Tỉnh Gia Lai

https://diemthi.gialai.edu.vn:8080

https://14.224.159.157:8080/

56

Tỉnh Khánh Hòa

https://diemthi.khanhhoa.edu.vn/

66

Tỉnh Đắk Lắk

https://diemthi.daklak.edu.vn/

68

Tỉnh Lâm Đồng

https://diemthi.lamdongtructuyen.vn/

75

Thành phố Đồng Nai

https://tracuudiem.dongnai.edu.vn/

79

Thành phố Hồ Chí Minh

https://diemthi.hcm.edu.vn

80

Tỉnh Tây Ninh

https://tracuudiem2026.tayninh.edu.vn

82

Tỉnh Đồng Tháp

https://tracuudiem.dongthap.edu.vn

86

Tỉnh Vĩnh Long

https://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/

91

Tỉnh An Giang

https://tracuu.angiang.edu.vn/

92

Thành phố Cần Thơ

https://diemthithpt.ctu.edu.vn

https://thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn

96

Tỉnh Cà Mau

https://diemthithpt.camau.edu.vn/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7/2026. Sau đó, các địa phương sẽ cập nhật và báo cáo dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành chậm nhất vào ngày 4/7/2026.

Theo Phụ nữ mới Copy link 07/01/2026 08:00 (GMT +7)
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