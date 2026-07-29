Ăn không thấy ngọt nhưng đường huyết vẫn tăng vùn vụt: Cảnh báo 5 thực phẩm nhiều người chủ quan

Nhiều người vẫn có một quan niệm khá phổ biến: chỉ cần tránh bánh kẹo, nước ngọt hay trà sữa là đã kiểm soát được lượng đường nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết đây là một suy nghĩ chưa đầy đủ.

Thực tế, không ít thực phẩm gần như không có vị ngọt nhưng vẫn chứa lượng carbohydrate tinh chế, đường bổ sung hoặc tinh bột dễ hấp thu rất cao. Sau khi đi vào cơ thể, chúng nhanh chóng được chuyển hóa thành glucose, khiến đường huyết tăng mạnh.

Nếu thường xuyên ăn những thực phẩm này mà không kiểm soát khẩu phần, nguy cơ tăng đường huyết, tiền đái tháo đường và đái tháo đường type 2 sẽ tăng lên theo thời gian.

1. Yến mạch ăn liền vị trái cây - "cái bẫy" của bữa sáng lành mạnh

Yến mạch từ lâu được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải loại yến mạch nào cũng giống nhau.

Nhiều sản phẩm yến mạch ăn liền bán trong siêu thị được bổ sung trái cây sấy, hương liệu và đường để tăng hương vị. Vì vậy, dù ăn không quá ngọt, lượng đường bổ sung trong mỗi gói vẫn có thể rất cao.

Đáng lo hơn, yến mạch ăn liền thường được xử lý kỹ nên tốc độ tiêu hóa nhanh hơn nhiều so với yến mạch nguyên hạt, khiến đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn. Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên yến mạch cán dẹt hoặc yến mạch nguyên hạt, đồng thời đọc kỹ bảng thành phần để tránh những sản phẩm có quá nhiều đường bổ sung.

2. Nước sốt salad - "thủ phạm giấu mặt"

Salad vốn được xem là món ăn lý tưởng cho người giảm cân hoặc kiểm soát đường huyết. Nhưng vấn đề nằm ở phần nước sốt. Không ít loại sốt salad đóng chai chứa lượng lớn đường, dầu thực vật và siro ngô để tạo vị béo và cân bằng hương vị. Chỉ cần rưới hai đến ba thìa sốt, lượng đường nạp vào cơ thể đã tăng đáng kể.

Nhiều người nghĩ mình đang ăn toàn rau xanh nhưng thực tế lại vô tình tiêu thụ lượng đường vượt mức khuyến nghị trong một bữa ăn. Nếu có thể, hãy sử dụng dầu ô liu, giấm táo hoặc nước cốt chanh thay cho các loại sốt chế biến sẵn.

3. Trái cây sấy và ô mai

Ô mai, mận muối, vỏ quýt sấy hay nhiều loại trái cây sấy khác thường có vị chua hoặc mặn nên ít ai nghĩ chúng chứa nhiều đường. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến, các sản phẩm này thường được ngâm nhiều lần với đường để bảo quản và tạo hương vị.

Chính lớp đường "ẩn" này khiến lượng đường hấp thu tăng lên đáng kể dù khi ăn không cảm nhận rõ vị ngọt. Vì vậy, đây không nên là món ăn vặt thường xuyên nếu bạn đang kiểm soát đường huyết.

4. Khoai tây

Khoai tây chứa rất ít đường tự nhiên nhưng lại giàu tinh bột. Sau khi ăn, lượng tinh bột này nhanh chóng được chuyển thành glucose trong máu. Nếu khoai tây được nghiền nhuyễn, chiên hoặc nướng mềm, tốc độ hấp thu còn nhanh hơn.

Điều đó khiến nhiều người ngạc nhiên khi đường huyết tăng cao dù bữa ăn hoàn toàn không có món tráng miệng. Người có nguy cơ đái tháo đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn khoai tây, nhưng nên kiểm soát lượng ăn và kết hợp cùng rau xanh, protein để giảm tốc độ hấp thu đường.

5. Khoai lang

Khoai lang thường được xem là thực phẩm "healthy" và xuất hiện trong rất nhiều thực đơn giảm cân. Đúng là khoai lang giàu chất xơ hơn cơm trắng, nhưng nó vẫn là thực phẩm chứa nhiều tinh bột.

Nếu ăn quá nhiều, đặc biệt thay thế hoàn toàn rau hoặc ăn cùng cơm, lượng carbohydrate trong bữa ăn sẽ tăng lên đáng kể, kéo theo đường huyết tăng cao. Khoai lang vẫn là thực phẩm tốt, nhưng cần ăn với lượng phù hợp thay vì xem đây là món có thể ăn thoải mái.

Điều quan trọng không phải là vị ngọt

Theo BSCKII Trần Ngọc Lưu Phương, Trưởng khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), nhiều người chỉ chú ý cắt giảm thực phẩm có vị ngọt mà bỏ qua lượng tinh bột và carbohydrate trong khẩu phần hằng ngày. Trên thực tế, các loại thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây, khoai lang, ngũ cốc ăn liền hay thực phẩm chế biến sẵn vẫn có thể nhanh chóng chuyển hóa thành glucose sau khi vào cơ thể, khiến đường huyết tăng mạnh nếu ăn quá nhiều hoặc kết hợp không hợp lý. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là hạn chế đường mà còn cần kiểm soát tổng lượng carbohydrate trong mỗi bữa ăn. (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Đừng để "đường ẩn" đánh lừa

Không phải cứ ăn ít bánh kẹo là đường huyết sẽ ổn định. Rất nhiều người không uống nước ngọt, không ăn bánh ngọt nhưng vẫn có kết quả đường huyết cao vì vô tình tiêu thụ quá nhiều tinh bột hoặc đường ẩn trong thực phẩm hằng ngày.

Kiểm soát đường huyết không đồng nghĩa với việc từ bỏ hoàn toàn đồ ngọt. Quan trọng hơn là nhận diện những "cái bẫy" tưởng vô hại, lựa chọn thực phẩm ít chế biến, ăn cân đối và kiểm soát khẩu phần hợp lý. Đó mới là chìa khóa giúp duy trì đường huyết ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.