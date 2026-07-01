NÓNG: Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước!
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức mở hệ thống tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Đúng theo kế hoạch đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó, đúng 8h sáng nay (1/7), điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức được công bố. Thí sinh có thể tra cứu kết quả theo hai cách phổ biến sau.
Cách thứ nhất là tra cứu trực tiếp trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ:
https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login
Sau khi truy cập, thí sinh nhập số CCCD/CMND/ĐDCN, mã đăng nhập và mã xác nhận, sau đó nhấn "Tra cứu" để xem kết quả thi.
Ngoài ra, thí sinh cũng có thể đăng nhập và tra cứu điểm thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng ký dự thi.
Đường link tra cứu điểm thi của các tỉnh, thành
|
Mã tỉnh
|
Tỉnh/thành phố
|
Đường link tra cứu
|
01
|
Thành phố Hà Nội
|
https://tracuu.hanoi.edu.vn/
|
04
|
Tỉnh Cao Bằng
|
https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/
|
08
|
Tỉnh Tuyên Quang
|
https://diemthi.tuyenquang.edu.vn/
|
11
|
Tỉnh Điện Biên
|
https://tracuudiem.dienbien.edu.vn/
|
12
|
Tỉnh Lai Châu
|
https://diemthithpt.laichau.edu.vn
|
14
|
Tỉnh Sơn La
|
https://diemthitotnghiep.sogddt.sonla.gov.vn
|
15
|
Tỉnh Lào Cai
|
https://diemthi.laocai.edu.vn
|
19
|
Tỉnh Thái Nguyên
|
https://diemthi.thainguyen.edu.vn
|
20
|
Tỉnh Lạng Sơn
|
https://tracuudiem.langson.edu.vn
|
22
|
Tỉnh Quảng Ninh
|
https://diemthi.quangninh.edu.vn/
|
24
|
Tỉnh Bắc Ninh
|
https://diemthi.bacninh.edu.vn
|
25
|
Tỉnh Phú Thọ
|
https://tracuudiem.phutho.edu.vn/
|
31
|
Thành phố Hải Phòng
|
https://diemthithpt.haiphong.gov.vn/
|
33
|
Tỉnh Hưng Yên
|
https://diemthi.hungyen.edu.vn/
|
37
|
Tỉnh Ninh Bình
|
https://tracuudiemnb.ninhbinh.edu.vn/
|
38
|
Tỉnh Thanh Hóa
|
https://thitn.thanhhoa.edu.vn
|
40
|
Tỉnh Nghệ An
|
https://giaoducso.nghean.gov.vn/trang-chu/tra-cuu-diem-thi
|
42
|
Tỉnh Hà Tĩnh
|
https://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/
|
44
|
Tỉnh Quảng Trị
|
https://diemthi.quangtri.edu.vn/
|
46
|
Thành phố Huế
|
https://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn/
|
48
|
Thành phố Đà Nẵng
|
https://tracuudiem.danang.edu.vn
https://tracuudiem.danang.gov.vn
|
51
|
Tỉnh Quảng Ngãi
|
https://diemthi.quangngai.edu.vn
|
52
|
Tỉnh Gia Lai
|
https://diemthi.gialai.edu.vn:8080
https://14.224.159.157:8080/
|
56
|
Tỉnh Khánh Hòa
|
https://diemthi.khanhhoa.edu.vn/
|
66
|
Tỉnh Đắk Lắk
|
https://diemthi.daklak.edu.vn/
|
68
|
Tỉnh Lâm Đồng
|
https://diemthi.lamdongtructuyen.vn/
|
75
|
Thành phố Đồng Nai
|
https://tracuudiem.dongnai.edu.vn/
|
79
|
Thành phố Hồ Chí Minh
|
https://diemthi.hcm.edu.vn
|
80
|
Tỉnh Tây Ninh
|
https://tracuudiem2026.tayninh.edu.vn
|
82
|
Tỉnh Đồng Tháp
|
https://tracuudiem.dongthap.edu.vn
|
86
|
Tỉnh Vĩnh Long
|
https://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/
|
91
|
Tỉnh An Giang
|
https://tracuu.angiang.edu.vn/
|
92
|
Thành phố Cần Thơ
|
https://diemthithpt.ctu.edu.vn
https://thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn
|
96
|
Tỉnh Cà Mau
|
https://diemthithpt.camau.edu.vn/
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7/2026. Sau đó, các địa phương sẽ cập nhật và báo cáo dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành chậm nhất vào ngày 4/7/2026.