Người đàn ông bị đột quỵ vì làm điều này khi ngồi điều hòa, rất nhiều gia đình Việt cũng đang dùng sai cách

Người đàn ông bị đột quỵ vì ngồi điều hòa ngay sau khi đi nắng về

Trong những ngày thời tiết bức bối, có thể nói điều hòa chính là "cứu tinh" cực kỳ cần thiết đối với mọi gia đình. Tuy nhiên, việc lạm dụng điều hòa hoặc sử dụng sai cách cũng có thể đe dọa sức khỏe, đặc biệt có thể gây liệt mặt, đột tử.

Ngày 8/5, Trung tâm Thần kinh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP Hồ Chí Minh) thông báo đã tiếp nhận một bệnh nhân tên N.T.L. Bệnh nhân được chẩn đoán có dấu hiệu đột quỵ cấp, được chỉ định chụp MRI. Kết quả xác định đây là cơn nhồi máu não cấp giờ thứ 4, loại trừ xuất huyết não. Có nguy cơ tiến triển đột quỵ nặng hơn trong đêm hoặc ngày mai.

Bệnh nhân bị đột quỵ được can thiệp kịp thời. (BVCC).

Sau khi được các bác sĩ can thiệp và tư vấn dùng dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch (rTPA). Người bệnh đã hồi phục sức khỏe, đáp ứng với phương pháp điều trị, hết nói đớ và tê yếu nửa người trái.

Bệnh nhân cho hay, sau khi ở ngoài về nhà lúc 13 giờ, ông liền bật quạt số lớn và bật luôn điều hòa để nằm nghỉ ngơi. Vài phút sau, ông thấy chóng mặt, đau đầu, đo huyết áp lên chỉ số 150/100 mmHg. Ông liền ngậm thuốc huyết áp dưới lưỡi. Sau đó, ông thấy miệng bên trái bị tê và méo lệch sang một bên, nửa người bên trái tê yếu và gọi người thân đưa đi cấp cứu.

BSCKI Hoàng Tuyết Sương (BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM) cho hay: Những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao… có nguy cơ đột quỵ có thể cao hơn. Bên cạnh đó, chênh lệch nhiệt độ như là đang ngoài nắng vào nhà ngồi máy lạnh hoặc ngược lại cũng là yếu tố thuận lợi làm tăng nguy cơ đột quỵ nhồi máu não. Ngoài ra, cường độ làm việc cao, căng thẳng, mất ngủ, mắc các bệnh lý cấp tính như nhiễm trùng… cũng có thể gây ra tình trạng này.

Theo các chuyên gia, tốt nhất khi ở bên ngoài trời nắng bước vào phòng, mọi người nên ngồi nghỉ trước quạt. Sau đó mới bật điều hòa ở nhiệt độ cao rồi hạ thấp dần. Nếu đang ngồi trong phòng điều hòa thì trước khi ra khỏi phòng 30 phút, nên tắt điều hòa, mở cửa phòng cho không khí được lưu thông, đồng thời giúp cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ bên ngoài.

Dùng điều hòa sai cách, coi chừng đột quỵ, liệt dây thần kinh số 7

Năm 2019, bệnh viện đa khoa Hùng Vương tiếp nhận trường hợp bé trai 8 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên phải. Nguyên nhân là do gia đình sử dụng điều hòa khi ngủ quá lạnh. Ngoài trường hợp của bé 8 tuổi trên còn rất nhiều trường hợp khác cũng bị nhập viện vì sai lầm khi nằm điều hòa, nhẹ thì choáng váng, nhức đầu, nặng thì có thể gây đột quỵ.

Do đó để tránh làm tổn hại sức khỏe khi ngồi điều hòa, các gia đình nên lưu ý:

- Không để điều hòa chiếu thẳng vào mặt: Không nên để điều hòa chiếu thẳng vào mặt vì như vậy đồng nghĩa với việc thổi hơi lạnh trực tiếp lên người, khiến trẻ em, người già dễ nhiễm lạnh, mắc bệnh tật.

- Không ngồi điều hòa sau khi tắm: Nhiệt độ cơ thể người sau khi tắm sẽ giảm xuống. Nếu lập tức ngồi dưới quạt hay điều hòa sẽ ảnh hưởng xấu tới hoạt động lưu thông máu, khiến máu lên não chậm, ảnh hưởng tới nhịp đập của tim và huyết áp. Nhóm người có sức khỏe và sức đề kháng yếu nếu nằm điều hòa ngay sau khi tắm sẽ rất dễ gặp tai biến, và đột quỵ. Sau khi tắm xong mỗi người nên lau khô cơ thể, tránh nằm phòng điều hòa. Nếu phòng đang bật sẵn điều hòa thì nên tắt đi để cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ phòng rồi mới bật điều hòa lại.

- Không mở điều hòa quá lạnh: Để tránh gây sốc nhiệt, nhiều chuyên gia khuyên không nên bật điều hòa thấp hơn 5 độ C so với bên ngoài. Ngoại trừ những ngày nhiệt độ nóng trên 35 độ C, bạn có thể để điều hòa ở mức 28 độ C.