Loạt trường lấy 9 điểm

Theo danh sách điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa công bố, nhiều trường THPT ghi nhận mức trúng tuyển chỉ 9 điểm, tương đương thí sinh đạt trung bình 3 điểm mỗi môn đã đủ điều kiện vào lớp 10 công lập.

Trong danh sách này có các trường như: THPT Cần Thạnh, THCS và THPT Nguyễn Huệ (Bình Dương cũ), THPT Trần Phú (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), THPT Hắc Dịch, THPT Phước Bửu, THPT Nguyễn Văn Cừ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), THPT Hòa Bình, THPT Dương Bạch Mai, THPT Bưng Riềng, THPT Võ Nguyên Giáp...

Nhiều trường THPT có mức điểm chuẩn chỉ 9 điểm

Có thể thấy, các trường lấy mức điểm thấp chủ yếu nằm ở khu vực ngoại thành TPHCM như Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi và một số địa bàn thuộc Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Đây là những địa phương có điều kiện tuyển sinh khác biệt nên điểm chuẩn được xác định ở mức thấp hơn so với nhiều khu vực khác.

Ở chiều ngược lại, nhiều trường thuộc nhóm dẫn đầu tiếp tục ghi nhận mức điểm chuẩn rất cao như THPT Nguyễn Thượng Hiền (24,75 điểm), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (24,5 điểm), THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hữu Huân và THPT Phú Nhuận (từ 24-24,25 điểm), tương đương thí sinh phải đạt trung bình hơn 8 điểm mỗi môn mới có thể trúng tuyển.

Lý giải vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết việc nhiều trường có điểm chuẩn là 9 điểm nằm trong phương án tuyển sinh đã được Sở xây dựng.

"Đối với địa bàn có mật độ dân cư thấp, nơi cơ sở vật chất và trường lớp đã được bảo đảm đầy đủ, Sở điều chỉnh điểm sàn trúng tuyển xuống mức 9 điểm, giảm nhẹ so với năm học trước. Giải pháp này giúp học sinh trên địa bàn được học tại trường gần nơi cư trú, giảm áp lực đi lại cho gia đình, đồng thời khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và chỗ học sẵn có", ông Phong nói.

Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM. Ảnh: Phạm Nguyễn

Ông Phong cho biết thêm, đối với khu vực nội thành - nơi nhu cầu học tập vượt quá nguồn chỗ học công lập , Sở vẫn bảo đảm tuyển đủ chỉ tiêu được giao, đồng thời chủ động rà soát, sắp xếp và phát triển thêm các loại hình trường công lập khác để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Theo ông Phong, toàn bộ quá trình xác định điểm trúng tuyển được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, cân đối giữa chỉ tiêu được giao và số lượng thí sinh trúng tuyển thực tế của từng trường, bảo đảm công bằng cho mọi thí sinh và đúng quy định hiện hành.

Nhiều lựa chọn sau THCS

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình xét tuyển, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập năm học 2026-2027 đạt 100,17% so với chỉ tiêu tuyển sinh (tức là cao hơn chỉ tiêu ban đầu - PV). Đây là tỷ lệ cao hơn đáng kể so với các năm trước.

Trước đó, Sở đã hoàn tất việc xét tuyển hơn 3.000 chỉ tiêu đối với các lớp chuyên, chương trình đặc thù, trường Phổ thông Năng khiếu và diện tuyển thẳng trước khi tiến hành xét tuyển vào các trường THPT thường.

Bên cạnh hệ thống trường THPT công lập, TPHCM tiếp tục duy trì nhiều loại hình giáo dục để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Cụ thể, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có hơn 16.200 chỉ tiêu, trong khi hệ thống trường THPT ngoài công lập có hơn 25.500 chỉ tiêu tuyển sinh. Tính chung, tổng quy mô chỉ tiêu bậc THPT năm học 2026-2027 đáp ứng 97,34% số học sinh tốt nghiệp THCS, đạt mục tiêu chiến lược giáo dục của thành phố đến năm 2030.

Tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập năm học 2026-2027 đạt 100,17% so với chỉ tiêu tuyển sinh

Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh chính thức và các trường hoàn tất tiếp nhận hồ sơ nhập học, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ rà soát tình hình thực tế để xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung.

“Việc tuyển bổ sung sẽ căn cứ vào số lượng chỉ tiêu còn lại tại từng trường và đề nghị của các cơ sở giáo dục nhằm tạo thêm cơ hội cho những học sinh chưa trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký. Phương án cụ thể sẽ được Sở thông báo sau khi hoàn tất việc rà soát số liệu thực tế”, ông Phong thông tin.