Có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 rồi làm gì tiếp? Đây là 6 việc thí sinh nên làm ngay

Sau nhiều ngày chờ đợi, sáng 1/7, Bộ GD&ĐT sẽ chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là thời điểm hàng triệu thí sinh trên cả nước đồng loạt tra cứu kết quả, cũng là cột mốc mở đầu cho giai đoạn xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.

Tuy nhiên, không ít thí sinh có thói quen chỉ xem tổng điểm, chụp màn hình rồi đóng trình duyệt. Trên thực tế, biết điểm thi mới chỉ là bước đầu tiên. Việc kiểm tra kỹ kết quả, tính toán cơ hội xét tuyển và theo dõi các mốc thời gian tiếp theo mới là những điều thực sự quan trọng.

Dưới đây là 6 việc thí sinh nên thực hiện ngay sau khi tra cứu điểm thi.

1. Kiểm tra kỹ thông tin và điểm từng môn

Điều đầu tiên cần làm là kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị trên hệ thống, bao gồm họ tên, số báo danh và điểm của từng môn thi. Đây là bước đơn giản nhưng rất cần thiết để đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn trong quá trình tra cứu.

Thí sinh cũng nên lưu lại kết quả bằng cách chụp màn hình hoặc tải về nếu hệ thống hỗ trợ. Trong ngày công bố điểm, lượng người truy cập thường rất lớn, việc lưu lại kết quả sẽ giúp thuận tiện hơn nếu cần đối chiếu sau này.

2. Tính điểm xét tuyển theo các tổ hợp mình quan tâm

Biết điểm từng môn chưa đồng nghĩa với việc biết mình có nhiều cơ hội vào đại học hay không.

Sau khi có kết quả, thí sinh nên tính điểm xét tuyển theo các tổ hợp mà ngành học hoặc trường đại học mình đăng ký sử dụng, đồng thời cộng thêm điểm ưu tiên khu vực hoặc đối tượng (nếu có). Việc tính sớm sẽ giúp hình dung khả năng cạnh tranh của bản thân và có cơ sở tham khảo điểm chuẩn các năm trước.

Ảnh minh họa

3. Xác định mình đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp chưa

Bên cạnh cơ hội vào đại học, điều nhiều thí sinh quan tâm không kém là mình đã đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp THPT hay chưa.

Theo quy định, việc xét công nhận tốt nghiệp không chỉ dựa vào điểm thi mà còn căn cứ vào điểm xét tốt nghiệp và các điều kiện khác theo quy chế. Vì vậy, nếu chưa nắm rõ cách tính hoặc còn băn khoăn về kết quả, thí sinh nên tìm hiểu kỹ để tránh hiểu nhầm rằng chỉ cần tổng điểm cao là chắc chắn đã đỗ tốt nghiệp.

4. Cân nhắc quyền phúc khảo nếu thấy điểm chưa hợp lý

Nếu điểm số thấp hơn nhiều so với dự đoán hoặc cảm thấy chưa phản ánh đúng bài làm của mình, thí sinh có thể cân nhắc nộp đơn phúc khảo theo thời gian quy định.

Ngược lại, nếu mức chênh lệch không đáng kể, thí sinh cũng nên bình tĩnh xem xét lại đáp án và bài làm trước khi quyết định. Việc phúc khảo là quyền lợi chính đáng của thí sinh, nhưng cũng cần được thực hiện trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng.

5. Theo dõi lịch đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng

Sau khi có điểm thi, quá trình tuyển sinh đại học mới thực sự bắt đầu. Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh đăng ký, điều chỉnh và xác nhận nguyện vọng xét tuyển theo kế hoạch.

Đây là giai đoạn rất quan trọng bởi chỉ cần nhập sai thông tin hoặc bỏ lỡ thời hạn đăng ký, thí sinh có thể ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển. Vì vậy, nên thường xuyên theo dõi các thông báo chính thức từ Bộ GD&ĐT cũng như trường đại học mình quan tâm.

Ảnh minh họa

6. Giữ bình tĩnh, dù kết quả ra sao

Điểm thi là cột mốc quan trọng nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định con đường học tập phía trước.

Nếu đạt kết quả như mong muốn, thí sinh có thể bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn đăng ký nguyện vọng và lựa chọn ngành học phù hợp. Trong trường hợp điểm chưa như kỳ vọng, vẫn còn nhiều lựa chọn khác như phúc khảo, điều chỉnh nguyện vọng hoặc tìm kiếm những phương án xét tuyển phù hợp với năng lực của bản thân.

Điều quan trọng nhất sau khi biết điểm là giữ bình tĩnh, theo dõi đầy đủ các mốc thời gian tuyển sinh và đưa ra quyết định trên cơ sở thông tin chính xác, thay vì vội vàng hoặc hoang mang trước những tin đồn trên mạng xã hội.