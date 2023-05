Liên tục ở trong điều hòa dưới 26 độ C, bạn có thể phải đối mặt với những nguy cơ sức khỏe đáng sợ này

Theo đánh giá của EVN, nhu cầu sử dụng điện đang có xu hướng tăng cao, đặc biệt vào mùa nắng nóng, các tháng 5, 6, 7. EVN kiến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó có đề nghị không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C.

Mặc dù vậy, vì nắng nóng không chịu được, sự thật là nhiều người vẫn luôn bật điều hòa xuống quá thấp. Không chỉ tốn điện, bạn còn đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe nếu thường xuyên ở trong môi trường nhiệt độ điều hòa quá thấp khi thời tiết quá nóng.

Nguy cơ hại sức khỏe khi thường xuyên để điều hòa dưới 26 độ C trong thời tiết nắng nóng kéo dài

1. Dễ bị sốc nhiệt

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ, bật điều hòa dưới 26 độ C được coi là quá thấp. Điều này không chỉ gây tốn điện mà còn dễ làm người dùng bị sốc nhiệt.

Nguyên nhân do chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài khi đi ra, đi vào. Bên ngoài trời quá nóng, trong khi bên trong phòng lại quá lạnh. Cơ thể chưa kịp thích nghi dẫn đến ra nhiều mồ hôi khiến mất nước, chất điện giải làm tổn thương hệ thống kiểm soát thân nhiệt (điều hòa thân nhiệt) của thần kinh trung ương.

Không dừng lại ở đó, khi bị sốc nhiệt, nhiều người có thể bị đột quỵ. Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong chỉ trong thời gian ngắn.

2. Tăng nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nhận định, để điều hòa dưới 26 độ C trong thời tiết nắng nóng hiện nay vô tình làm gia tăng các bệnh đường hô hấp như hắt hơi, sổ mũi, viêm họng….

Không những thế, sự chênh lệch nhiệt độ kéo dài còn khiến bạn có nguy cơ bị viêm phế quản, viêm phổi… Nhất là những gia đình có trẻ nhỏ lại càng khó tránh.

3. Nguy cơ liệt dây thần kinh mặt

Theo Health, thường xuyên để điều hòa quá thấp, nhất là ở mức dưới 25 độ C có thể gây ra chứng "bệnh điều hòa". Chúng làm liệt dây thần kinh mặt, gây ảnh hưởng đến khả năng vận động của các cơ vùng mặt.

Khi bị liệt dây thần kinh mặt, bạn sẽ thấy khó điều khiển, vận động cơ mặt. Thậm chí có những biểu hiện của viêm dây thần kinh số 7 như méo miệng, khó nhắm mắt, khó chau mày… Những người đang ở trời nắng gắt bước vào phòng điều hòa có nhiệt độ bật quá thấp rất dễ bị.

Nếu đã bị liệt dây thần kinh mặt, điều trị sẽ vô cùng khó khăn, đòi hỏi nhiều phương pháp kết hợp. Nhất là phụ nữ muốn gìn giữ nhan sắc, đừng dại để mặt mình có nguy cơ mắc phải tình trạng đáng sợ này. Cách tốt nhất là bạn nên chủ động phòng tránh ngay từ ban đầu.

4. Da khô, lão hóa nhanh

Khi ngồi trong không gian có điều hòa bật quá thấp, bạn quen với sự mát mẻ và quên luôn việc phải uống nước thường xuyên. Điều này khiến sức khỏe suy giảm. Nhất là làn da trở nên khô ráp, thiếu độ căng mịn, vô tình khiến bạn lão hóa nhanh hơn.

Chúng ta đều biết, nước rất cần cho cơ thể. Nhất là vào những ngày nắng nóng. Việc ngồi điều hòa dưới 26 độ C kéo dài từ ngày này sang ngày khác chắc chắn khiến da xấu đi nhanh hơn. Không chỉ khô da, nhiều người còn bị khô mắt, rát cổ… do quên uống nước hoặc uống ít hơn bình thường. Với riêng phụ nữ, đây chính là thói quen hút cạn collagen vào mùa hè rất nhanh. Chị em vô tình bị già nhanh không tưởng do thói quen dùng điều hòa kiểu này.

Để phòng tránh loạt bệnh tật cũng như chống lão hóa, bạn cần làm gì?

- Tuyệt đối không bật điều hòa dưới 26 độ C. Vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm chỉ bật điều hòa ở mức 28-29 độ C để bảo vệ sức khỏe.

- Bổ sung thêm quạt điện thổi mát song song với việc bật điều hòa. Khi sử dụng nhớ để quạt điện ở chế độ nhỏ và điều hòa bật ở nhiệt độ cao. Chú ý không để gió quạt điện, điều hòa thổi thẳng vào đầu.

- Hạn chế ra vào phòng có điều hòa trong những ngày nắng nóng để tránh hiện tượng thay đổi nhiệt độ đột ngột.

- Đặt chế độ hẹn giờ để uống nước. Nên ăn nhiều rau xanh, trái cây để cung cấp lượng nước và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.