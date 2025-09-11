Lindsay Lohan 39 tuổi mà trẻ như đôi mươi, netizen thắc mắc: "Chị dùng phép thuật gì vậy?"

Lindsay Lohan – ngôi sao từng làm mưa làm gió ở Hollywood đầu những năm 2000 – vừa có màn tái xuất gây chấn động khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung ngỡ ngàng.

Trong bài đăng mới nhất của mình, Lindsay Lohan đã loạt ảnh xuất hiện tại New York vào ngày 9/9 vừa qua. Được biết, nữ diễn viên đã tham dự sự kiện của Fendi, sự kiện do Fendi và Moda Operandi tổ chức tại Chez Fifi nhằm kỷ niệm sự trở lại của dòng túi huyền thoại Spy Bag. Trong bộ váy len tối giản kết hợp áo choàng lông sang trọng, nữ diễn viên 39 tuổi khéo léo điểm xuyết bằng chiếc túi Fendi nhỏ xinh, toát lên thần thái quý phái và phong cách tinh tế.

Hình ảnh này càng khiến công chúng bất ngờ khi nhan sắc “không tuổi” của cô hòa quyện hoàn hảo với không khí thời trang thượng lưu của sự kiện.

Dù đã 39 tuổi, nữ diễn viên vẫn khiến người hâm mộ phải dụi mắt nhiều lần vì gương mặt căng mịn, thần thái rạng ngời chẳng khác gì những năm tháng tuổi đôi mươi.

Trong loạt ảnh lan truyền trên mạng, Lindsay Lohan xuất hiện với mái tóc búi gọn, lớp trang điểm tự nhiên cùng trang phục tối màu sang trọng. Điểm nhấn nằm ở làn da tươi sáng, đôi mắt sắc sảo và đường nét gương mặt đầy cuốn hút. Không ít khán giả đã thốt lên rằng cô như “trở về tuổi 20”, bất chấp thực tế đã gần chạm mốc 40.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng “dậy sóng” với hàng loạt bình luận vừa ngỡ ngàng vừa tò mò: “39 tuổi rồi mà như gái đôi mươi. Chị dùng phép thuật gì vậy?; Nếu chỉ nhờ những tiểu phẫu thì đúng là đỉnh của đỉnh. Có tiền khác thật; Hồi bé tui mê chị này lắm, không ngờ giờ còn trẻ hơn cả trước.”

Lindsay Lohan nhiều lần tự tin khoe mặt mộc

Nhiều người còn ví von rằng Lindsay Lohan như tìm thấy “suối nguồn tươi trẻ”, còn một số thì nghi ngờ cô đã áp dụng các công nghệ nâng cơ hoặc thủ thuật thẩm mỹ cao cấp.

Lindsay Lohan từng là một trong những gương mặt sáng giá của Hollywood với loạt phim đình đám như Mean Girls , Freaky Friday , Herbie: Fully Loaded . Tuy nhiên, sau thời kỳ đỉnh cao, cô vướng phải nhiều biến cố cá nhân, sự nghiệp chững lại và gần như vắng bóng trên màn ảnh.

Sự xuất hiện mới nhất không chỉ khiến công chúng bàn tán về nhan sắc “trẻ mãi không già”, mà còn gợi lại ký ức về một “cô gái vàng” của điện ảnh Mỹ một thời. Đặc biệt, không ít fan hy vọng vẻ ngoài tươi tắn này sẽ là bước khởi đầu cho sự trở lại mạnh mẽ của Lindsay Lohan trong điện ảnh.

Ngoài những bình luận tò mò về bí quyết nhan sắc, phần lớn người hâm mộ vẫn dành sự quan tâm lớn đến sự nghiệp của Lindsay. Một khán giả để lại lời nhắn: “Đẹp thật… Từ giờ hãy đóng phim nhiều hơn nhé. Vì diễn xuất của bà luôn đáng tin cậy.”

Ở tuổi 39, Lindsay Lohan dường như đã khép lại những biến động của quá khứ để hướng tới hình ảnh chín chắn và tỏa sáng. Dù nhan sắc của cô có nhờ “phép màu” hay bí quyết nào đi chăng nữa, điều chắc chắn là sự trở lại lần này đã khiến công chúng phải một lần nữa gọi tên Lindsay Lohan – ngôi sao khó có thể thay thế của Hollywood.