Linh Ka xác nhận đã chia tay Will 365 sau nhiều năm hẹn hò trong bí mật

Linh Ka (Chu Diệu Linh, sinh năm 2002) và Will (Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1989, còn được biết đến với biệt danh Will 365) đều là những gương mặt có visual xịn xò, được netizen quan tâm. Đặc biệt hơn, cả hai có thông tin hẹn hò từ nhiều năm nay, dù không xác nhận mối quan hệ nhưng cặp đôi không ngại xuất hiện chung khung hình, thoải mái tương tác trên MXH.

Linh Ka và Will tại một sự kiện

Tuy nhiên thời gian gần đây, Linh Ka và Will vướng nghi vấn đã chia tay trong âm thầm. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là cả 2 không còn theo dõi đối phương trên Instagram. Bên cạnh đó lần cuối cùng Will nhắc đến Linh Ka là từ cuối tháng 3/2024, khi giới thiệu một dự án âm nhạc của cô nàng.

Liên hệ với đại diện của Linh Ka, người này xác nhận: “Mối quan hệ của Will và Linh Ka đã dừng lại. Hiện Linh Ka đang tập trung vào công việc”. Đây cũng là lần đầu tiên một trong 2 bên làm rõ mối quan hệ của cặp đôi.

Linh Ka và Will không còn theo dõi nhau trên Instagram

Linh Ka và Will bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2019, khi đó hot girl mới 17 tuổi. Đầu tiên là vào tháng 7/2019, cặp đôi được phát hiện cùng check-in tại Singapore. Đến tháng 9/2019, cặp đôi lọt vào ống kính team qua đường khi hẹn hò bí mật. Dù lúc đó Linh Ka được chụp từ phía sau còn Will thì chỉ một nửa mặt nhưng nhiều người nhanh chóng nhận ra cặp đôi.

Linh Ka và Will cùng đi Singapore vào năm 2019

Sau đó được team qua đường bắt gặp

Kể từ sau đó trở đi, Linh Ka và Will thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện với chơi cùng nhóm bạn song chưa bao giờ lên tiếng về chuyện hẹn hò.

Tháng 3/2021, Linh Ka trả lời phỏng vấn về người đàn ông đặc biệt. Cô rơi nước mắt khi mô tả về đối phương: “Linh có tình yêu từ một người bí mật nào đó, tình cảm đó khiến mình thăng hoa trong công việc, giúp mình tiến bộ hơn. Người bí mật đó rất đặc biệt trong cuộc sống của Linh. Mình phải cảm ơn người đó rất nhiều vì không có người đó thì sẽ không có mình của ngày hôm nay.

Thời gian đấy thật sự không có ai giúp Linh cả nhưng vẫn may mắn có một vòng tay bao dung, giúp đỡ giữa lúc Linh không biết phải làm gì tiếp theo. Người đó giúp Linh từ công việc đến cuộc sống, thay đổi bản thân mình nhiều hơn. Mình không biết nói gì, chỉ biết nói là cảm ơn rất nhiều vì người đặc biệt đó đã đến với cuộc sống của Linh và đồng hành cùng mình đến tận bây giờ”.

Ngoài ra Linh Ka cũng tiết lộ rằng bố mẹ mình biết và rất yêu thương, quý trọng nhân vật bí ẩn này. Ở thời điểm đó, nhiều cư dân mạng đã gọi tên Will song cặp đôi không phản hồi.

Đến tháng 4/2022, Linh Ka và Will cùng tham một sự kiện. Dù không đến cùng lúc nhưng cặp đôi lại ngồi cạnh nhau và được bắt gặp đi chung xe để về căn hộ của nam ca sĩ ở quận 2 (TP.HCM) khi sự kiện kết thúc. Lúc này, cặp đôi “chú - cháu” vẫn được cho là đang có mối quan hệ ngọt ngào.

Linh Ka và Will hồi tháng 4/2022

Song hồi tháng 5/2023, trong một chia sẻ với truyền thông, Will thẳng thắn chia sẻ Linh Ka là talent của công ty mình và Will là giám đốc dự án cho Linh Ka. Còn về mối quan hệ cá nhân thì Will từ chối chia sẻ.

Linh Ka từng là một hiện tượng MXH, nổi lên cùng với nhóm hot teen Hà thành hồi 2017. Trong nhóm, cô được chú ý nhiều nhất vì ngoại hình xinh đẹp, thường cover các ca khúc nổi tiếng. Hiện tại Linh Ka đã hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp ca hát đồng thời là hoạt động ở vị trí KOL.

Trong khi đó Will được biết đến rộng rãi từ thời điểm là thành viên nhóm nhạc 365 do Ngô Thanh Vân đào tạo. Sau khi nhóm tan rã và ra hoạt động solo, Will tiếp tục ca hát, tham gia diễn xuất và gameshow.